Cómo hacer un delicioso atole de cereza, una opción especial para la temporada de frío

Atole de cereza

El atole es una de las bebidas más tradicionales de México, especialmente durante la temporada de frío. Aunque las versiones más comunes incluyen sabores como vainilla, chocolate o guayaba, cada vez más familias buscan opciones distintas y frutales para innovar en su mesa.

Una de estas alternativas es el atole de cereza, una preparación que combina la textura cremosa del maíz con el sabor ligeramente ácido y dulce de esta fruta. A continuación se presenta una guía clara para elaborarlo en casa, así como recomendaciones para lograr un resultado óptimo.

La cereza no suele emplearse en recetas de atole tradicional, pues es una fruta más asociada a postres, mermeladas o repostería. Sin embargo, su sabor combina de manera natural con bebidas calientes, especialmente cuando se cocina y libera sus jugos.

Además, aporta un color rojizo atractivo y un aroma característico que la vuelve una opción ideal para quienes buscan variar su recetario sin alejarse de la tradición mexicana.

Una receta para preparar un delicioso atole de cereza. Foto: (Gemini IA)

Ingredientes necesarios

Para preparar aproximadamente cuatro tazas de atole de cereza, se requieren los siguientes ingredientes:

2 tazas de cerezas frescas o en conserva, sin hueso

4 tazas de agua

2 tazas de leche (puede ser entera, deslactosada o vegetal)

½ taza de azúcar o al gusto

3 cucharadas de fécula de maíz (maicena)

1 raja pequeña de canela

Una pizca de sal

Las cerezas en conserva funcionan igual de bien que las frescas y suelen ser más accesibles en temporada invernal. La fécula de maíz es indispensable para espesar la bebida, logrando la textura clásica del atole.

Preparación paso a paso

Cocción de la fruta: En una olla mediana, colocar dos tazas de agua junto con las cerezas y la raja de canela. Calentar a fuego medio hasta que la fruta comience a suavizarse, lo cual toma entre 8 y 10 minutos. Las cerezas soltarán un jugo de color intenso que dará sabor y tonalidad al atole. Licuar la mezcla: Una vez cocidas, retirar la canela y licuar las cerezas con su mismo líquido hasta obtener una mezcla homogénea. Este paso permite integrar la fruta completamente en la bebida. Espesar el atole: Disolver la fécula de maíz en media taza de agua fría para evitar grumos. En la misma olla, verter la leche, el azúcar y la pizca de sal. Calentar a fuego medio-bajo. Integrar la fruta: Agregar la mezcla licuada de cereza a la olla y, sin dejar de mover, añadir la fécula disuelta. Cocinar durante cinco a siete minutos, removiendo constantemente hasta que el atole espese. Si se desea una consistencia más ligera, puede agregarse agua; si se prefiere más espeso, aumentar ligeramente la cantidad de fécula.

Una fruta que nutre la clásica bebida tradicional con un sabor único. Foto: (iStock)

El atole de cereza puede servirse solo o acompañado de pan dulce, tamales o repostería navideña. Su color rojo y su aroma frutal lo convierten en una bebida ideal para reuniones decembrinas, posadas y noches frías.

Con ingredientes accesibles y un proceso sencillo, esta variante del atole tradicional ofrece una opción novedosa para quienes desean ampliar su menú invernal con sabores distintos sin perder el toque casero y reconfortante que caracteriza a esta clásica bebida mexicana.