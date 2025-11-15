México

Manifestación de la Gen Z en la CDMX

Mantente informado en tiempo real sobre la marcha programada para las 11 horas

16:08 hsHoy

Antes de las protestas de la Generación Z existió el movimiento #YoSoy132: diferencias y coincidencias

Se tiene programada una marcha de la Gen Z en la CDMX

Tras el asesinato de Carlos
Tras el asesinato de Carlos Manzo, la población se manifestó en Michoacán. (Jesús Avilés /Infobae México)

Antes del descontento por temas sociales y políticos de la Generación Z (Gen Z), existió un precedente relativamente reciente en 2012 con el movimiento #YoSoy132 ya que ambos suelen mencionarse en conversaciones sobre activismo juvenil; sin embargo, ambos conceptos representan fenómenos muy distintos en origen, alcance y motivaciones.

15:56 hsHoy

Este sábado 15 de noviembre se realizará la segunda marcha de la Gen Z para protestar contra la inseguridad en México.

15:47 hsHoy

Después de la marcha del pasado 8 de noviembre en el estado de Michoacán por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo y por la gran respuesta ciudadana, se planeó una gran movilización en la CDMX.

Marcha de la Gen Z
Marcha de la Gen Z para este sábado 15 de noviembre (REUTERS/Raquel Cunha)

Antes de la las protestas de la Generación Z existió el movimiento #YoSoy132: diferencias y coincidencias

Se tiene programada una marcha de la Gen Z en la CDMX

