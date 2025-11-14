Grecia Quiroz fue amenazada un día antes de asumir como alcaldesa, era para “desestabilizar el gobierno”, asegura

Quiroz asumió su cargo el 5 de noviembre (Cuartoscuro)

La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, aseguró que fue objeto de amenazas un día antes de que asumiera su cargo actual.

“Dentro de la política, de todos estos movimientos, hay personas o personajes que van a querer desestabilizar este gobierno. Y que para mí, ese tipo de amenazas que surgieron en su momento fue para eso, porque lo hicieron justamente un día antes de que yo tomara protesta”, comentó en una conferencia de prensa del 13 de noviembre.

En el evento, Grecia Quiroz fue cuestionada sobre amenazas presuntamente provenientes de criminales, con lo que reiteró su compromiso para revisar cada tema de seguridad que surja y que se dará aviso a la Fiscalía.

Foto: Facebook / Grecia Quiroz

Actualmente Quiroz cuenta con protección por parte de más de 15 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Obispo de Zamora también mencionó las amenazas contra funcionarios

Cabe destacar que el mismo 13 de noviembre Javier Navarro Rodríguez, quien se desempeña como obispo en Zamora habló sobre amenazas en contra de los funcionarios de Uruapan.

“En la parroquia de San Francisco de Asís, del centro, y vi, recorrí la plaza, un espectáculo de dolor, de intranquilidad de la gente; y el grupo de Gobierno, regidores, y demás incluyendo la síndica, quisieron platicar conmigo antes de la misa, los vi temerosos, los vi con miedo, los vi indefensos y mencionaron que han seguido recibiendo, ellos como tales, amenazas“, expresó Navarro Rodríguez.

Por su parte, el pasado 8 de noviembre el periodista Nacho Lozano reveló que Quiroz habría recibido una amenaza a través de una aplicación de mensajería, al parecer los responsables serían integrantes de grupos criminales.

Grecia Quiroz durante su toma de protesta (Facebook / Grecia Quiroz)

El mensaje fue enviado el 4 de noviembre, es decir un día antes de la toma de protesta de Grecia Quiroz.

“Nosotros fuimos los que organizamos lo de Carlos Manzo pero el gobierno ya tiro la bandera y ahora nos culpa solo a nosotros“, se puede leer en el texto compartido en Imagen Noticias y que fue enviado a otros funcionarios de Uruapan.

Luego del asesinato de Carlos Manzo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia y en la conferencia reciente Grecia Quiroz dijo que solicitó y acordó un plan específico para el municipio de Uruapan.

Grecia Quiroz expresó su desde de que el problema de inseguridad sea atacado de raíz y dijo que no pretende iniciar una militarización en la entidad.

“También les dije que si no había resultados, que si las cosas seguían igual, tuvieran cuidado, porque había una ciudadanía que estaba muy lastimada“, destacó Quiroz.