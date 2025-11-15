SSC CDMX despliega operativo policíaco previo al Corona Capital 2025

Mil 827 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México participan desde el día de ayer en un dispositivo especial en el Autódromo Hermanos Rodríguez y el Estadio GNP Seguros, donde se realizará el festival musical Corona Capital 2025.
Según datos oficiales difundidos por la dependencia, el operativo busca salvaguardar la integridad física y patrimonial de los asistentes y participantes durante los tres días de conciertos que reúne a miles de personas en la alcaldía Iztacalco.
El despliegue incluye mil 177 uniformados apoyados por 41 vehículos oficiales, cinco motocicletas, cinco grúas, ocho ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), un autobús y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.
De acuerdo con información oficial, el personal está encargado de la prevención de delitos y faltas administrativas tanto dentro del recinto principal como en sus inmediaciones.
La Policía Bancaria e Industrial (PBI) colabora con 650 oficiales, nueve vehículos y la Unidad Canina para fortalecer los filtros de revisión en accesos, salidas, pasillos, estacionamiento y gradas. Uno de los ejes del operativo radica en el uso de binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos llamados Zeus, Randy, Yaki, Kali y Kira, que realizan inspecciones no intrusivas. La SSC informó que los recorridos de vigilancia se extienden también a las zonas aledañas para evitar reventa de boletos y posibles incidentes.
El cuerpo de Tránsito de la SSC CDMX dirige labores para garantizar la fluidez vial y el control del estacionamiento en vías de acceso antes, durante y después de cada jornada del festival. Entre las vías sugeridas como alternativas para automovilistas, la autoridad recomendó el uso del Anillo Periférico, avenida Javier Rojo Gómez, Eje 3 Oriente al norte y sur; Eje 6 Sur y Eje 1 Norte al oriente; y Eje 5 Sur y Eje 1 Norte al poniente.
El operativo incluye también una serie de recomendaciones preventivas orientadas al público, tales como utilizar ropa y calzado cómodo, ubicar las rutas de emergencia, evitar el ingreso de objetos peligrosos y acordar puntos de encuentro con familiares o amigos. “Verifica que cuentes con todas tus pertenencias y desaloja el inmueble de manera ordenada”, indicó la Secretaría.
La SSC recordó que en caso de emergencias, los asistentes pueden solicitar ayuda directa a través de la aplicación “Mi Policía” o comunicarse con las cuentas sociales @SSCCDMX, @OVIALCDMX y @UCSGCDMX para recibir apoyo inmediato durante el evento.