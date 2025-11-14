Hotel Hazbin conquista el ranking de las mejores series de Prime Video este fin de semana

Hazbin Hotel, la nueva animación para adultos de Prime Video estrena en enero

La segunda temporada de Hotel Hazbien llegó el 29 de octubre de forma exclusiva a Prime Video. Son ocho episodios que se publican en pares hasta el 19 de noviembre. Cada uno dura cerca de 28 minutos y están disponibles los días miércoles.

En esta nueva entrega, Charlie Morningstar, heredera del trono infernal, continúa con su plan para frenar la situación de almas en su territorio mediante un proceso pacifico de rehabilitación. Para ellos cuenta con el respaldo de su compañera Vaggie, siempre firme a su lado.

En esta producción animada para adultos combina humor, drama, acción, venganza y búsqueda de redención, elementos que incomodan a varios huéspedes recién llegados al hotel. Con esta continuación podrás aprovechar lo mejor de Prime Video, perfecto para un buen maratón de fin de semana.

Las producciones más populares de Prime Video México

Hotel Hazbin

Charlie Lucero del Alba, la princesa del Infierno, intenta convencer a los demonios y a los ángeles de que toda alma es redimible. Una comedia musical para adultos sobre las segundas oportunidades repleta de canciones y tacos.

2. Juegos de niños (Playdate)

Brian acaba de ser despedido de su trabajo y se convierte en un padre que se queda en casa. Acepta una invitación para jugar de otro padre, que resulta ser un bala perdida.

3. Maxton Hall: Un mundo entre nosotros (Maxton Hall - Die Welt Zwischen Uns)

Regreso a la escuela. Regreso a #MaxtonHall. Segunda temporada, 7 de noviembre solo en Prime Video Crédito: Prime video

Ruby Bell, una estudiante becada, se convierte en testigo de un secreto explosivo en la escuela privada de Maxton Hall. Este inconveniente hará que James Beaufort, un heredero millonario tremendamente arrogante, se vea obligado a lidiar con ella. Y es que para bien o para mal, James está decidido a silenciarla, pero su enfrentamiento enciende una chispa inesperada entre ambos.

4. Yo soy Betty, la fea

Mauricio Cruz, director de 'Betty, la fea' mencionó la fue su escena favorita de la nueva historia que tendrá segunda temporada - crédito cortesía Prime video

‘Yo soy Betty, la fea’ es una telenovela colombiana que se estrenó en septiembre de 1999 en su país de origen, con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello como actores protagonistas en los papeles de Beatriz y Armando. La producción contaba la historia de Betty, una joven y brillante economista que acaba fichando en una empresa de moda para el jefe de la compañía, de quien acaba enamorándose. Una situación que Armando acaba aprovechando a su favor pero que, contra todo pronóstico, acaba volviéndose en su contra al corresponder a los sentimientos de su secretaria.Creada por Fernando Gaitán Salom, esta telenovela cosechó un éxito arrollador no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, al alcanzar más de 180 países y ser doblada a unos 25 idiomas. Además, fue origen de múltiples versiones que fueron surgiendo tras su enorme fama, sumando hasta 28 adaptaciones en todo el mundo hasta el año 2010.

5. Culpa nuestra

Gabriel Guevara y Nicole Wallace en 'Culpa nuestra' (Prime Video)

La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor? Secuela de “Culpa tuya”.

6. Invasión

La Tierra es visitada por una especie alienígena que amenaza la existencia de la humanidad. Los eventos se desarrollan a través de los ojos de cinco personas mientras luchan por dar sentido al caos que se desarrolla a su alrededor. Crédito: AppleTV

La llegada de una especie alienígena a la Tierra pone en peligro a toda la humanidad. Sigue los acontecimientos a través de la perspectiva de cinco personas que, desde diferentes lugares del mundo, se esfuerzan por dar sentido al caos que las rodea.

7. Respira (Breathe)

El suministro de aire es escaso en un futuro cercano, lo que obliga a una madre y una hija a luchar para sobrevivir cuando dos extraños llegan desesperados por un refugio oxigenado.

8. De viaje con los Derbez

Este filme sigue a la famosa familia Derbez en una nueva aventura por Japón, después de haber recorrido destinos como Marruecos, Estados Unidos, Jamaica y Finlandia. Crédito: Prime Video

La serie gira en torno a la familia Derbez en su viaje a Marruecos, la familia está compuesta por Eugenio Derbez, el patriarca de la familia, Alessandra Rosaldo, su esposa, Aitana Derbez, su hija, Vadhir y José Eduardo Derbez, sus hijos y Aislinn Derbez, su hija mayor., junto a Mauricio Ochmann y su hija Kailani.

9. Migración: un viaje patas arriba

Una familia de patos intenta convencer a su sobreprotector padre para que se vayan a las vacaciones de su vida.

10. Cometierra

Tráiler. (Prime Video)

Serie de TV (2025-). 7 episodios. Aylín es una adolescente de un barrio popular de México que descubre sus habilidades sobrenaturales cuando, durante un acto de bullying, la hacen comer tierra y tiene visiones de su maestra desaparecida. Este superpoder la ayudará a buscar a personas desaparecidas junto con su hermano y sus amigos, mientras se sumerge en una lucha por dominar este nuevo poder. Conforme sus habilidades se fortalecen, se transforma en una heroína que se planta contra la violencia y la injusticia que azotan su barrio.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué más saber sobre Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en cientos de países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios sin costo y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.