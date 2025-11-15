México

Julián Gil explota nuevamente contra Marjorie de Sousa por campaña para que su hijo conozca a Messi

Mientras se impulsa el encuentro del menor con el futbolista, el actor reclama que se le sigue negando la oportunidad de compartir tiempo con su familia

Guardar
Julián Gil critica la campaña
Julián Gil critica la campaña para que su hijo Matías conozca a Lionel Messi y exige prioridad para el vínculo paterno. Foto: Instagram / @marjodsousa @juliangil

La controversia en torno a la relación entre Julián Gil y su hijo menor, fruto de su relación con Marjorie de Sousa, ha sumado un nuevo capítulo tras la reciente campaña mediática que busca que el niño conozca a Lionel Messi.

Recientemente, el actor argentino manifestó su desconcierto y molestia ante la iniciativa, señalando que, mientras se promueve el encuentro con el futbolista, se le sigue negando la posibilidad de compartir tiempo con su hijo.

La polémica se intensificó cuando el también presentador, reveló que igual es admirador de Messi y respondió tajante a la campaña impulsada por el programa Despierta América para que Matías conozca al futbolista argentino.

El actor argentino lamenta que
El actor argentino lamenta que se promueva el encuentro con Messi mientras se le niega convivir con su hijo menor. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Julián Gil asegura que es más importante que el pequeño conozca a su papá

Para los micrófonos del mismo programa, Gil expresó que aunque comprende la admiración de su hijo por el futbolista, considera que es mucho más relevante que el niño tenga la oportunidad de conocer a su propio padre y al resto de su familia.

“Que me llame, aunque yo creo que es mucho más importante que conozca a papá; y si ella quiere hacer una campaña yo la emplazo a ella, emplazo a Despierta América, a quien esté produciendo el show, que hagan una campaña para que Matías conozca a papá, a sus hermanos, a sobrinos", comentó.

Asimismo, el actor lamentó que, mientras se facilita el acceso de Matías a figuras públicas, se le impida el contacto con parte de su familia: “Él tiene una familia, esas cosas me parecen una falta de respeto”.

Marjorie de Sousa evita pronunciarse
Marjorie de Sousa evita pronunciarse sobre la relación entre Julián Gil y su hijo, según declaraciones del actor. (Instagram: @juliangil // @marjoriedsousa)

Gil asegura tener acceso a Messi y le pide a Marjorie de Sousa que le llame

Además, calificó de absurdo y ridículo que se promueva el encuentro con Messi mientras se ignora la importancia del vínculo paterno.

Cuando ojo, yo tengo acceso a Messi, ustedes han visto”, afirmó Gil, sugiriendo que, si realmente se considerara urgente el deseo del menor, bastaría con que la madre lo contactara para hacerlo realidad.

Finalmente, ante la negativa de Marjorie de Sousa de abordar públicamente el tema, el actor y conductor sostiene que la actriz evita dar explicaciones porque carece de argumentos sólidos para justificar su postura. “No hay huev*s para pararse frente a ustedes a decir; mientras más pase el tiempo menos va a hablar, hablaba cuando le convenía”, sentenció.

El actor denuncia que se
El actor denuncia que se facilita el acceso de Matías a figuras públicas, pero se le impide el contacto con su familia paterna. (IG: marjodsousa/ juliangil)

Cabe recordar que la historia de distanciamiento comenzó tras la ruptura de la pareja. Desde entonces, ambos han protagonizado una prolongada disputa legal por la custodia de si hijo Matías, que concluyó con la adjudicación de la patria potestad a Marjorie de Sousa.

Temas Relacionados

Julián GilMarjorie de Sousamexico-entretenimiento

Más Noticias

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Descubre los afortunados ganadores del

Cae líder de una facción de la Familia Michoacana implicado en ataque a velorio en Tláhuac que dejó dos muertos

La célula delictiva es dedicada a la venta y distribución de droga en dicha alcaldía

Cae líder de una facción

La Granja VIP: Adal Ramones revela que habrá doble traición la noche

El hijo de Bárbara Mori cambió inesperadamente la estrategia ante la nueva regla de la producción

La Granja VIP: Adal Ramones

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del viernes 14 de noviembre

Como todos los viernes, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la Lotería Nacional

Resultados del sorteo Melate, Revancha

Pensión Mujeres Bienestar 2025: a estas beneficiarias les toca pago en la semana del 17 al 21 de noviembre

Las letras que podrán cobrar durante los próximos días

Pensión Mujeres Bienestar 2025: a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae líder de una facción

Cae líder de una facción de la Familia Michoacana implicado en ataque a velorio en Tláhuac que dejó dos muertos

Asesinan a Efrén Adame, líder sindical de la CTM en Guerrero

“Tenemos un problema con México”, acusa Donald Trump sobre ingreso de drogas a EEUU

Madres buscadoras localizan 2 cuerpos enterrados en predio de Jalisco, presunto responsable confesó y fue detenido

Tania Valdez Cuellar, alcaldesa de Hidalgo, denuncia amenazas tras ser acusada de presuntos vínculos delictivos

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Adal Ramones

La Granja VIP: Adal Ramones revela que habrá doble traición la noche

Ángela Aguilar responde si se enojó con Nodal por ignorarla tras ganar Latin Grammy

Rivalidad entre Dalílah Polanco y Mar Contreras revive tras polémicas declaraciones de la actriz

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Yeri Mua en el Auditorio Nacional de la CDMX

Captan en video a Ángela Aguilar “triste” tras supuesta mala actitud de Nodal: “Se acabó el encanto”

DEPORTES

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold Khegai: cuándo, dónde y a qué hora ver pelea en vivo por el campeonato de la OMB

La peculiar cábala que inspiró a Luis Gamboa en su doblete ante Argentina Sub-17

Los Tuzos del Pachuca anuncian a Esteban Solari como su nuevo entrenador

Leyenda asegura que Canelo Álvarez no merece estar entre los mejores de todos los tiempos: “Perdió sus peleas más importantes”

Otra vez Placide: el portero que frenó a Hugo Sánchez y ahora a Miguel Herrera