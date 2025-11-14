México

Corren a Noroña de la Universidad de Guanajuato: “No puede ser que les permitan reventar la asamblea” | Video

El senador de Morena confrontó a los estudiantes tras reclamos por algunas de sus últimas polémicas

Guardar
Tras sus últimas polémicas estudiantes de la Universidad de Guanajuato reclaman a Noroña, sobre todo por tema de austeridad republicana. Crédito: x/@alexramblasr

Este 13 de noviembre de 2025 circula en redes sociales un video donde se puede ver al senador Gerardo Fernández Noroña confrontando a estudiantes de la Universidad de Guanajuato, luego de que los alumnos le reclamaran sobre algunas de sus últimas polémicas, sobre todo las que tienen que ver con la “austeridad republicana”.

La Universidad de Guanajuato extendió una invitación a Noroña para participar en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas (ENECP), el legislador morenista arribó por la tarde de este jueves al estado, sin embargo, su visita a la institución no fue bien recibida por la comunidad estudiantil.

“¡Que se largue!”, así recibieron los universitarios al senador por lo que este comenzó a responder: “Un pequeñísimo grupo vino con la intención de reventar la asamblea, entonces no es correcto”.

Ante la intervención de una alumna que buscaba cuestionar al legislador y que tomó el micrófono, Noroña no le permitió la palabra al ver que el tema sería la austeridad republicana, “no, no, no me parece correcto, compañera profesora no puede poner el desorden, recoja ese micrófono”.

Noroña es confrontado por estudiantes
Noroña es confrontado por estudiantes de la Universidad de Guadalajara tras sus últimas polémicas.

Con pancartas que exhibían la compra de su casa en Morelos o sus viajes en primera clase, el encuentro comenzó a subir de tono, al grado que Noroña criticó a quienes pretendían interrumpirlo: “No puede ser que se suban al presídium que les den la palabra y que les permitan reventar la asamblea”.

Quieren protestar que protesten”, contestaba ante los reclamos el legislador morenista, en medio del disturbio, el senador llamó a todos los presentes, “vengase todo el auditorio”.

Visiblemente molesto, Noroña dijo que no tenía problema porque quienes manifestaron su molestia por su presencia en la Universidad se quedaran en el presídium, por lo que, aseguró que intentó seguir con su participación, “les voy a regalar el libro de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que vean lo que hemos hecho, lo que hemos avanzado”.

Noroña ha afirmado que no está obligado a ser austero

El pasado 25 de agosto de este año, se difundió la información de que Noroña adquirió una vivienda valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán, con una superficie de mil 201 metros cuadrados.

El senador de Morena confirmó que el inmueble es de su propiedad, se encuentra en proceso de pago y previamente lo ocupaba en calidad de arrendatario.

Posterior a la difusión de esta información, el legislador ha asegurado que no está obligado a ser austero en su vida personal, ya que el término “austeridad republicana” se refiere a una política gubernamental: “no he robado a nadie, lo he ganado; no me han dado una concesión de una televisora, nadie podrá cuestionarme nunca... yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero”.

Temas Relacionados

NoroñaAusteridad RepublicanaUniversidad de GuanajuatoMorenamexico-noticias

Más Noticias

Esto es lo que necesita Cruz Azul y Tigres Femenil para avanzar a la gran final del Apertura 2025

Amazonas y Cementeras empataron y dejaron todo para el partido de vuelta en el Estadio Olímpico

Esto es lo que necesita

¿Quién es César Iván Sandoval, el alcalde de Sonora al que EEUU le retiró la visa?

Las autoridades estadounidenses le retiraron la visa al edil luego de detenerlo en el cruce fronterizo con Arizona

¿Quién es César Iván Sandoval,

Rocío Sánchez Azuara recupera bolso que le robaron en tienda departamental y exhibe a la persona que la tomó

La conductora relató cómo la confusión con la bolsa y la rápida acción permitieron que recuperara su artículo, generando debate sobre la seguridad en tiendas departamentales

Rocío Sánchez Azuara recupera bolso

CCH Sur de la UNAM coloca torniquetes a casi dos meses de asesinato de estudiante

El presunto agresor continúa detenido, había dejado mensajes amenazantes en redes

CCH Sur de la UNAM

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de noviembre: servicio lento en la Línea 3 por alta afluencia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Sinaloa a dos

Capturan en Sinaloa a dos presuntos implicados en asesinato de exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

Caen dos presuntos miembros de Los Caballeros Templarios en el marco del Plan Paricutín

Balean rancho de Gildardo Maldonado, alcalde electo de Jáltipan en Veracruz

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, llama a cuidar a los hijos de la delincuencia

Policía de Culiacán asegura vehículo y ak-47 tras persecución: no hubo detenidos

ENTRETENIMIENTO

Rocío Sánchez Azuara recupera bolso

Rocío Sánchez Azuara recupera bolso que le robaron en tienda departamental y exhibe a la persona que la tomó

90’s Pop Tour ‘Antro’ suma una fecha más de concierto para inicios de 2026

Hombres armados entraron al set de La Cotorrisa, revelan Ricardo Pérez y Slobotzky

Natanael Cano explota ante lo ocurrido con Junior H por interpretar narcocorridos en Guadalajara

Christian Nodal le gana a Pepe Aguilar en la categoría “Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi” de los Latin Grammy 2025

DEPORTES

Así menospreció Javier Aguirre a

Así menospreció Javier Aguirre a Julián Quiñones por jugar en la liga árabe

Pitbull Cruz y su opinión sobre ser la próxima cara del boxeo mexicano cuando Canelo se retire: “Me motiva enormemente”

SRE encabeza encuentro con cuerpo diplomático sobre el Mundial 2026

Así formaría México contra Uruguay de acuerdo con la IA

Suspenden a Adalberto Carrasquilla para el Play In de la Liga MX, pero no por fracturar a Kevin Mier de Cruz Azul