Dictan auto de formal prisión a exagente del Cisen implicado en asesinato de Luis Donaldo Colosio

Jorge Antonio "N" fue acusado por su presunta participación en el caso del asesinato del excandidato priista. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Un juez federal dictó auto de formal prisión a Jorge Antonio “N”, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

El hombre es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el probable segundo tirador en el asesinato del excandidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California.

La decisión la tomó el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México, Daniel Mercelino Niño Jiménez, durante la realización de la audiencia este sábado 15 de noviembre, por lo que Jorge Antonio “N” permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

De acuerdo con reportes, el juez determinó que los alegatos de la FGR eran suficientes para dictar el auto de formal prisión al exagente, luego de que fuera detenido -por segunda ocasión- el 8 de noviembre en la ciudad de Tijuana.

Grabación del día del ataque contra Luis Donaldo Colosio. (Captura de pantalla)

La audiencia se llevó a cabo luego de que Jorge Antonio “N” solicitara la duplicidad del plazo constitucional de 72 horas para resolver su situación jurídica el 12 de noviembre, con lo que también se reservó su derecho a declarar.

Cabe señalar que por este crimen Mario Aburto Martínez cumple una sentencia de 45 años de prisión en el Cefereso No. 12 del estado de Guanajuato luego de que confesó haber asesinado a Luis Donaldo Colosio.

Así fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio

Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue asesinado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, una colonia popular de Tijuana, Baja California.

Ese día, Colosio encabezaba un mitin como parte de su campaña electoral. Tras concluir su discurso, descendió del templete y se acercó a saludar a los simpatizantes congregados. Mientras avanzaba entre la multitud, recibió un disparo en la cabeza a corta distancia.

El candidato presidencial del PRI falleció en 1994. Crédito: AFP

El atacante, identificado como Mario Aburto Martínez, fue detenido en el lugar por agentes de seguridad y miembros del Estado Mayor Presidencial. Colosio fue trasladado de inmediato al Hospital General de Tijuana, donde los médicos intentaron reanimarlo durante aproximadamente una hora, pero fue declarado muerto a consecuencia de las lesiones sufridas.

El asesinato generó conmoción nacional e internacional, además de una serie de especulaciones sobre las causas y posibles responsables, por lo que también se efectuó la detención de Jorge Antonio “N” ese día; sin embargo, fue puesto en libertad porque no se comprobó su presunta participación en el crimen.