Julián Gil explota nuevamente contra Marjorie de Sousa por campaña para que su hijo conozca a Messi

Julián Gil critica la campaña para que su hijo Matías conozca a Lionel Messi y exige prioridad para el vínculo paterno. Foto: Instagram / @marjodsousa @juliangil

La controversia en torno a la relación entre Julián Gil y su hijo menor, fruto de su relación con Marjorie de Sousa, ha sumado un nuevo capítulo tras la reciente campaña mediática que busca que el niño conozca a Lionel Messi.

Recientemente, el actor argentino manifestó su desconcierto y molestia ante la iniciativa, señalando que, mientras se promueve el encuentro con el futbolista, se le sigue negando la posibilidad de compartir tiempo con su hijo.

La polémica se intensificó cuando el también presentador, reveló que igual es admirador de Messi y respondió tajante a la campaña impulsada por el programa Despierta América para que Matías conozca al futbolista argentino.

El actor argentino lamenta que se promueva el encuentro con Messi mientras se le niega convivir con su hijo menor. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Julián Gil asegura que es más importante que el pequeño conozca a su papá

Para los micrófonos del mismo programa, Gil expresó que aunque comprende la admiración de su hijo por el futbolista, considera que es mucho más relevante que el niño tenga la oportunidad de conocer a su propio padre y al resto de su familia.

“Que me llame, aunque yo creo que es mucho más importante que conozca a papá; y si ella quiere hacer una campaña yo la emplazo a ella, emplazo a Despierta América, a quien esté produciendo el show, que hagan una campaña para que Matías conozca a papá, a sus hermanos, a sobrinos", comentó.

Asimismo, el actor lamentó que, mientras se facilita el acceso de Matías a figuras públicas, se le impida el contacto con parte de su familia: “Él tiene una familia, esas cosas me parecen una falta de respeto”.

Marjorie de Sousa evita pronunciarse sobre la relación entre Julián Gil y su hijo, según declaraciones del actor. (Instagram: @juliangil // @marjoriedsousa)

Gil asegura tener acceso a Messi y le pide a Marjorie de Sousa que le llame

Además, calificó de absurdo y ridículo que se promueva el encuentro con Messi mientras se ignora la importancia del vínculo paterno.

“Cuando ojo, yo tengo acceso a Messi, ustedes han visto”, afirmó Gil, sugiriendo que, si realmente se considerara urgente el deseo del menor, bastaría con que la madre lo contactara para hacerlo realidad.

Finalmente, ante la negativa de Marjorie de Sousa de abordar públicamente el tema, el actor y conductor sostiene que la actriz evita dar explicaciones porque carece de argumentos sólidos para justificar su postura. “No hay huev*s para pararse frente a ustedes a decir; mientras más pase el tiempo menos va a hablar, hablaba cuando le convenía”, sentenció.

El actor denuncia que se facilita el acceso de Matías a figuras públicas, pero se le impide el contacto con su familia paterna. (IG: marjodsousa/ juliangil)

Cabe recordar que la historia de distanciamiento comenzó tras la ruptura de la pareja. Desde entonces, ambos han protagonizado una prolongada disputa legal por la custodia de si hijo Matías, que concluyó con la adjudicación de la patria potestad a Marjorie de Sousa.