México

Claudia Sheinbaum retoma Plan de Justicia de San Salvador Atenco, en el Estado de México

El plan se enfocará en obras de infraestructura como drenaje, calles, instalaciones de salud y centros educativos en la zona oriente del Estado de México

Guardar
Tecámac, Estado de México. 13
Tecámac, Estado de México. 13 de noviembre 2025. La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en Inicio de operaciones: Clínicas de Medicina Familiar ISSSTE. La Acompañan: Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México; Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública; David Kershenobich, secretario de salud; eMartí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Foto: Hazel Cárdenas/Presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ratificó la continuidad del Plan de Justicia para Atenco, un proyecto iniciado durante la administración pasada, con el objetivo de reparar el daño a la comunidad de San Salvador Atenco.

En una reunión privada en la que participaron diversos funcionarios, se reanudaron las mesas de trabajo que se mantenían desde el sexenio pasado para darle seguimiento al Plan de Justicia Social para los pueblos afectados por la construcción fallida del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

En dicha sesión participaron, por parte del Gobierno federal, la gobernadora del estado, Delfina Gómez, los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo; Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra; de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina; la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores Guillen, entre otros funcionarios.

Mientras que, por parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco estuvieron presentes Ignacio del Valle, María Trinidad Ramírez y Jesús Adán Espinosa, en un diálogo que duró cerca de hora y media, en el que se abordaron temas de justicia social, ambientales, la reintegración de tierras, el saneamiento de ríos, el plan hídrico para la región, entre otros tópicos.

El diálogo es herencia de la administración pasada, que comenzó tras las afectaciones de la construcción del Aeropuerto de Texcoco, retomado por la actual presidenta y cuyo último acercamiento se dio el 3 de mayo, al inaugurar el hospital de Atenco.

Los habitantes de Atenco recordaron que entre otras problemáticas se encuentran la reforestación en la región, la existencia de minas clandestinas, el intento de cambio de uso de suelo en las Áreas Naturales Protegidas.

Asimismo se dio a conocer que al cierre de esta gira también se supervisó el Plan Integral de la Zona Oriente, cuya coordinación sería asumida por María Luisa Albores González, titular de Alimentación para el Bienestar, el cual se enfocará en obras de infraestructura como drenaje, calles, instalaciones de salud y centros educativos en la zona oriente del Estado de México.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumMorenaEstado de MéxicoSan Salvador Atencomexico-noticias

Más Noticias

Pitbull Cruz y su opinión sobre ser la próxima cara del boxeo mexicano cuando Canelo se retire: “Me motiva enormemente”

El pugilista de la Magdalena Contreras tendrá su siguiente pelea el próximo 6 de diciembre cuando se mida ante Lamont Roach

Pitbull Cruz y su opinión

SRE encabeza encuentro con cuerpo diplomático sobre el Mundial 2026

A 210 días de la inauguración, México y FIFA compartieron lineamientos consulares, migratorios y de seguridad con más de 70 países

SRE encabeza encuentro con cuerpo

“La historia se está escribiendo en este momento”: Henrique Cymerman vislumbra el camino para Medio Oriente

Una coalición de catorce países se alista para apoyar a un nuevo gobierno palestino, apunta el periodista y escritor

“La historia se está escribiendo

ISSSTE extiende su red hospitalaria en Tecámac: inauguran clínicas de alta especialidad y quirófanos

Durante el evento de presentación asistió la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez

ISSSTE extiende su red hospitalaria

Christian Nodal revela que es solo Ángela Aguilar quien está organizando su boda religiosa

El cantante apenas comienza su tour por Estados Unidos y, tras la gala en Las Vegas, se trasladó a Anaheim para seguir conquistando escenarios

Christian Nodal revela que es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan,

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, llama a cuidar a los hijos de la delincuencia

Policía de Culiacán asegura vehículo y ak-47 tras persecución: no hubo detenidos

El Cártel de Sinaloa enseñó a directivos de empresas a evadir sistemas de control financiero, acusa FinCEN

Cuál era la relación de “El Pilas” con “La China”, presunta integrante del CJNG vinculada con descuartizamientos en Colima

Ejército Mexicano respondió dos agresiones en Elota, Sinaloa: hay 1 detenido

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal revela que es

Christian Nodal revela que es solo Ángela Aguilar quien está organizando su boda religiosa

Así luce hoy la casa de Guadalajara donde creció Guillermo del Toro, director de “Frankenstein”

Corona Capital 2025: mapa, cómo llegar, objetos prohibidos y permitidos

Aseguran que Martha Guzmán llamó “soberbia” a Mar Contreras por su presentación en Mentiras, El Musical

Nina, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, debuta como tatuadora y practica en ellos: “Quiero abrir mi estudio”

DEPORTES

SRE encabeza encuentro con cuerpo

SRE encabeza encuentro con cuerpo diplomático sobre el Mundial 2026

Así formaría México contra Uruguay de acuerdo con la IA

Suspenden a Adalberto Carrasquilla para el Play In de la Liga MX, pero no por fracturar a Kevin Mier de Cruz Azul

El boxeo entra al Plan Michoacán: CMB respalda estrategia de paz de Sheinbaum

“Nunca fue intencionado”: DT de Panamá blinda a Carrasquilla tras polémica con Mier