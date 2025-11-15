México

Transporte en CDMX tendrá horario especial por conmemoración de la Revolución Méxicana

El Sistema de Movilidad Integrada se integrará al día de asueto programado para el próximo lunes 17 de noviembre

Revelan horario en el que la Red de Movilidad Integrada operará el próximo 17 de noviembre. (X/ @MetroCDMX)

Con motivo de la conmemoración del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, cuya celebración se recorrerá en México al próximo lunes 17 de noviembre, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) anunció ajustes en los horarios de operación de los distintos sistemas que conforman la red de Movilidad Integrada (MI) de la Ciudad de México.

Las modificaciones buscan atender la demanda de traslados prevista para el día de asueto y garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios durante la jornada.

De acuerdo con la dependencia, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro operará de 07:00 a 00:00 horas, mientras que el Metrobús ofrecerá servicio de 05:00 a 00:00 horas. El Tren Ligero y su servicio de apoyo trabajarán en un horario de 07:00 a 23:30 horas, manteniendo así la cobertura habitual para los usuarios de la zona sur de la ciudad.

Metrobús operará con horarios especiales. Crédito: Cuartoscuro.

Por su parte, el Cablebús abrirá sus instalaciones de 07:00 a 23:00 horas, permitiendo a los usuarios realizar trayectos con normalidad a lo largo de sus líneas en Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

En cuanto al Trolebús, las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 ofrecerán servicio de 06:00 a 23:30 horas; la Línea 12, de 05:30 a 23:30 horas; y las líneas 10, 11 y 13 operarán de 05:00 a 00:00 horas. La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) también mantendrá el horario de 05:00 a 00:00 horas, abarcando sus rutas principales y de apoyo.

En cuanto a la movilidad ciclista, ECOBICI funcionará de 05:00 a 00:30 horas, aunque sus Centros de Atención a Personas Usuarias (CAPU) permanecerán cerrados durante toda la jornada. Los Biciestacionamientos operarán de 07:00 a 00:00 horas, para facilitar el resguardo seguro de bicicletas en diferentes puntos de la capital.

SEMOVI recordó que, dada la fecha conmemorativa, los parquímetros no tendrán operación, por lo que los usuarios podrán estacionarse en zonas reguladas sin generar pago. Asimismo, los Módulos de Control Vehicular y Licencias no brindarán servicio, por lo que se recomienda planificar trámites pendientes para días posteriores.

Cablebús operará con horario especial. Foto: (X/ @MICablebusCDMX)

En apoyo a la movilidad sustentable, la Red MI permitirá el ingreso de bicicletas al STC Metro, Cablebús y Tren Ligero, una medida que favorece los traslados multimodales y que resulta particularmente útil en días festivos, cuando aumenta el uso recreativo de la bicicleta.

En el caso del Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso con bicicletas estará sujeto a la disponibilidad de espacio dentro de las unidades, con el fin de mantener condiciones seguras para todos los pasajeros.

SEMOVI exhortó a la ciudadanía a tomar en cuenta estos horarios especiales y a planificar sus traslados con anticipación, especialmente para quienes participen en actividades conmemorativas o aprovechen el día de descanso para visitar espacios culturales, deportivos y recreativos de la capital.

