Gobierno CDMX entrega medalla póstuma a Alicia Matías, quien protegió a su nieta en explosión de Iztapalapa

La pipa que volcó en el Puente de La Concordia dejó más de 30 personas fallecidas

Las imágenes de la mujer
Las imágenes de la mujer se viralizaron rápidamente tras salvar a su nieta Azulet | Jovani Pérez

El acto de heroísmo de Alicia Matías Teodoro, quien protegió a su nieta Jazlyn durante la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, fue reconocido de manera póstuma con la medalla Yaotl, una distinción que honra el valor y la entrega en situaciones de emergencia.

La ceremonia encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se relaizó en el Altar a la Patria del Bosque de Chapultepec, reunió a autoridades, familiares y servidores públicos para rendir homenaje a quienes, como Alicia, han demostrado un compromiso excepcional con la vida y la solidaridad ciudadana.

La medalla será entregada a la familia de Alicia una vez que Jazlyn, quien se encuentra en proceso de recuperación en Houston, Texas, pueda regresar a la Ciudad de México.

Durante la ceremonia, la jefa de gobierno Clara Brugada Molina destacó el gesto de Alicia Matías Teodoro como un símbolo de fuerza y humanidad. “La valentía de Alicia Matías Teodoro, quien con un amor inmenso y una gran valentía protegió a su nieta Jazlyn Azulet, aún a costa de su propia vida. Su gesto es un símbolo de fuerza y humanidad; un testimonio de valor, que permanecerá en nuestra memoria en esta ciudad”, expresó la mandataria.

La nieta de Alicia Matías
La nieta de Alicia Matías fue sometida a una cirugía en el Hospital Siglo XXI y luego fue trasladada al hospital Shriners en Texas | Jesús Áviles

El accidente que ocurrió el 10 de septiembre en Iztapalapa, dejó un saldo de 31 personas fallecidas y movilizó a múltiples cuerpos de emergencia, entre ellos personal médico, bomberos, Protección Civil y policías, quienes también recibieron la Insignia Yaotl por su labor ejemplar.

Qué es la medalla Yaotl

La medalla Yaotl, cuyo nombre en náhuatl significa “guerrero”, es un nuevo reconocimiento instaurado por el gobierno de la Ciudad de México para honrar actos heroicos y de servicio público ejemplar.

La ceremonia de entrega, encabezada por la jefa de gobierno y con la presencia de diversas autoridades, incluyó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente y la entrega de más de mil insignias a personal de distintas dependencias, como las secretarías de Obras y Servicios Urbanos, Gestión Integral del Agua, Bienestar e Igualdad Social, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Gobierno, Medio Ambiente, Salud, el Heroico Cuerpo de Bomberos y la Fiscalía General de Justicia.

(X/@SEDEMA_CDMX)
(X/@SEDEMA_CDMX)

El reconocimiento no solo se limitó a quienes participaron en la emergencia del Puente de La Concordia. También se extendió a brigadas y servidores públicos que han enfrentado otras situaciones críticas, como las inundaciones recientes que activaron el Operativo Tlaloque y la participación de equipos de la Ciudad de México en labores de apoyo en Veracruz. En total, se reconoció a 3 mil 796 trabajadoras y trabajadores por su entrega y compromiso en la atención de emergencias y la protección de la ciudadanía.

La jefa de gobierno subrayó que la Insignia Yaotl representa no solo un homenaje individual, sino un compromiso colectivo con la construcción de una ciudad más solidaria, segura y unida, donde la ayuda mutua y la entrega desinteresada son valores fundamentales.

