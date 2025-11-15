Ángela Aguilar logra el Dr. Simi que muchos artistas reciben… pero el público no tuvo nada que ver

(Instagram)

Ángela Aguilar volvió a convertirse en tendencia durante los Latin Grammy 2025, pero esta vez no fue por una polémica, sino por una imagen inesperada que rápidamente se viralizó: la cantante apareció en la alfombra roja posando con un peluche del Dr. Simi.

Lo que sorprendió a miles es que, aunque para muchos artistas este gesto suele venir de un fan emocionado que lanza el muñeco al escenario, en este caso el detalle no provino del público. Y aunque no se puede asegurar que sea la primera vez que Ángela recibe uno, es el primer Simi del que existe registro público.

Cómo era el Dr. Simi que recibió Ángela Aguilar y la foto que circuló

La fotografía que comenzó a circular en redes sociales mostró a Ángela Aguilar sosteniendo con orgullo un Dr. Simi completamente personalizado.

A diferencia del diseño clásico —bata médica blanca—, este peluche tenía cabello negro, un vestido típico mexicano y detalles que evocaban la estética del regional mexicano.

(REUTERS: Ronda Churchill // TikTok)

Este gesto llamó la atención porque se trataba de un Simi hecho especialmente para ella, lo cual recordó la tendencia de arrojar este tipo de personajes a los artistas queridos.

La postal se volvió viral en TikTok e Instagram, donde muchos usuarios reaccionaron de inmediato a la imagen preguntándose quién se lo dio.

Quién le dio el Dr. Simi y por qué

La incógnita detrás del origen del peluche duró poco. Minutos después de que la imagen comenzara a circular, Víctor González Herrera, CEO de Dr. Simi y Fundación Dr. Simi USA, compartió en Instagram varias fotografías del evento, entre ellas la de Ángela con el peluche.

(Tiktok)

En su publicación, explicó el significado del gesto y el propósito de su presencia en los Latin Grammy:

“Para algunos fue su primer Simi; y esa primera vez siempre es especial. El primer Simi simboliza cariño, comunidad y orgullo latino. @badbunnypr @karolg @raphaelartista Anoche Las Vegas celebró a los mejores de la música latina”.

Sobre por qué el Dr. Simi estuvo en la premiación, añadió:

“Bad Bunny brilló… pero, ¿qué hacía el Dr. Simi ahí?Esta semana, en los Latin Grammy, estuvimos con Fundación Dr. Simi USA acercando la música y ayuda a la comunidad y reconociendo a quienes ayudan en silencio. Porque en el corazón latino siempre late lo mismo: solidaridad, orgullo y levantar a quien viene detrás.La música une. La ayuda transforma. El futuro lo construimos juntos".

Con estas palabras, confirmó que el peluche fue un obsequio institucional, no un regalo del público.

(IG)

Las redes, como era de esperarse, no perdonaron. Los comentarios se dividieron entre quienes celebraron que Ángela recibiera su propio Simi y quienes lo vieron como una especie de “bendición no solicitada” o incluso un momento irónico dada la controversia constante que rodea a la artista.