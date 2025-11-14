Claudia Sheinbaum retoma Plan de Justicia de San Salvador Atenco, en el Estado de México

Tecámac, Estado de México. 13 de noviembre 2025. La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en Inicio de operaciones: Clínicas de Medicina Familiar ISSSTE. La Acompañan: Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México; Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública; David Kershenobich, secretario de salud; eMartí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Foto: Hazel Cárdenas/Presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ratificó la continuidad del Plan de Justicia para Atenco, un proyecto iniciado durante la administración pasada, con el objetivo de reparar el daño a la comunidad de San Salvador Atenco.

En una reunión privada en la que participaron diversos funcionarios, se reanudaron las mesas de trabajo que se mantenían desde el sexenio pasado para darle seguimiento al Plan de Justicia Social para los pueblos afectados por la construcción fallida del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

En dicha sesión participaron, por parte del Gobierno federal, la gobernadora del estado, Delfina Gómez, los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo; Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra; de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina; la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores Guillen, entre otros funcionarios.

Mientras que, por parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco estuvieron presentes Ignacio del Valle, María Trinidad Ramírez y Jesús Adán Espinosa, en un diálogo que duró cerca de hora y media, en el que se abordaron temas de justicia social, ambientales, la reintegración de tierras, el saneamiento de ríos, el plan hídrico para la región, entre otros tópicos.

El diálogo es herencia de la administración pasada, que comenzó tras las afectaciones de la construcción del Aeropuerto de Texcoco, retomado por la actual presidenta y cuyo último acercamiento se dio el 3 de mayo, al inaugurar el hospital de Atenco.

Los habitantes de Atenco recordaron que entre otras problemáticas se encuentran la reforestación en la región, la existencia de minas clandestinas, el intento de cambio de uso de suelo en las Áreas Naturales Protegidas.

Asimismo se dio a conocer que al cierre de esta gira también se supervisó el Plan Integral de la Zona Oriente, cuya coordinación sería asumida por María Luisa Albores González, titular de Alimentación para el Bienestar, el cual se enfocará en obras de infraestructura como drenaje, calles, instalaciones de salud y centros educativos en la zona oriente del Estado de México.

