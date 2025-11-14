Cierra temporalmente sede de la Cruz Roja en Mexicali tras atender a paciente contaminado con pesticida

Esta unidad cerró temporalmente tras atender a un paciente contaminado con pesticida. Foto: (Google Maps)

La mañana de este jueves, la clínica de la Cruz Roja Mexicana ubicada en la zona oriente de Mexicali, sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, suspendió sus operaciones luego de activar un protocolo de seguridad por la atención de un paciente contaminado con pesticida.

El cierre precautorio se prolongó por alrededor de cinco horas, mientras personal especializado realizaba labores de descontaminación en las instalaciones.

El incidente se registró poco antes de las 7:00 horas, cuando un hombre de 41 años, identificado en el parte policíaco como Juan Carlos, arribó a la clínica refiriendo haber ingerido accidentalmente veneno para ratas.

Según la información preliminar proporcionada por las autoridades, el afectado habría consumido la sustancia tóxica de manera involuntaria, lo que provocó un cuadro de intoxicación severa.

Cruz Roja emite comunicado sobre cierre de Unidad Lázaro Cárdenas. Foto: (Cruz Roja Mexicana)

Tras ser evaluado por el personal médico, se determinó la necesidad de activar el protocolo de manejo de materiales peligrosos debido al tipo de pesticida involucrado y al estado crítico del paciente.

Por ello, se solicitó la intervención del área de materiales peligrosos del Departamento de Bomberos, cuyos elementos acudieron para llevar a cabo la descontaminación del afectado y de los espacios que tuvieron contacto con él.

Para garantizar un traslado seguro hacia el Hospital General de Mexicali, donde recibiría atención médica especializada, se pidió apoyo a la autoridad de tránsito municipal.

Alrededor de las 7:30 horas, agentes viales realizaron cierres temporales en la calle del Hospital, en la zona del Centro Cívico, con el fin de facilitar el paso de la unidad de emergencia y prevenir riesgos adicionales.

Comunicado sobre reanudación de Labores en Cruz Roja Lázaro Cárdenas. Foto: (Cruz Roja Mexicana)

Durante la atención inicial, varios integrantes del personal médico y de enfermería que tuvieron contacto directo con el paciente presentaron síntomas leves de intoxicación. Todos ellos fueron trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración y tratamiento correspondiente.

En cumplimiento de las recomendaciones emitidas por Bomberos y conforme a los protocolos de seguridad establecidos, se procedió a descontaminar tanto la ambulancia que trasladó al paciente como las áreas internas de la clínica que estuvieron expuestas al pesticida. Entre las zonas intervenidas se encuentra la sección de urgencias ubicada entre el bulevar Lázaro Cárdenas y Río Mocorito, en la colonia Ex Ejido Coahuila.

La Cruz Roja anunció que, como medida preventiva, la clínica permanecería cerrada hasta completar el proceso de limpieza y certificación de seguridad. A través de un comunicado emitido al mediodía, la institución confirmó que las labores de descontaminación concluyeron de manera exitosa y que la Unidad Lázaro Cárdenas reanudaría sus actividades a partir de las 12:00 horas de este mismo jueves.

El incidente destacó la importancia de la rápida activación de protocolos de seguridad química y la coordinación entre cuerpos de emergencia, autoridades viales y servicios de salud para proteger tanto a pacientes como al personal médico ante situaciones de riesgo por exposición a sustancias peligrosas.