Obras en el Macrocircuito de agua del Edomex concluirán en esta fecha

Este sistema actualmente atiende a trece municipios, llegando a una población de 3.5 millones de personas

Millones de habitantes en el
Millones de habitantes en el Valle de México sufren por el abasto de agua potable (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

La conclusión de las obras de reparación en el Sistema de Distribución Macrocircuito del Estado de México se ha establecido para el 20 de noviembre de 2025, según las autoridades de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Este proyecto, que comenzó el 27 de octubre, busca reducir el desperdicio y reforzar el abastecimiento de agua potable que actualmente atiende a trece municipios, llegando a una población de 3.5 millones de personas.

El Macrocircuito es una pieza clave en la provisión de agua para municipios como Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, Ecatepec, Tecámac, Acolman, Nezahualcóyotl y La Paz.

La intervención se centra en la atención de catorce fugas identificadas a lo largo de la línea principal de conducción, que cuenta con tubería de concreto reforzado de 1,22 metros (48 pulgadas) de diámetro.

La atención se centró en
La atención se centró en algunas fugas del sistema. FOTO: Gobierno del Edomex

Los trabajos de rehabilitación comprenden la instalación de cápsulas tipo concha hechas a medida con tubería de acero, el ajuste de tornillería, pruebas operativas, así como el relleno de excavaciones y la reposición de los pavimentos o concretos afectados.

Estos procedimientos se realizan sin interrumpir el flujo de agua en la línea principal, asegurando la continuidad del servicio mientras se ejecutan las reparaciones.

La CAEM ha subrayado la importancia de mantener la infraestructura hidráulica estatal en óptimas condiciones para evitar pérdidas y asegurar la entrega eficaz de agua potable.

“Seguimos trabajando para que la infraestructura hidráulica estatal funcione de forma eficiente y sin desperdicios, con el fin de garantizar el recurso hídrico a los municipios y que ellos entreguen agua potable a sus ciudadanos”, aseguró la comisión.

El Cutzamala entrega más agua al Valle de México

Según el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en noviembre el Sistema Cutzamala alcanzó el 97.39 % de su capacidad, gracias a la temporada de lluvias.

Este repunte permitió a la Conagua incrementar en 45 % el suministro de agua potable desde el Cutzamala hacia la capital y los municipios conurbados del Estado de México.

El impacto de esta recuperación se reflejó especialmente en la segunda quincena de octubre, cuando el flujo de agua dirigido al Valle de México aumentó de 10.7 metros cúbicos por segundo a 15.7 metros cúbicos por segundo, beneficiando a doce alcaldías y quince municipios.

Este aumento contrasta con la situación vivida durante el periodo de sequía, cuando el suministro desde el Cutzamala se redujo a apenas seis metros cúbicos por segundo.

La recuperación de los niveles en los embalses se atribuye a las lluvias registradas durante las temporadas de 2024 y 2025, que permitieron revertir la disminución experimentada en los meses de sequía.

De acuerdo con la Conagua, este restablecimiento en la capacidad de almacenamiento ha sido determinante para mejorar la distribución de agua potable en la región.

Cómo preparar atole de galleta,

Continúan las acciones del Plan

Esto es lo que debes

Línea 1 del Metro CDMX

