TikToker yucateca desata furor al enseñar insultos en lengua maya: video se vuelve viral

El video mezcla humor, cultura y expresiones tradicionales que generaron debate entre usuarios.

La plataforma de TikTok volvió a ser escenario de un fenómeno viral gracias a la creadora yucateca Vicky Wolff, quien sorprendió a su comunidad digital al publicar un video donde explica, con un tono irreverente y cargado de humor, tres insultos populares en lengua maya. Lo que parecía ser un contenido ligero para entretener a sus seguidores terminó convirtiéndose en uno de los clips más comentados de la semana, generando risas, debates y miles de reacciones.

En la grabación, la influencer comienza hablando del interés que muchas personas han mostrado por aprender expresiones coloquiales de la península. Con su estilo directo, Vicky comenta que la audiencia suele pedirle insultos mayas “para ampliar el vocabulario sucio”, por lo que decidió compartir tres frases tradicionales que han formado parte del lenguaje popular de la región durante generaciones.

El primero que presentó fue “topaná”, término que desmenuzó lingüísticamente y que explicó como una expresión fuerte ampliamente conocida entre hablantes mayas. A continuación mencionó “dzisaná”, otra frase que, según detalló, se compone de elementos que hacen referencia a un acto íntimo destinado a ofender a la madre de la persona a la que se dirige. Por último, expuso “pelaná”, un modismo muy extendido en el estado que también hace alusión a la figura materna, explicado en clave cómica por la creadora.

La creadora de contenido compartió tres insultos mayas que rápidamente se viralizaron.

El tono pícaro y despreocupado con el que Vicky Wolff narra cada insulto fue uno de los factores que impulsó la viralidad del clip. Sin embargo, también generó una ola de comentarios en los que se mezclaron aplausos por su ingenio y críticas de usuarios que consideraron excesiva la difusión de frases altisonantes. A pesar de ello, la mayoría celebró la forma en que la creadora combina humor con divulgación cultural, un sello que la ha caracterizado desde hace meses.

Entre las reacciones más destacadas se encontraron comentarios de usuarios que aseguraron estar “listos para la segunda clase”, mientras otros bromearon afirmando haber puesto en práctica los insultos enseñados por la yucateca. La sección de mensajes también se llenó de solicitudes para que enseñara nuevas expresiones, y no faltaron quienes pidieron ser “insultados en maya” para cumplir retos virales.

Cabe recordar que Vicky Wolff ya había ganado notoriedad anteriormente tras publicar un video en el que bromeaba sobre la supuesta molestia del dios Chaac debido a la instalación de una estatua de Poseidón en Yucatán, lo que también la llevó a miles de reacciones en redes.

El nuevo éxito viral de la influencer confirma la fuerza que tiene el contenido humorístico con identidad cultural en plataformas digitales. Con su estilo único, Vicky Wolff continúa posicionándose como una de las voces más populares entre los creadores yucatecos, demostrando que la lengua maya puede viralizarse incluso a través del humor más desenfadado.