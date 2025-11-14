México

Cierra temporalmente sede de la Cruz Roja en Mexicali tras atender a paciente contaminado con pesticida

El paciente fue atendido de emergencia tras acceder a las instalaciones declarando que había ingerido veneno para ratas involuntariamente

Guardar
Esta unidad cerró temporalmente tras
Esta unidad cerró temporalmente tras atender a un paciente contaminado con pesticida. Foto: (Google Maps)

La mañana de este jueves, la clínica de la Cruz Roja Mexicana ubicada en la zona oriente de Mexicali, sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, suspendió sus operaciones luego de activar un protocolo de seguridad por la atención de un paciente contaminado con pesticida.

El cierre precautorio se prolongó por alrededor de cinco horas, mientras personal especializado realizaba labores de descontaminación en las instalaciones.

El incidente se registró poco antes de las 7:00 horas, cuando un hombre de 41 años, identificado en el parte policíaco como Juan Carlos, arribó a la clínica refiriendo haber ingerido accidentalmente veneno para ratas.

Según la información preliminar proporcionada por las autoridades, el afectado habría consumido la sustancia tóxica de manera involuntaria, lo que provocó un cuadro de intoxicación severa.

Cruz Roja emite comunicado sobre
Cruz Roja emite comunicado sobre cierre de Unidad Lázaro Cárdenas. Foto: (Cruz Roja Mexicana)

Tras ser evaluado por el personal médico, se determinó la necesidad de activar el protocolo de manejo de materiales peligrosos debido al tipo de pesticida involucrado y al estado crítico del paciente.

Por ello, se solicitó la intervención del área de materiales peligrosos del Departamento de Bomberos, cuyos elementos acudieron para llevar a cabo la descontaminación del afectado y de los espacios que tuvieron contacto con él.

Para garantizar un traslado seguro hacia el Hospital General de Mexicali, donde recibiría atención médica especializada, se pidió apoyo a la autoridad de tránsito municipal.

Alrededor de las 7:30 horas, agentes viales realizaron cierres temporales en la calle del Hospital, en la zona del Centro Cívico, con el fin de facilitar el paso de la unidad de emergencia y prevenir riesgos adicionales.

Comunicado sobre reanudación de Labores
Comunicado sobre reanudación de Labores en Cruz Roja Lázaro Cárdenas. Foto: (Cruz Roja Mexicana)

Durante la atención inicial, varios integrantes del personal médico y de enfermería que tuvieron contacto directo con el paciente presentaron síntomas leves de intoxicación. Todos ellos fueron trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración y tratamiento correspondiente.

En cumplimiento de las recomendaciones emitidas por Bomberos y conforme a los protocolos de seguridad establecidos, se procedió a descontaminar tanto la ambulancia que trasladó al paciente como las áreas internas de la clínica que estuvieron expuestas al pesticida. Entre las zonas intervenidas se encuentra la sección de urgencias ubicada entre el bulevar Lázaro Cárdenas y Río Mocorito, en la colonia Ex Ejido Coahuila.

La Cruz Roja anunció que, como medida preventiva, la clínica permanecería cerrada hasta completar el proceso de limpieza y certificación de seguridad. A través de un comunicado emitido al mediodía, la institución confirmó que las labores de descontaminación concluyeron de manera exitosa y que la Unidad Lázaro Cárdenas reanudaría sus actividades a partir de las 12:00 horas de este mismo jueves.

El incidente destacó la importancia de la rápida activación de protocolos de seguridad química y la coordinación entre cuerpos de emergencia, autoridades viales y servicios de salud para proteger tanto a pacientes como al personal médico ante situaciones de riesgo por exposición a sustancias peligrosas.

Temas Relacionados

Cruz RojaLázaro CárdenasMexicalimexico-noticias

Más Noticias

Tras revocación de visa, alcalde de San Luis Río Colorado asegura que no enfrenta ninguna investigación

César Iván Sandoval Gámez explicó cuál fue si situación luego de haber sido retenido en la garita de San Luis, Arizona

Tras revocación de visa, alcalde

Chispazo: todos los números ganadores del 13 de noviembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: todos los números ganadores

CDMX: Detienen a presunto roba coches en la Cuauhtémoc y le aseguran más de 100 dosis de droga

El detenido estaría relacionado con el robo de un vehículo realizado el pasado 5 de noviembre

CDMX: Detienen a presunto roba

Reglamento de Tránsito del EDOMEX tendrá nuevas multas, ahora dependerá el historial de los conductores

El nuevo esquema de penalizaciones busca incentivar el pago voluntario y la educación vial

Reglamento de Tránsito del EDOMEX

Detienen a conductor de una camioneta en Sonora con casi 200 kilos de metanfetamina

El aseguramiento es parte de la Operación Frontera Norte

Detienen a conductor de una
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a conductor de una

Detienen a conductor de una camioneta en Sonora con casi 200 kilos de metanfetamina

Capturan en Sinaloa a dos presuntos implicados en asesinato de exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

Caen dos presuntos miembros de Los Caballeros Templarios en el marco del Plan Paricutín

Balean rancho de Gildardo Maldonado, alcalde electo de Jáltipan en Veracruz

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, llama a cuidar a los hijos de la delincuencia

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal omite mencionar a

Christian Nodal omite mencionar a Ángela Aguilar en discurso tras ganar el Latin Grammy 2025

Qué significa la tendencia del conejo blanco en TikTok

Zootopia 2: arranca preventa de boletos para segunda parte de esta cinta animada

Esta es la razón por la que Junior H podría ir a la cárcel tras comparecer en la Fiscalía

Christian Nodal revela si su hija Inti estará presente en su boda religiosa con Ángela Aguilar

DEPORTES

Reportan que Benjamín Mora podría

Reportan que Benjamín Mora podría estar cerca de salir de Querétaro

Carlos Acevedo reemplazaría a Luis Malagón en el partido de México vs Uruguay

Hormiga Gonzáles se rinde ante los tres delanteros de la Selección Nacional tras su primera convocatoria

Esto es lo que necesita Cruz Azul y Tigres Femenil para avanzar a la gran final del Apertura 2025

Así menospreció Javier Aguirre a Julián Quiñones por jugar en la liga árabe