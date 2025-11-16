México

Cae el “Sargento”, presunto responsable de homicidio contra un menor de edad en Quintana Roo

José Guadalupe “N”, es acusado de asesinar a un menor de edad y herir a su padre en 2024

La Fiscalía General del Estado
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en coordinación con su homóloga de Querétaro, detuvieron en la ciudad de Santiago, Querétaro, a José Guadalupe “N”, alias Sargento. (FOTO: FGE Quintana Roo)

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), en coordinación con su homóloga de Querétaro, detuvieron en la ciudad de Santiago, Querétaro, a José Guadalupe “N”, alias Sargento, señalado como presunto responsable de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de un menor de edad y de su padre.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la captura ocurrió en la carretera México-Querétaro, tras trabajos de investigación a cargo del Gabinete de Seguridad, se ubicó al hombre, quien tenía una orden de aprehensión vigente por hechos ocurridos el 24 de abril de 2024 en el fraccionamiento Flamingos, en el municipio de Othón P. Blanco.

Según la FGE, aquella noche el acusado, junto con seis hombres, habría llegado al domicilio del menor. Cuando la víctima arribó en motocicleta, tres de los agresores descendieron de un vehículo y abrieron fuego con armas largas. A pesar de que el menor intentó refugiarse en su vivienda, fue alcanzado por las detonaciones y su padre fue herido.

Los agentes apuntaron que el menor murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones, mientras que su padre logró sobrevivir tras ser trasladado a un hospital.

El Sargento es acusado de
El Sargento es acusado de homicidio calificado y homicidio calificado como tentativa contra un menor de edad y su padre. (FOTO: FGE Quintana Roo)

Tras su detención, José Guadalupe “N” fue trasladado vía aérea a Quintana Roo y posteriormente llevado a la capital del estado, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requirió. En el plazo constitucional establecido, se definirá su situación jurídica.

Autoridades aseguran drogas y detienen a 11 personas en cateos

En hechos coordinados, personal de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Secretaría de Marina (Semar), cumplimentaron cinco órdenes de cateo giradas por jueces de control: dos en el municipio de Benito Juárez y tres más en Cozumel.

En dichos lugares, los agentes aseguraron posibles estupefacientes y lograron la detención en flagrancia de 11 personas, por su presunta relación en hechos probablemente constitutivos de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Los 11 detenidos por la
Los 11 detenidos por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. (FOTO: FGE Quintana Roo)

De acuerdo con las autoridades de Quintana Roo, se obtuvieron los siguientes resultados:

  • Se detuvo a: Maximiliano “N”; Daniel “N”; Jonathan Ulises “N”; Joana Gabriela “N”; Marisol “N”; Venyhi Wanderley “N”; Edwin Adrián “N”; José del Carmen “N”; Cristofer Alaín “N”; Celestino “N”; y Ramiro “N
  • Bolsas con hierba verde y seca con características propias de la marihuana
  • Bolsas con material sólido cristalino
  • Fragmentos de color blanco
  • Una terminal de pago
  • Fragmentos sólidos de color blanco, similar a la droga conocida como crack
  • Polvo blanco con características de la cocaína

Cómo preparar atole de galleta,

Hoy No Circula: evita multas

Temblor en Baja California hoy:

México vs Portugal, IA revela

Frente frío 14: Conagua alerta
México vs Portugal, IA revela

