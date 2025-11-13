Francis Ford Coppola se rinde ante Guillermo del Toro: el director de ‘El Padrino’ lo llama un “genio del cine”

Francis Ford Coppola, director de El Padrino, elogia a Guillermo del Toro. (Reuters / Cuartoscuro)

El estreno de Frankenstein de Guillermo del Toro sigue generando eco internacional, pero el impacto alcanzó una nueva dimensión tras recibir un emotivo reconocimiento de Francis Ford Coppola, uno de los directores más aclamados de la historia del cine.

El creador de El Padrino y Apocalypse Now expresó su profunda admiración por la visión y el talento del cineasta mexicano, calificándolo sin reservas como “un genio capaz de iluminar nuestras vidas con su arte”.

En una publicación en Instagram que ha sido celebrada por miles de cinéfilos, Coppola ofreció una reseña apasionada tras ver la versión de Del Toro, destacando los elementos que, a su juicio, sitúan a Frankenstein como una de las obras más personales y originales jamás hechas sobre el clásico de Mary Shelley.

Frankenstein de Guillermo del Toro

“FRANKENSTEIN de Guillermo del Toro es una composición elegante y única sobre el amor y la belleza, contada de la manera más personal y original”, celebró el cineasta, uno que ya se ha enfrentado a la adaptación de un clásico de la literatura de terror.

“Somos tan afortunados de tener al genio cinematográfico del Toro, para guiar e iluminar nuestras vidas de una forma que nadie más puede”, continuó Coppola. “Hermosas imágenes, actuaciones memorables (Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz y Mia Goth), y momentos que fluyen como una fuente incontrolable de alegría apasionada”.

El elogio cobra un significado particular si se considera la relación de Coppola con el género gótico: en 1992 dirigió la célebre Drácula de Bram Stoker y, dos años después, produjo otra versión de Frankenstein dirigida por Kenneth Branagh, con Robert De Niro como protagonista. Por ello, la voz de Coppola resuena con autoridad en el análisis y apreciación de este tipo de relatos.

FRANKENSTEIN. (L to R) Mia Goth as Elizabeth and Oscar Isaac as Victor Frankenstein in Frankenstein. Cr. Ken Woroner/Netflix © 2025.

La reacción de Coppola no sólo refuerza la posición de Guillermo del Toro como uno de los directores más influyentes del momento, sino que también confirma la relevancia de la nueva adaptación de la criatura clásica en el imaginario colectivo contemporáneo.

El aplauso del director estadounidense resonó también entre los fans de Del Toro, que agradecieron las palabras y celebraron el respeto mutuo entre dos gigantes del cine mundial.

Francis Ford Coppola, presuntamente se encuentra en una suerte de crisis financiera tras el fracaso de su anterior película Megalópolis. De acuerdo con reportes de medios internacionales su inversión de casi 100 millones de dólares se perdió ante la nula recaudación de taquilla. Ahora el cineasta tuvo que vender su isla privada con la esperanza de saldar las deudas.

El director Francis Ford Coppola participa en una conferencia de prensa sobre su película "Megalópolis" en el Festival de Cine de Morelia, en Morelia, México, el martes 22 de octubre de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista)

No obstante, el director no se arrepiente de haber llevado su visión al cine. A pesar de los detractores y las críticas negativas, Coppola sigue defendiendo su obra y argumenta que Megalópolis se recuperará con el paso de los años: “Muchos de mis filmes terminan amortizándose con el tiempo”.

Francis Ford Coppola visitó México para presentar dicha cinta en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) de 2024, en donde tuvo una función de gala y convivió con sus fans en una concurrida alfombra roja.