México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Qué es el pago de regularización?

La iniciativa se enfoca en ayudar a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen

Guardar

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social que comenzó a implementar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde 2019 con el objetivo de ayudar a personas de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen.

La iniciativa consiste en una capacitación laboral que dura 12 meses y está disponible en las 32 entidades federativas del país. Este 2025, cada aprendiz recibe de forma mensual un apoyo económico de 8 mil 480 pesos, así como seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

La meta principal de la iniciativa es facilitar la integración de estos jóvenes al empleo formal, ya sea en el sitio de capacitación o en otros espacios laborales.

El programa Jóvenes Construyendo el
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro continúa su periodo de registros en agosto (X@bbienestarmx)

¿Qué es el pago de regularización de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Quienes hayan atravesado una revisión administrativa y, como resultado, no hayan visto reflejado el pago de su apoyo económico, recibirán el depósito durante la segunda semana del mes, lo que corresponde al “pago de regularización”.

“Si tuviste una revisión administrativa y por ello no viste reflejado el pago de tu apoyo económico, lo recibirás durante la segunda semana del mes”, indicó la página del programa.

Asimismo, para cualquier duda o aclaración acerca del programa, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro que incluyen Facebook, Instagram y X (antes Twitter). Así como la línea telefónica 800 841 2020, con servicio de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 21:00 horas (tiempo del centro de México).

El pago de regularización lo
El pago de regularización lo recibirán los beneficiarios en la segunda semana del mes (X@JovConFuturo)

¿Cuándo será el siguiente registro a Jóvenes Construyendo el Futuro?

El siguiente periodo de inscripciones a Jóvenes Construyendo el Futuro se llevará a cabo en diciembre, y quienes deseen participar deberán presentar requisitos y documentos específicos.

  • Tener entre 18 y 29 años
  • No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación
  • Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente
  • Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma

Las personas inscritas desarrollan actividades diarias durante cinco días a la semana, con jornadas de entre cinco y ocho horas, siguiendo un plan de trabajo elaborado por cada Centro de Trabajo conforme a sus necesidades propias.

Al terminar el año de formación, reciben un documento que certifica las competencias alcanzadas a lo largo del programa. Este modelo de capacitación se distribuye en nueve áreas: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Temas Relacionados

Jóvenes Construyendo el FuturoPago de regularizaciónProgramas socialescapacitaciones laboralesProgramas para el Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Los Tuzos del Pachuca anuncian a Esteban Solari como su nuevo entrenador

El estratega argentino llega tras dirigir en Chipre, con experiencia internacional y enfoque juvenil, para impulsar a la cantera hidalguense

Los Tuzos del Pachuca anuncian

Estos son los estados donde se han registrado más ataques contra políticos durante 2025

De acuerdo a la organización Data Cívica, las autoridades locales son las más vulnerables frente a la violencia político-criminal en el país

Estos son los estados donde

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Yeri Mua en el Auditorio Nacional de la CDMX

Esto es lo mínimo que te vas a gastar si quieres asistir al show de la cantante

Cuánto cuesta el boleto más

Leyenda asegura que Canelo Álvarez no merece estar entre los mejores de todos los tiempos: “Perdió sus peleas más importantes”

El tapatío ha recibido múltiples cuestionamientos tras perder su campeonato indiscutido de las 168 libras

Leyenda asegura que Canelo Álvarez

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.0 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy en México: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos son los estados donde

Estos son los estados donde se han registrado más ataques contra políticos durante 2025

Rechazan desbloquear cuentas bancarias del hijo de Hernán Bermúdez Requena

Caen 9 integrantes de célula delictiva dedicada a la modificación de maquinaria para ocultar drogas en Jalisco

Policías asesinadas y halladas dentro de una patrulla en Jalisco no contaban con chaleco antibalas

Capturan a “El Compi”, implicado en el caso del rancho donde se localizaron 16 cuerpos en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Yeri Mua en el Auditorio Nacional de la CDMX

La Granja VIP EN VIVO: crecen rumores de que Alfredo Adame no podrá ser nominado la noche de hoy 14 de noviembre

Captan en video a Ángela Aguilar “triste” tras supuesta mala actitud de Nodal: “Se acabó el encanto”

Conoce el K-drama que conquista a los usuarios de Netflix México este fin de semana

Usuarios señalan que los encuentros entre Ángela Aguilar y sus fans son “falsos” y “actuados”

DEPORTES

Los Tuzos del Pachuca anuncian

Los Tuzos del Pachuca anuncian a Esteban Solari como su nuevo entrenador

Leyenda asegura que Canelo Álvarez no merece estar entre los mejores de todos los tiempos: “Perdió sus peleas más importantes”

Otra vez Placide: el portero que frenó a Hugo Sánchez y ahora a Miguel Herrera

Guatemala, fuera del Mundial 2026: así fueron las reacciones contra Luis Fernando Tena

Este es el “milagro” que necesita Piojo Herrera para clasificar al Mundial 2026 con Costa Rica