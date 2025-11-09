México

Este es el billete de la Lotería Nacional que busca promover la diversidad y los derechos humanos

La Jornada Nacional por la Igualdad y No Discriminación concluyó con la emisión de este billete conmemorativo para el sorteo nacional

Guardar
Presentan billete de la Lotería
Presentan billete de la Lotería Nacional contra la discriminación (CONAPRED)

El mensaje “México es diversidad, inclusión y derechos, palabras que transforman” recorre el país impreso en el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No. 1725, presentado en el Centro Nacional de las Artes (CENART) como parte de la Jornada Nacional por la Igualdad y No Discriminación. La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, y la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Claudia Olivia Morales Reza, encabezaron la develación de este billete, que busca visibilizar la lucha histórica contra la discriminación y reafirmar el compromiso institucional con la igualdad de derechos en México.

Durante la ceremonia, Salomón subrayó que la Lotería Nacional acompaña esta conmemoración para difundir y dar visibilidad a una causa fundamental para el país: la igualdad y la no discriminación. La funcionaria destacó que estos valores fortalecen la convivencia, la empatía y el respeto entre la población. Morales Reza, por su parte, recordó que cada 19 de octubre se conmemora una lucha forjada por generaciones que han exigido ser escuchadas y respetadas, y señaló que la Jornada Nacional por la Igualdad y No Discriminación de este año culmina con la emisión del billete conmemorativo, como símbolo de los derechos humanos y la inclusión.

El billete, según explicó Salomón, refleja el compromiso de visibilizar las causas que dan identidad a la nación y representa un momento de transformación institucional en México, donde la igualdad se consolida como política pública. La directora de la Lotería Nacional enfatizó que, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, las instituciones han renovado su enfoque hacia la justicia, entendida ahora como un derecho universal y una práctica cotidiana que garantiza igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad.

La develación del billete cierra
La develación del billete cierra las actividades de la Jornada Nacional por la Igualdad y No Discriminación (CONAPRED)

En este contexto, Salomón resaltó la importancia del Plan Integral contra el Abuso Sexual, impulsado por la Secretaría de las Mujeres, como parte de las acciones para garantizar el acceso a la justicia y promover un cambio cultural.

Morales Reza, al referirse al sentido de la Jornada Nacional, puntualizó que el Conapred trabajó para visibilizar y reflexionar sobre la resistencia de quienes han luchado por la igualdad. La titular del organismo subrayó que la develación del billete cierra una serie de actividades orientadas a fortalecer los derechos humanos y la inclusión en el país.

La relevancia institucional de la iniciativa también fue destacada por Tobyanne Ledesma Rivera, titular del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, quien asistió en representación de la Secretaría de Gobernación. Ledesma Rivera afirmó que la lucha contra la discriminación requiere introspección, coordinación y voluntad política, y consideró que el billete conmemorativo constituye una declaración pública del compromiso estatal con la igualdad. Además, reiteró el respaldo de la Secretaría de Gobernación a la promoción de la cultura de paz, la inclusión y el respeto a la dignidad humana.

Conapred y Lotería Nacional emiten
Conapred y Lotería Nacional emiten billete que promueve la importancia de la inclusión y la no discriminación (Cortesía Lotería Nacional)

Desde el ámbito cultural, Raúl Uribe Carvajal, director de Programación Artística del CENART, expresó que la enseñanza y difusión de las artes comparten la urgencia de erradicar la violencia y la discriminación en todos los espacios públicos del país.

En cuanto a los detalles operativos, la directora de la Lotería Nacional informó que el Sorteo Zodiaco No. 1725 se celebrará el domingo 9 de noviembre a las 20:00 horas. El sorteo ofrece un Premio Mayor de $7.000.000 en una serie y una bolsa total de $24.000.000 en premios. Se emitieron 2.400.000 billetes, disponibles en todo el territorio nacional a través de 11.000 puntos de venta y en la plataforma miloteria.mx. El costo de cada “cachito” es de $20, mientras que la serie completa tiene un precio de $400. La transmisión del sorteo podrá seguirse en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Temas Relacionados

Lotería NacionalConapreddiscriminaciónmexico-noticias

Más Noticias

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Diez escuderías con 20 pilotos forman parte de la máxima competición internacional de automovilismo

Fórmula 1: en qué posición

Rutina full body: Los 5 ejercicios de fuerza que siguen quemando calorías incluso después de terminar el entrenamiento

Con esta rutina no tendrás que realizar cardio para perder peso

Rutina full body: Los 5

Familiares de desaparecidos por la Marina en Nuevo Laredo solicitaron una reunión con Claudia Sheinbaum

Las protestas realizadas en Palacio Nacional señalaron irregularidades en los juicios y denunciaron a autoridades

Familiares de desaparecidos por la

Top 10 Prime Video México: las películas más populares del momento que se roban la atención del público

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Top 10 Prime Video México:

Frente frío 13 dejará fuertes lluvias en estos cinco estados

Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas experimentarán lluvias puntuales intensas, con acumulados de setenta y cinco a ciento cincuenta milímetros

Frente frío 13 dejará fuertes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Familiares de desaparecidos por la

Familiares de desaparecidos por la Marina en Nuevo Laredo solicitaron una reunión con Claudia Sheinbaum

Procesan al Charro, jefe de plaza del CJNG ligado al Mencho

Detienen a dos con armas largas sin permiso en la Central de Abastos de Iztapalapa: se hacían pasar por policía privada

Detienen a cuñada de “El Mate”, líder de La Unión Tepito, en la CDMX: coordinaba extorsiones en la región

Identifican el cuerpo de Irma Daniela y Francisco Javier en Puebla, pareja reportada como desaparecida el 14 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Prime Video México:

Top 10 Prime Video México: las películas más populares del momento que se roban la atención del público

Malleza, conductora de La Granja VIP, sufre accidente automovilístico que la deja fuera del reality

Las películas más populares en Netflix México

Hijos de Juan Gabriel presenciaron proyección del concierto del divo en el Zócalo: “Un evento especial para la familia”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 9 de noviembre

DEPORTES

¿Quiénes ya tienen rival en

¿Quiénes ya tienen rival en los Cuartos de Final del Apertura 2025?

¿Cuánto tomará la recuperación de Kevin Mier tras fractura de tibia?

Filtran que Kevin Mier sufrió fractura de tibia tras golpe de Carrasquilla en el Cruz Azul vs Pumas

Así se disculpó “Coco” Carrasquilla con Kevin Mier tras fuerte golpe que le habría provocado una fractura

Triple artillería: Paulinho, Hormiga y Joao Pedro comparten la corona de goleo