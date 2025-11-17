¿Cómo saber si ya me depositaron el pago de mi Pensión Mujeres Bienestar?

Este programa busca ayudar a mujeres en situación vulnerable.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social implementado por el Gobierno del Estado de México con el objetivo de brindar apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años que no cuentan con una pensión o ingresos suficientes.

Esta ayuda está dirigida a mejorar las condiciones de vida y reducir la vulnerabilidad de este sector de la población, especialmente para quienes enfrentan dificultades para acceder a otro tipo de beneficios estatales o federales.

El programa entrega bimestral de un monto fijo de 3 mil pesos bimestrales a cada beneficiaria registrada y los recursos se distribuyen mediante una tarjeta bancaria especial, la cual permite retirar el dinero en efectivo o utilizarlo directamente para compras.

El último periódo de pagos ha comenzado en el mes de noviembre y aquí te decimos cómo puedes saber si ya recibiste tu depósito.

Las mujeres que ya cuentan con su tarjeta ya pueden consultar el calendario de depositos. Foto:Cuartoscuro

Así es como puedo revisar si ya me depositaron mi apoyo de la Pensión Mujeres del Bienestar

Verificar si el depósito de la Pensión Mujeres Bienestar ya fue realizado es un proceso que puede resolverse de manera ágil gracias a las herramientas digitales y presenciales que ofrece el Banco del Bienestar.

Y una de ellas es la aplicación gratuita que se encuentran disponible para los beneficiarios que cuenten con dispositivos Android y iOS y que puede descargarse desde Google Play Store y App Store.

Esta aplitación permite a las usuarias consultar tanto el saldo como los movimientos más recientes de su cuenta, lo que facilita una comprobación inmediata y segura del estado de los depósitos.

Para quienes prefieren una alternativa presencial, es posible acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar e insertar la tarjeta en los cajeros automáticos, donde se puede consultar el saldo de forma directa.

Esta opción resulta útil para quienes no cuentan con acceso a dispositivos móviles o prefieren la atención tradicional.

El calendario oficial de pagos constituye otra herramienta fundamental, ya que permite identificar con precisión la fecha en la que debe realizarse el depósito correspondiente. Consultar este calendario ayuda a evitar confusiones y a planificar mejor el seguimiento de los recursos.

En caso de dudas o para solicitar aclaraciones relacionadas con la Pensión Mujeres Bienestar, las beneficiarias pueden comunicarse a la Línea Bienestar (800 639 42 64), así como recurrir a los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y de Ariadna Montiel Reyes.

La app del Banco del Bienestar es la forma más sencilla de estar al pendiente de tus depositos. Foto: Twitter/@bbienestarmx

Estas vías de contacto ofrecen orientación y respuestas a inquietudes sobre el programa y sus procedimientos.