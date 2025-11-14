México

Grecia Quiroz fue amenazada un día antes de asumir como alcaldesa, era para “desestabilizar el gobierno”, asegura

Comentó que el objetivo era lograr que los funcionarios de Uruapan renunciaran

Guardar
Quiroz asumió su cargo el
Quiroz asumió su cargo el 5 de noviembre (Cuartoscuro)

La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, aseguró que fue objeto de amenazas un día antes de que asumiera su cargo actual.

“Dentro de la política, de todos estos movimientos, hay personas o personajes que van a querer desestabilizar este gobierno. Y que para mí, ese tipo de amenazas que surgieron en su momento fue para eso, porque lo hicieron justamente un día antes de que yo tomara protesta”, comentó en una conferencia de prensa del 13 de noviembre.

En el evento, Grecia Quiroz fue cuestionada sobre amenazas presuntamente provenientes de criminales, con lo que reiteró su compromiso para revisar cada tema de seguridad que surja y que se dará aviso a la Fiscalía.

Foto: Facebook / Grecia Quiroz
Foto: Facebook / Grecia Quiroz

Actualmente Quiroz cuenta con protección por parte de más de 15 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Obispo de Zamora también mencionó las amenazas contra funcionarios

Cabe destacar que el mismo 13 de noviembre Javier Navarro Rodríguez, quien se desempeña como obispo en Zamora habló sobre amenazas en contra de los funcionarios de Uruapan.

“En la parroquia de San Francisco de Asís, del centro, y vi, recorrí la plaza, un espectáculo de dolor, de intranquilidad de la gente; y el grupo de Gobierno, regidores, y demás incluyendo la síndica, quisieron platicar conmigo antes de la misa, los vi temerosos, los vi con miedo, los vi indefensos y mencionaron que han seguido recibiendo, ellos como tales, amenazas“, expresó Navarro Rodríguez.

Por su parte, el pasado 8 de noviembre el periodista Nacho Lozano reveló que Quiroz habría recibido una amenaza a través de una aplicación de mensajería, al parecer los responsables serían integrantes de grupos criminales.

Grecia Quiroz durante su toma
Grecia Quiroz durante su toma de protesta (Facebook / Grecia Quiroz)

El mensaje fue enviado el 4 de noviembre, es decir un día antes de la toma de protesta de Grecia Quiroz.

“Nosotros fuimos los que organizamos lo de Carlos Manzo pero el gobierno ya tiro la bandera y ahora nos culpa solo a nosotros“, se puede leer en el texto compartido en Imagen Noticias y que fue enviado a otros funcionarios de Uruapan.

Luego del asesinato de Carlos Manzo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia y en la conferencia reciente Grecia Quiroz dijo que solicitó y acordó un plan específico para el municipio de Uruapan.

Grecia Quiroz expresó su desde de que el problema de inseguridad sea atacado de raíz y dijo que no pretende iniciar una militarización en la entidad.

“También les dije que si no había resultados, que si las cosas seguían igual, tuvieran cuidado, porque había una ciudadanía que estaba muy lastimada“, destacó Quiroz.

Temas Relacionados

Gracia QuirozUruapanMichoacánCarlos ManzoAmenazasmexico–noticias

Más Noticias

Cuáles son los módulos con menos gente para tramitar la licencia permanente en CDMX

La demanda para obtener este documento aumento de manera notable en las últimas semanas

Cuáles son los módulos con

Nina, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, debuta como tatuadora y practica en ellos: “Quiero abrir mi estudio”

La joven actriz se animó a plasmar sus primeros diseños en la piel de sus famosos padres, mostrando una faceta artística que va más allá de la actuación y que ha conquistado a su familia

Nina, hija de Andrea Legarreta

“No tenemos facultades”: Adán Augusto López niega petición de Noroña para excluir al PAN

El tabasqueño aclaró que legalmente no se puede impedir a los representantes de los partidos su participación en las sesiones de la Jucopo

“No tenemos facultades”: Adán Augusto

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de noviembre: retrasos en el servicio de la Línea 7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Congreso de la CDMX celebrará el Día del Pulque, ¿cuándo será?

La producción del pulque mantiene vigentes prácticas agrícolas ancestrales, sostenidas principalmente por productores locales

Congreso de la CDMX celebrará
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policía de Culiacán asegura vehículo

Policía de Culiacán asegura vehículo y ak-47 tras persecución: no hubo detenidos

El Cártel de Sinaloa enseñó a directivos de empresas a evadir sistemas de control financiero, acusa FinCEN

Cuál era la relación de “El Pilas” con “La China”, presunta integrante del CJNG vinculada con descuartizamientos en Colima

Ejército Mexicano respondió dos agresiones en Elota, Sinaloa: hay 1 detenido

UIF bloquea cuentas de 31 personas y empresas vinculadas con casinos que lavaban dinero para el Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Nina, hija de Andrea Legarreta

Nina, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, debuta como tatuadora y practica en ellos: “Quiero abrir mi estudio”

Mexicanos en los Latin Grammy 2025: Natalia Lafourcade suma un premio más a sus vitrinas, Carín León canta con Bunbury y Edgar Barrera destaca por su trabajo con Karol G

DLD prepara doble concierto en CDMX para finales de año: estas son las fechas y sede

Perros perdidos de José Manuel Figueroa aparecieron en otro estado, a 72 kilómetros de casa: “No sé cómo llegaron allá”

El Bogueto y Fuerza Regida encabezan la lista de canciones favoritas en Spotify México

DEPORTES

Suspenden a Adalberto Carrasquilla para

Suspenden a Adalberto Carrasquilla para el Play In de la Liga MX, pero no por fracturar a Kevin Mier de Cruz Azul

El boxeo entra al Plan Michoacán: CMB respalda estrategia de paz de Sheinbaum

“Nunca fue intencionado”: DT de Panamá blinda a Carrasquilla tras polémica con Mier

Víctor Velázquez confiesa cómo está Kevin Mier antes de su operación

Francia, nuevo invitado al Mundial 2026 en México, EEUU y Canadá