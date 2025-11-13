México

¿Dónde están las más de 3 mil sucursales de los Bancos del Bienestar?

La red nacional permite a beneficiarios de programas sociales disponer de recursos en ventanilla o cajeros automáticos

El Banco del Bienestar cuenta
El Banco del Bienestar cuenta con más de 3 mil sucursales operativas distribuidas en las 32 entidades federativas del país. (Crédito: CUARTOSCURO)

La red de sucursales del Banco del Bienestar se ha consolidado como el principal canal para la entrega de la Pensión para Adultos Mayores y otros progarmas sociales, facilitando el acceso a los apoyos económicos que otorga el Gobierno federal.

El Banco del Bienestar, creado en julio de 2019 como la institución bancaria del Gobierno de México, tiene la misión de garantizar el acceso a los recursos de los Programas para el Bienestar, promoviendo la inclusión económica, social y financiera en todo el país.

Actualmente, el Banco del Bienestar cuenta con 3 mil 49 sucursales operativas distribuidas en las 32 entidades federativas, de las cuales 2 mil 750 han sido instaladas recientemente. Esta infraestructura permite que los apoyos lleguen incluso a las comunidades más apartadas de los grandes centros urbanos, cumpliendo con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.

Los beneficiarios pueden consultar la
Los beneficiarios pueden consultar la ubicación de la sucursal más cercana a través del directorio digital oficial del Banco del Bienestar. Crédito: Banco del Bienestar.

Para localizar la sucursal más cercana, el Banco del Bienestar ha puesto a disposición de los usuarios un directorio digital accesible a través del sitio web https://directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx/.

Según la información difundida por la cuenta de X del Banco del Bienestar, el procedimiento consiste en ingresar al directorio, seleccionar la entidad y la alcaldía o municipio correspondiente al lugar de residencia, y hacer clic en “Buscar”. El sistema desplegará la dirección exacta de las sucursales en la región, permitiendo a los beneficiarios acudir a la ventanilla o utilizar los cajeros automáticos para disponer de su pensión.

El horario de atención en ventanilla es de lunes a viernes, de 8:00 a 16:30 horas, mientras que los cajeros automáticos permanecen disponibles en todo momento.

El horario de atención en
El horario de atención en ventanilla del Banco del Bienestar es de lunes a viernes, de 8:00 a 16:30 horas, con cajeros automáticos disponibles las 24 horas. Crédito: Banco del Bienestar.

La distribución de las sucursales del Banco del Bienestar por entidad es la siguiente: Aguascalientes cuenta con diecisiete sucursales; Baja California, veintiséis; Baja California Sur, diez; Campeche, veintiséis; Chiapas, doscientas treinta y tres; Chihuahua, setenta y dos; Ciudad de México, ochenta y ocho; Coahuila, treinta y cinco; Colima, diecisiete; Durango, cuarenta y seis; Guanajuato, ciento seis; Guerrero, ciento treinta y seis. Hidalgo, ciento treinta y cinco; Jalisco, ciento cincuenta y dos.

En el Estado de México, doscientas setenta y nueve; Michoacán, ciento setenta y cuatro; Morelos, cuarenta y cinco; Nayarit, treinta y cuatro; Nuevo León, cincuenta y cinco; Oaxaca, doscientas ochenta y siete; Puebla, doscientas sesenta y una; Querétaro, treinta; Quintana Roo, veinticuatro; San Luis Potosí, setenta y siete; Sinaloa, sesenta y cinco; Sonora, setenta y tres; Tabasco, cuarenta y cinco; Tamaulipas, sesenta y uno; Tlaxcala, setenta y cuatro; Veracruz, doscientas noventa y dos; Yucatán, cien; y Zacatecas, setenta y cuatro.

¿Quién será el portero titular

Estos son los famosos que

Defensa despliega a más de

Desmienten supuesto atentado contra Alfredo

Fiscal de Colima revela que
Defensa despliega a más de

Estos son los famosos que

¿Quién será el portero titular

