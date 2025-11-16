México

Vicente Fox agradece asistencia a la marcha de la Generación Z: “No fue una marcha más”

La presidenta Claudia Sheinbaum destaca la baja participación de jóvenes en la movilización convocada en redes sociales

Crédito: X(@VicenteFoxQue)
El ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, quien gobernó de 2000 a 2006, se pronunció luego de participar en la marcha organizada por la agrupación Generación Z.

Fox dirigió un mensaje a quienes se manifestaron el día anterior, en una jornada que, de acuerdo con datos oficiales, dejó un saldo de 60 policías lesionados y 20 personas detenidas como resultado de la intervención de presuntos grupos de choque.

En su declaración, el ex mandatario expresó su deseo de que la marcha represente “el inicio de un gran movimiento: de alzar la voz, de defender nuestras libertades y de no volver a callarnos nunca más. México sigue de pie y sigue unido”, afirmó.

El mensaje estuvo acompañado por un video en el que Fox compartió su perspectiva sobre la movilización, señalando que “no fue una marcha más, fue un mensaje claro”. En sus palabras, “hoy México habló con fuerza y con esperanza”.

Fox enfatizó que la movilización no fue un acto rutinario, sino que constituyó “un mensaje muy claro: queremos un país con libertad, con paz y con instituciones de verdad”. Agradeció a los asistentes por su participación y subrayó que “cuando el pueblo camina unido, ningún poder puede apagar su voz”. Finalmente, llamó a continuar con la movilización social y aseguró que “México está más vivo que nunca”.

Presidenta de México condena violencia en la protesta

La mandataria defendió el derecho
La mandataria defendió el derecho a manifestarse pero insistió en mantener la paz y revisar el origen digital de la marcha. (Ilustración: Jesús Aviles)

Claudia Sheinbaum condenó los actos de violencia registrados durante la marcha de la Generación Z en la Ciudad de México y solicitó que futuras manifestaciones se realicen por la “vía pacífica”.

La movilización, que comenzó en el Ángel de la Independencia y concluyó en el Zócalo capitalino, se vio alterada cuando un grupo de encapuchados, identificado como el “bloque negro”, derribó las vallas que protegían el Palacio Nacional.

Durante una gira en Jonuta, Tabasco, la presidenta mexicana subrayó que “de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios. Decimos no a la violencia: si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica. Nunca hay que utilizar la violencia para cambiar; siempre por la vía pacífica”, expresó Sheinbaum.

La mandataria también señaló que, pese a la convocatoria nacional difundida en redes sociales, participaron “muy pocos jóvenes” en la protesta, la cual reunió a miles de asistentes críticos con el actual Gobierno y el partido Morena. En su conferencia matutina del viernes, Sheinbaum vinculó la movilización con la oposición política a su administración.

Los disturbios provocados por el bloque negro incluyeron el uso de martillos y piedras para golpear las vallas, lo que llevó a la intervención de la Policía capitalina con gases lacrimógenos y de extintor. Esta acción afectó a personas de todas las edades, incluidos niños.

Temas Relacionados

Vicente FoxMarcha Generación ZZócaloCDMXSCCmexico-noticias

