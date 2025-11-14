México

Feria del Pan 2025 en la CDMX: te decimos dónde y cuándo

Este evento gastronómico reunirá a 45 expositores, música en vivo

Lista la Feria del Pan
Lista la Feria del Pan 2025 en la CDMX (Secretaría de Turismo CDMX/FB)

La temporada decembrina arrancará con uno de los eventos gastronómicos más esperados por los habitantes del sur de la Ciudad de México: la Feria del Pan 2025, que se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en la Plaza del Bolero, ubicada en la alcaldía Tlalpan.

Este encuentro reunirá a 45 expositores dedicados a la elaboración de pan tradicional y gourmet, además de diversas actividades que prometen convertir el fin de semana en una auténtica celebración culinaria.

El evento fue anunciado a través de las plataformas oficiales de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, que destacó que esta feria es una de las actividades anuales más populares dentro de la demarcación, junto con las festividades del taco, el elote y otros encuentros gastronómicos que han ganado prestigio entre locales y visitantes.

Evento gratuito

La Feria del Pan 2025
La Feria del Pan 2025 se desarrollará en la alcaldía Tlalpan (Secretaría de Turismo CDMX/FB)

La entrada será gratuita, lo que permitirá que familias enteras disfruten del ambiente festivo y de una amplia variedad de panes que van desde lo tradicional hasta recetas innovadoras. Los organizadores señalaron que los asistentes únicamente deberán contemplar el gasto de los alimentos y bebidas que consuman dentro del recinto.

Entre los panes que se podrán encontrar destacan las piezas rellenas de crema pastelera, chocolate, frutos rojos, así como variedades artesanales y recetas regionales que cada expositor llevará para sorprender al público. Además, la feria contará con música en vivo y espectáculos para toda la familia, lo que hará de la visita un recorrido completo de sabor y entretenimiento.

La Plaza del Bolero se ha consolidado como uno de los enclaves gastronómicos más activos de Tlalpan, albergando durante el año diversos festivales dedicados a la cocina mexicana. La Feria del Pan no será la excepción, pues se espera una alta afluencia de visitantes tanto de la demarcación como de otras partes de la capital.

Para quienes planeen llegar en transporte público, la opción más accesible es la estación Fuentes Brotantes del Metrobús, ubicada a menos de diez minutos a pie de la sede del evento. Esto facilitará el acceso a quienes buscan evitar el uso del automóvil.

Con la diversidad de expositores, la atmósfera festiva y la oferta culinaria que caracteriza a este encuentro, la Feria del Pan 2025 se perfila como una de las actividades imperdibles para dar la bienvenida a la temporada navideña en la Ciudad de México. Una oportunidad ideal para apoyar a productores locales y disfrutar de los sabores tradicionales que distinguen a la panadería mexicana.

