Manifestación de la Gen Z en la CDMX

Después de la marcha del pasado 8 de noviembre en el estado de Michoacán por el asesinato del presidente municipal de Uruapan , Carlos Manzo y por la gran respuesta ciudadana, se planeó una gran movilización en la CDMX.

Este sábado 15 de noviembre se realizará la segunda marcha de la Gen Z para protestar contra la inseguridad en México.

Antes del descontento por temas sociales y políticos de la Generación Z ( Gen Z ), existió un precedente relativamente reciente en 2012 con el movimiento #YoSoy132 ya que ambos suelen mencionarse en conversaciones sobre activismo juvenil; sin embargo, ambos conceptos representan fenómenos muy distintos en origen, alcance y motivaciones.

