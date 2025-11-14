Lotería Nacional conmemora el 87 aniversario del Estatuto Jurídico de la FSTSE con billete especial

La Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No. 1728, en honor al 87 aniversario de la promulgación del Estatuto Jurídico de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). Foto: Lotería Nacional.

La Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No. 1728, en honor al 87 aniversario de la promulgación del Estatuto Jurídico de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

A través de un comunicado oficial notificó que este estatuto, establecido en 1938, constituyó un paso fundamental en la defensa de los derechos laborales y en el fortalecimiento del servicio público, al otorgar un marco legal robusto para la representación de los empleados estatales.

Durante el evento, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó el valor simbólico del billete como expresión de reconocimiento del pueblo mexicano hacia las y los trabajadores del sector público.

Recordó que la FSTSE, bajo la inspiración cardenista, sigue siendo un actor central en la vida nacional y subrayó la importancia de la dignificación del servicio público, abanderada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Salomón también rindió homenaje al liderazgo histórico de personajes como Joel Ayala Almeida, y reconoció el compromiso de la organización bajo la dirección de Marco Antonio García Ayala.

El secretario de Salud, David Kershenobich, resaltó el papel esencial de los trabajadores estatales en la operación de las instituciones públicas y la confianza que depositan millones de ciudadanos en sus servicios.

Señaló que la FSTSE ha sido un pilar en la historia laboral del país y que su papel en la transformación y modernización de las políticas públicas es clave, sobre todo en la integración de un sistema de salud universal, prioridad del actual gobierno.

Acto de memoria, compromiso con justicia laboral con FSTSE

Por su parte, Marco Antonio García Ayala, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (FSTSE), describió la conmemoración como un acto de memoria y compromiso con la justicia laboral.

Enfatizó que el Estatuto Jurídico de 1938 garantiza equidad salarial, seguridad social y condiciones laborales dignas, contribuyendo a la estabilidad social y el fortalecimiento institucional.

Otros funcionarios presentes reiteraron la importancia de la actualización y protección de los derechos laborales, así como el esfuerzo conjunto entre sindicatos y gobierno.

El billete conmemorativo del sorteo, que distribuirá dos millones 400 mil cachitos, será sorteado este próximo domingo 30 de noviembre.

De acuerdo con la información proporcionada por la Lotería Nacional y el Gobierno de México habrá sorteos con premios mayores y transmisión nacional, remarcando la relevancia de la organización sindical en la historia de México.