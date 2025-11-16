México

Dictan auto de formal prisión a exagente del Cisen implicado en asesinato de Luis Donaldo Colosio

La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como presunto segundo tirador en contra del excandidato presidencial del PRI

Guardar
Jorge Antonio "N" fue acusado
Jorge Antonio "N" fue acusado por su presunta participación en el caso del asesinato del excandidato priista. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Un juez federal dictó auto de formal prisión a Jorge Antonio “N”, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

El hombre es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el probable segundo tirador en el asesinato del excandidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California.

La decisión la tomó el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México, Daniel Mercelino Niño Jiménez, durante la realización de la audiencia este sábado 15 de noviembre, por lo que Jorge Antonio “N” permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

De acuerdo con reportes, el juez determinó que los alegatos de la FGR eran suficientes para dictar el auto de formal prisión al exagente, luego de que fuera detenido -por segunda ocasión- el 8 de noviembre en la ciudad de Tijuana.

Grabación del día del ataque
Grabación del día del ataque contra Luis Donaldo Colosio. (Captura de pantalla)

La audiencia se llevó a cabo luego de que Jorge Antonio “N” solicitara la duplicidad del plazo constitucional de 72 horas para resolver su situación jurídica el 12 de noviembre, con lo que también se reservó su derecho a declarar.

Cabe señalar que por este crimen Mario Aburto Martínez cumple una sentencia de 45 años de prisión en el Cefereso No. 12 del estado de Guanajuato luego de que confesó haber asesinado a Luis Donaldo Colosio.

Así fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio

Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue asesinado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, una colonia popular de Tijuana, Baja California.

Ese día, Colosio encabezaba un mitin como parte de su campaña electoral. Tras concluir su discurso, descendió del templete y se acercó a saludar a los simpatizantes congregados. Mientras avanzaba entre la multitud, recibió un disparo en la cabeza a corta distancia.

El candidato presidencial del PRI
El candidato presidencial del PRI falleció en 1994. Crédito: AFP

El atacante, identificado como Mario Aburto Martínez, fue detenido en el lugar por agentes de seguridad y miembros del Estado Mayor Presidencial. Colosio fue trasladado de inmediato al Hospital General de Tijuana, donde los médicos intentaron reanimarlo durante aproximadamente una hora, pero fue declarado muerto a consecuencia de las lesiones sufridas.

El asesinato generó conmoción nacional e internacional, además de una serie de especulaciones sobre las causas y posibles responsables, por lo que también se efectuó la detención de Jorge Antonio “N” ese día; sin embargo, fue puesto en libertad porque no se comprobó su presunta participación en el crimen.

Temas Relacionados

Caso ColosioExagente CisenAuto de formal prisiónJorge Antonio "N"Luis Donaldo ColosioFGRmexico-noticias

Más Noticias

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: el registro de noviembre se acabó y en esta fecha se abrirán postulaciones para recibir más de 8 mil pesos

La iniciativa va dirigida a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:

Clara Brugada condena violencia en marcha de la Gen Z: “La SSC de CDMX realizó únicamente acciones de contención”

Durante la protesta, algunos policías resultaron con lesiones tras los enfrentamientos en el Zócalo

Clara Brugada condena violencia en

Cómo preparar un helado de galleta bajo en grasas: receta fácil de hacer

Así es este delicioso postre

Cómo preparar un helado de

El truco sencillo que renueva tu piel con ingredientes de cocina

Con un truco sencillo lograrás luminosidad natural y resultados visibles desde la primera aplicación

El truco sencillo que renueva

La verdad detrás de la foto de un francotirador que causó polémica durante marcha de la Gen Z en redes sociales

La manifestación dejó a un saldo de 100 policías lesionados y 40 personas detenidas

La verdad detrás de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a 5 personas con

Capturan a 5 personas con más de mil cartuchos, armas, granadas y casi 640 mil pesos tras cateo en Zacatecas

Chilpancingo exige al Gobierno Federal reforzar seguridad tras ataque armado en la sierra, advierte posible desplazamiento

Ejército y Guardia Nacional localizan 20 explosivos improvisados en Badiraguato, Sinaloa

Dan auto de formal prisión a asesino del periodista veracruzano Gregorio Jiménez, atacado durante el gobierno de Javier Duarte

Caen cinco presuntos secuestradores de una mujer en Morelos y por asesinato de funcionario del gobierno de Cuernavaca

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

“Seguro estaba en mi chamarra”: Sergio Mayer Mori estaría recibiendo información de su papá a través de su ropa

Otro viernes de locos llega a Disney+ México y arrasa este fin de semana

“Las locuras” llega a Netflix: conoce los estrenos de streaming del 17 al 23 de noviembre

Miss Universo 2025: cuándo y dónde ver la final del certamen de belleza en México

DEPORTES

Reportan que Gustavo Lema estaría

Reportan que Gustavo Lema estaría cerca de dirigir en Chile

Martinoli, Bermúdez, Faitelson y Vaca protagonizan un inesperado encuentro de cara al México vs. Uruguay

Vicente Sánchez es optimista y lanza su pronóstico para México en el Mundial 2026: “El famoso quinto partido”

México vs. Uruguay EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso internacional HOY en el TSM Corona

Julián Quiñones descarta volver a la Liga MX: su futuro sigue en Arabia