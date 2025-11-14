Ricardo Pérez y Slobotzky revelan intento de asalto armado en la oficina de La Cotorrisa: “Nos vigilaban antes”

Ricardo Pérez y Slobotzky denuncian intento de asalto armado en la oficina de La Cotorrisa. (Instagram)

La tarde del jueves 13 de noviembre, la tranquilidad habitual de La Cotorrisa se vio abruptamente interrumpida por un intento de asalto que puso en riesgo a los conductores del popular podcast.

Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky detallaron el hecho y compartieron imágenes de las cámaras de seguridad que captaron el momento en que varios hombres armados irrumpieron en sus oficinas.

En el episodio más reciente, los comediantes narraron que los asaltantes ingresaron portando armas y herramientas. El objetivo, dijeron, parecía claro: atacar directamente joyas y dinero.

“Se metieron unos weyes armados a nuestra oficina. Se ve que es gente que busca sobre todo joyas, dinero, porque entraron con herramientas”, relató Ricardo Pérez, quien recientemente ha hecho pareja con Susana Zabaleta.

Los creadores de contenido compartieron imágenes de las cámaras de seguridad. (Instagram)

El comediante explicó que tanto él como Slobotzky y su equipo se encontraban grabando, cuando los criminales irrumpieron en la zona de trabajo.

El rápido actuar de un miembro del staff —quien notó la presencia de los delincuentes a través del sistema de videovigilancia— fue clave para alertar a las autoridades y evitar una tragedia mayor.

De inmediato, los conductores agradecieron la respuesta de la policía señalando que “la policía llegó de manera inmediata y los delincuentes escaparon de la escena”.

Afortunadamente, el incidente no dejó víctimas ni pérdidas materiales significativas. El único objeto sustraído fue una funda para celular, aunque los conductores dejaron en claro que el valor de lo robado era lo de menos ante el potencial riesgo para la integridad de quienes se encontraban en el lugar.

El susto, sin embargo, dejó secuelas. Ricardo y Slobotzky advirtieron a sus seguidores sobre la importancia de extremar precauciones, pues todo indica que los perpetradores ya llevaban tiempo vigilando la oficina antes de planear el robo.

“Nos estuvieron observando desde antes”, insistió Ricardo, recomendando a otros creadores de contenido y empresarios a tomar medidas adicionales de seguridad.

La Cotorrisa ganó la categoría principal de los Spotify Podcast Awards. (Cortesía: Spotify México)

La reacción en redes no se hizo esperar; fans y colegas enviaron mensajes de apoyo e indignación por la creciente ola de robos que afecta a espacios de trabajo.

“Me encanta que hasta este tipo de situaciones las hacen divertidas”. “No robaron cosas materiales pero te roban paz. Un abrazo”, “Hagan un episodio con ellos pa’ ver qué tal estuvo”, “Que raro tanta coincidencia! Era obvio que ahí no iban a encontrar joyas ni nada de ese tipo, solo equipos y no se llevaron nada. Hay alguien detrás”, opinaron sus seguidores en redes sociales.

Mientras tanto, los presentadores confirmaron que continuarán trabajando y que la experiencia no les hará dejar de ponerle humor a los momentos difíciles. “Ni los asaltos van a parar la Cotorrisa”, aseguraron entre bromas.