Cuáles son los módulos con menos gente para tramitar la licencia permanente en CDMX

Muchas personas están reportando problemas para sacar una cita. (Semovi)

La cercanía de la fecha límite para trámitar la licencia permanente ha hecho que se incremente en gran medida la demanda, por lo que los diferentes módulos ya registran largas filas y encontrar una cita en línea es cada vez más dífícil.

Sin embargo, diferentes usuarios han reportado en redes sociales cuáles son algunas de las mejores opciones para lograr la tan anhelada cita y poder obtener así este documento oficial

Es por eso que aquí te decimos cuales son algunos de los modulos que han reportado menor afluencia de gente o que han sido señalados como los más eficientes y con menor tiempo de espera.

Este trámite tiene un costo de mil 500 pesos

Estos son los módulos donde puede ser más fácil realizar el trámite de la licencia

Para encontrar módulos con menos gente para tramitar la licencia permanente en la Ciudad de México, se sugiere considerar las siguientes opciones las cuales han sido reportadas con menos gente o más eficientes en la realización del trámite de acuerdo con diversos usuarios en redes sociales:

Módulo de Licencias en Calzada de la Ronda 88, Ex Hipódromo de Peralvillo: diversos usuarios reportaron haber realizado sus trámites en menos de 30 minutos, incluso sin cita, si se llevan todos los documentos listos y en regla.

Módulo de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) en Av. Álvaro Obregón 269, Roma Norte: Algunos comentarios señalaron que este módulo tiene muy buena atención y un proceso rápido y sugieren llegar antes de las 8:00 si no se lleva cita.

Módulo de Expedición de Licencias en Av. Insurgentes Sur 263, Roma Sur: Los usuarios señalaron que si se llega a las 7 de la mañana los tiempos de espera pueden ser de hasta 15 minutos para personas sin cita.

Otros lugares que han reportado menor tiempo de espera fueron los siguientes:

Módulo móvil 1: Av. Universidad #936, Col. Santa Cruz Atoyac (Walmart Universidad).

Módulo móvil 2: Calz. Chabacano #43, Col. Asturias (Mega Soriana Asturias).

Módulo móvil 5: Av. Nextengo #78, Col. Santa Cruz Acayucan (Walmart Azcapotzalco).

Módulo móvil 11: El Zarco Av. 510 #1, Col. Pueblo de San Juan de Aragón (Transportes Eléctricos).

Módulo móvil 14: Calz. La Viga #1381, Col. El Retoño (Mega Soriana La Viga).

Módulo móvil 18: Calz. de Tláhuac #5662, Col. San Lorenzo (Walmart Tláhuac).

Módulo móvil 20: Calz. Acoxpa #436, Col. Ex Hacienda Coapa (Walmart Acoxpa).

Módulo móvil 29: Jesús García #50, Col. Buenavista (alcaldía Cuauhtémoc).

Además, los módulos en alcaldías como Magdalena Contreras, Xochimilco, Tláhuac y Cuajimalpa suelen tener menor demanda, en comparación con las ubicaciones más céntricas.

También se recomienda considerar como opción los PILARES/Utopías ya que estos también fungen como módulos de atención algo que muchas personas desconce por lo que podrían tener menor afluencia que los módulos principales de SEMOVI.

Es importante recordar que aunque sean señaladas como las mejores opciones aún así el el promedio en el timepo de espera puede ser de varias horas.

Los centros más alejados o poco conocidos son los que pueden tener menor afluencia. Crédito: Cuartoscuro

Estrategias para reducir la espera al momento de sacar tu licencia

Llegar temprano: Recuerda tratar de llegar antes de la hora de apertura (7:00 a.m. u 8:00 a.m.) para poder estar entre los primeros lugares para ser atendido.

Llevar la documentación completa y el pago realizado: Tener todos los documentos resulta vital para poder realizar el trámite en el menor tiempo posible. Los documentos son: identificación oficial, comprobante de domicilio de la CDMX no mayor a 3 meses, CURP, línea de captura pagada.

En cuanto a las citas en línea diversos usuarios han reportado buscar citas durante la madrugada, en un horario de entre 12 y 2 de la mañana pues aseguran que suelen liberarse espacios.