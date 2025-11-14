Sheinbaum llama a revisar el Sistema Nacional Anticorrupción para evitar impunidad en casos: “No funciona a plenitud”

La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo de acuerdo en que haya una revisión a la función que desempeña actualmente el Sistema Nacional Anticorrupción | Presidencia de la República

Durante “La Mañanera del Pueblo” del viernes 14 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo estar de acuerdo en que haya una revisión al llamado Sistema Nacional Anticorrupción. Esto último con el fin de que. según ella, “ya no exista impunidad” en los casos registrados a en la Administración Pública Federal.

Sobre esa línea, Sheinbaum Pardo recordó que este nuevo órgano nació como propuesta de la Sociedad Civil Organizada en tiempos del expresidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, actualmente “el pueblo de México demanda que ya no haya más corrupción ni impunidad”, según la titular del Ejecutivo Federal.

Información en desarrollo...