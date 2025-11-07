México

Sembrando Vida: verifica si ya recibiste tu pago de noviembre 2025 en Banco del Bienestar

Las y los beneficiarios comenzaron a recibir hoy el pago por un monto de 6 mil 450 pesos

Hoy, viernes 7 de noviembre de 2025, las y los beneficiarios del programa Sembrando Vida ya pueden consultar si recibieron su pago mensual de 6 mil 450 pesos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios ni gestores.

El Gobierno de México reafirma así su compromiso con el fortalecimiento del campo, la generación de empleo rural y la recuperación ambiental, pilares centrales del programa que, actualmente, beneficia a más de 400 mil sembradoras y sembradores en 24 estados del país.

Para verificar el depósito, los derechohabientes pueden hacerlo desde la app del Banco del Bienestar, disponible en Android e iOS, o acudiendo directamente a los cajeros automáticos y sucursales más cercanas. También pueden revisar el saldo llamando a la Línea de Bienestar 800 639 4264, donde se ofrece asistencia personalizada.

Un programa que impulsa el bienestar y la autosuficiencia alimentaria

Sembrando Vida es uno de los Programas para el Bienestar más emblemáticos de la actual administración. Su propósito principal es contribuir al bienestar social de las y los productores rurales, impulsar la autosuficiencia alimentaria y restaurar el medio ambiente mediante la implementación de sistemas agroforestales sostenibles.

Con esta entrega, el Gobierno de México reafirma su compromiso con el fortalecimiento del campo, la generación de empleo rural y la restauración ambiental, en beneficio de más de 400 mil sembradoras y sembradores en 24 estados del país

El programa busca atender dos problemáticas fundamentales: la pobreza rural y la degradación ambiental. Para ello, promueve la siembra de árboles frutales y maderables, así como la diversificación productiva en las parcelas.

Además, fomenta la cooperación comunitaria y la organización social a través de las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), donde se comparten conocimientos técnicos, se fortalecen las capacidades productivas y se impulsa la economía local.

Sembrando Vida, motor de desarrollo sostenible

Con su enfoque integral —social, económico y ambiental—, Sembrando Vida dinamiza la diversidad socioambiental y cultural de las comunidades rurales. A la par que genera empleos, contribuye al cuidado del medio ambiente y fortalece la cohesión social, elementos esenciales para lograr un desarrollo sostenible y equitativo.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, el programa se mantiene como un eje estratégico del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al priorizar la justicia social, la sostenibilidad y la transformación del campo mexicano en un espacio de bienestar, productividad y esperanza.

Sembrando Vida: más que un apoyo económico

Además del pago mensual, el programa proporciona asistencia en especie, como plantas, semillas, herramientas, insumos agrícolas y capacitación técnica, con el fin de fortalecer la producción sustentable y mejorar los ingresos familiares.

Actualmente, el padrón de 2025 incluye a más de 400 mil beneficiarios distribuidos en 24 estados, mil 060 municipios y cerca de 9 mil ejidos.

Con Sembrando Vida, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca combatir la pobreza rural, promover la autosuficiencia alimentaria y restaurar los ecosistemas mediante prácticas agroforestales sostenibles.

