Harfuch y Trevilla Trejo se reunirán este jueves con Ramírez Bedolla para la implementación del Plan Michoacán

Se tiene previsto que lleguen a Morelia y después se trasladen a Uruapan

La visita fue dada a conocer mediante una publicación de la red social X, del gobernador del estado (@/ARBedolla)

Este jueves se reunirán el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el General Ricardo Trevilla Trejo, con el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

La reunión se llevará a cabo a fin de implementar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en materia de seguridad. Ramírez Bedolla informó que se tiene previsto que su visita comience en Morelia, por lo que de manera posterior se trasladarán al municipio de Uruapan.

Durante su encuentro se definirán acciones específicas de reforzamiento a la estrategia, como es el caso de la Operación Paricutín, la cual contempla el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional (GN) así como de 5 helicópteros, 18 drones y más de mil vehículos en la entidad.

“En Michoacán estamos convencidos de que la estrecha coordinación con García Harfuch y Ricardo Trevilla Trejo, dará resultados importantes de combate a la incidencia delictiva, con detenciones de líderes criminales, garantizando así la protección de las y los michoacanos”, detalló el gobernador.

Soldados mexicanos viajan en vehículos
Soldados mexicanos viajan en vehículos militares en formación tras llegar a la 21ª Zona Militar, como parte del Plan Michoacán de Paz y Justicia, una operación destinada a desarticular grupos criminales, combatir la extorsión y desmantelar laboratorios de drogas y centros de entrenamiento, en Morelia, México, el 10 de noviembre de 2025. REUTERS/Ivan Arias

Fue el viernes 7 de noviembre cuando Alfredo Ramírez Bedolla informó que Harfuch y Trevilla Trejo visitarían esta semana los municipios de Morelia y Uruapan para fortalecer la estrategia nacional de seguridad anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Plan Michoacán fue implementado luego del asesinato del líder limonero, Bernardo Bravo, así como del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

*Información en desarrollo...

