Uruapan cancela desfile del 20 de noviembre tras asesinato de Carlos Manzo

El presidente municipal fue asesinado en un ataque armado durante un evento público por las festividades del día de muertos (Fb: Carlos Manzo)

El Ayuntamiento de Uruapan anunció la cancelación del tradicional desfile del 20 de noviembre debido a la situación de inseguridad que atraviesa el municipio, agravada por el reciente asesinato del presidente municipal, Carlos Manzo.

La autoridad local informó que la decisión busca proteger la integridad de las familias uruapenses y rendir homenaje a la memoria del edil, quien fue atacado durante un evento público el pasado 2 de noviembre.

En un comunicado difundido en redes sociales, el gobierno municipal expresó que la medida se toma “con profundo respeto y responsabilidad, priorizando la seguridad y tranquilidad de todas las familias uruapenses”.

Comunicado oficial del ayuntamiento donde se notifica la suspensión del festival de Uruapan.

Además, el texto subraya que el acto es también un gesto de respeto hacia el fallecido alcalde: “Este acto se realiza en memoria de nuestro querido presidente municipal, a quien recordamos con admiración, compromiso y profundo cariño”.

Asesinato de Carlos Manzo conmociona a Uruapan

Carlos Manzo, quien fue el primer alcalde independiente en la historia de Uruapan, fue asesinado a balazos durante las celebraciones del Día de Muertos.

El atentado ocurrió en una plaza pública el 1 de noviembre de 2025, mientras encabezaba un evento conmemorativo.

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor disparó en varias ocasiones contra el presidente municipal, quien recibió al menos siete impactos de bala.

Carlos Manzo asesinado en medio de la multitud. Reuters was able to confirm the location and date of the footage by reports of local authorities.

El atacante también murió en el lugar.

El homicidio del edil provocó indignación entre los habitantes, quienes salieron a las calles para exigir justicia y mayor seguridad.

En las manifestaciones, los asistentes reprocharon al gobierno federal por no atender las solicitudes de apoyo que el propio Manzo había realizado ante el incremento de la violencia en la región.

La trayectoria de Carlos Manzo era vista como un símbolo de independencia política en Michoacán.

Tras haber ganado las elecciones municipales de 2024 como candidato ciudadano, su administración se caracterizó por mantener una postura crítica ante los partidos tradicionales y buscar alternativas locales frente a los problemas de inseguridad y desarrollo urbano.

Grecia Quiroz quedó a cargo de la municipalidad de Uruapan. Crédito: Cuartoscuro

En medio del duelo que vive la población, el Ayuntamiento de Uruapan confirmó que la alcaldía quedará a cargo de la viuda del edil, Grecia Quiroz, quien asumirá la conducción del municipio.

Las autoridades locales aseguraron que su prioridad será mantener la estabilidad institucional y continuar los proyectos impulsados por Manzo.

La cancelación del desfile con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana es una medida inédita en la ciudad y refleja el clima de tensión que persiste tras el crimen del alcalde.

El gobierno municipal reiteró su llamado a la unidad social y pidió a la ciudadanía comprensión en estos momentos difíciles.

“Sigamos unidos por el bienestar y la paz de Uruapan”, concluye el comunicado oficial, que invita a la población a recordar a Carlos Manzo como un servidor público comprometido con su comunidad.