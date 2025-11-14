Corren a Noroña de la Universidad de Guanajuato: “No puede ser que les permitan reventar la asamblea” | Video

Tras sus últimas polémicas estudiantes de la Universidad de Guanajuato reclaman a Noroña, sobre todo por tema de austeridad republicana. Crédito: x/@alexramblasr

Este 13 de noviembre de 2025 circula en redes sociales un video donde se puede ver al senador Gerardo Fernández Noroña confrontando a estudiantes de la Universidad de Guanajuato, luego de que los alumnos le reclamaran sobre algunas de sus últimas polémicas, sobre todo las que tienen que ver con la “austeridad republicana”.

La Universidad de Guanajuato extendió una invitación a Noroña para participar en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas (ENECP), el legislador morenista arribó por la tarde de este jueves al estado, sin embargo, su visita a la institución no fue bien recibida por la comunidad estudiantil.

“¡Que se largue!”, así recibieron los universitarios al senador por lo que este comenzó a responder: “Un pequeñísimo grupo vino con la intención de reventar la asamblea, entonces no es correcto”.

Ante la intervención de una alumna que buscaba cuestionar al legislador y que tomó el micrófono, Noroña no le permitió la palabra al ver que el tema sería la austeridad republicana, “no, no, no me parece correcto, compañera profesora no puede poner el desorden, recoja ese micrófono”.

Noroña es confrontado por estudiantes de la Universidad de Guadalajara tras sus últimas polémicas.

Con pancartas que exhibían la compra de su casa en Morelos o sus viajes en primera clase, el encuentro comenzó a subir de tono, al grado que Noroña criticó a quienes pretendían interrumpirlo: “No puede ser que se suban al presídium que les den la palabra y que les permitan reventar la asamblea”.

“Quieren protestar que protesten”, contestaba ante los reclamos el legislador morenista, en medio del disturbio, el senador llamó a todos los presentes, “vengase todo el auditorio”.

Visiblemente molesto, Noroña dijo que no tenía problema porque quienes manifestaron su molestia por su presencia en la Universidad se quedaran en el presídium, por lo que, aseguró que intentó seguir con su participación, “les voy a regalar el libro de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que vean lo que hemos hecho, lo que hemos avanzado”.

Noroña ha afirmado que no está obligado a ser austero

El pasado 25 de agosto de este año, se difundió la información de que Noroña adquirió una vivienda valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán, con una superficie de mil 201 metros cuadrados.

El senador de Morena confirmó que el inmueble es de su propiedad, se encuentra en proceso de pago y previamente lo ocupaba en calidad de arrendatario.

Posterior a la difusión de esta información, el legislador ha asegurado que no está obligado a ser austero en su vida personal, ya que el término “austeridad republicana” se refiere a una política gubernamental: “no he robado a nadie, lo he ganado; no me han dado una concesión de una televisora, nadie podrá cuestionarme nunca... yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero”.