México

Uruapan cancela desfile del 20 de noviembre tras asesinato de Carlos Manzo

El ayuntamiento informó la suspensión de festividades para salvaguardar la seguridad de los habitantes del municipio

Guardar
El presidente municipal fue asesinado
El presidente municipal fue asesinado en un ataque armado durante un evento público por las festividades del día de muertos (Fb: Carlos Manzo)

El Ayuntamiento de Uruapan anunció la cancelación del tradicional desfile del 20 de noviembre debido a la situación de inseguridad que atraviesa el municipio, agravada por el reciente asesinato del presidente municipal, Carlos Manzo.

La autoridad local informó que la decisión busca proteger la integridad de las familias uruapenses y rendir homenaje a la memoria del edil, quien fue atacado durante un evento público el pasado 2 de noviembre.

En un comunicado difundido en redes sociales, el gobierno municipal expresó que la medida se toma “con profundo respeto y responsabilidad, priorizando la seguridad y tranquilidad de todas las familias uruapenses”.

Comunicado oficial del ayuntamiento donde
Comunicado oficial del ayuntamiento donde se notifica la suspensión del festival de Uruapan.

Además, el texto subraya que el acto es también un gesto de respeto hacia el fallecido alcalde: “Este acto se realiza en memoria de nuestro querido presidente municipal, a quien recordamos con admiración, compromiso y profundo cariño”.

Asesinato de Carlos Manzo conmociona a Uruapan

Carlos Manzo, quien fue el primer alcalde independiente en la historia de Uruapan, fue asesinado a balazos durante las celebraciones del Día de Muertos.

El atentado ocurrió en una plaza pública el 1 de noviembre de 2025, mientras encabezaba un evento conmemorativo.

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor disparó en varias ocasiones contra el presidente municipal, quien recibió al menos siete impactos de bala.

Carlos Manzo asesinado en medio
Carlos Manzo asesinado en medio de la multitud. Reuters was able to confirm the location and date of the footage by reports of local authorities.

El atacante también murió en el lugar.

El homicidio del edil provocó indignación entre los habitantes, quienes salieron a las calles para exigir justicia y mayor seguridad.

En las manifestaciones, los asistentes reprocharon al gobierno federal por no atender las solicitudes de apoyo que el propio Manzo había realizado ante el incremento de la violencia en la región.

La trayectoria de Carlos Manzo era vista como un símbolo de independencia política en Michoacán.

Tras haber ganado las elecciones municipales de 2024 como candidato ciudadano, su administración se caracterizó por mantener una postura crítica ante los partidos tradicionales y buscar alternativas locales frente a los problemas de inseguridad y desarrollo urbano.

Grecia Quiroz quedó a cargo
Grecia Quiroz quedó a cargo de la municipalidad de Uruapan. Crédito: Cuartoscuro

En medio del duelo que vive la población, el Ayuntamiento de Uruapan confirmó que la alcaldía quedará a cargo de la viuda del edil, Grecia Quiroz, quien asumirá la conducción del municipio.

Las autoridades locales aseguraron que su prioridad será mantener la estabilidad institucional y continuar los proyectos impulsados por Manzo.

La cancelación del desfile con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana es una medida inédita en la ciudad y refleja el clima de tensión que persiste tras el crimen del alcalde.

El gobierno municipal reiteró su llamado a la unidad social y pidió a la ciudadanía comprensión en estos momentos difíciles.

“Sigamos unidos por el bienestar y la paz de Uruapan”, concluye el comunicado oficial, que invita a la población a recordar a Carlos Manzo como un servidor público comprometido con su comunidad.

Temas Relacionados

UruapanCarlos ManzoAyuntamiento20 de noviembreMichoacánmexico-noticias

Más Noticias

¿Qué tan dañinas para la salud son las auroras boreales de México?

La ciencia explica cómo se generó este espectáculo visual inesperado, con repercusiones que van más allá de lo estético

¿Qué tan dañinas para la

Juez pide conocer situación jurídica de Sandra Esther Vaca Cortes, exdiputada priísta acusada de trata de personas

La exlegisladora cuenta con una orden de aprehensión por ayudar a la red de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre

Juez pide conocer situación jurídica

Qué es el carbonato de sodio y cómo usarlo para una limpieza profunda en el hogar

Al igual que otros productos similares, este también tiene importantes propiedades de limpieza

Qué es el carbonato de

Postre fácil de hacer y bajo en calorías: conoce la receta de los duraznos congelados con chocolate

Esta preparación es sencilla y deliciosa

Postre fácil de hacer y

Frankenstein de Guillermo del Toro arrasa en Netflix México en su semana de estreno

La esperada película del director mexicano se mantiene como la favorita de los usuarios de Netflix desde su estreno el 7 de noviembre

Frankenstein de Guillermo del Toro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez pide conocer situación jurídica

Juez pide conocer situación jurídica de Sandra Esther Vaca Cortes, exdiputada priísta acusada de trata de personas

Diócesis de Zamora condena asesinato de Manzo y violencia en Michoacán: “Ya es mucha sangre derramada”

Harfuch y Trevilla Trejo se reunirán este jueves con Ramírez Bedolla para la implementación del Plan Michoacán

Tres lanchas destruidas por EEUU navegaban cerca de las costas de Acapulco, revela The Washington Post

Qué grupos criminales se disputan Uruapan, municipio donde fue asesinado Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Las 10 películas más populares

Las 10 películas más populares de Prime Video en México para disfrutar esta noche

Frankenstein de Guillermo del Toro arrasa en Netflix México en su semana de estreno

The Doors llega a los cines en 4K: cuándo y dónde ver “When You’re Strange”, el documental de la banda de Jim Morrison

Wendy Guevara ventila que Briggitte Bozzo se fracturó las costillas para reducir su cintura y así reaccionó la actriz

Guillermo del Toro se emociona con el arte de fans de Frankenstein y comparte los mejores

DEPORTES

Zague regaña a Javier Alarcón

Zague regaña a Javier Alarcón por mentir sobre su lugar de nacimiento: “Te jactas de ser periodista”

El plan de David Benavidez y el mensaje para Canelo Álvarez: “Ahora, parece que tengo el control”

Club Puebla confirma salida de Hernán Cristante como DT

Inauguración del Mundial 2026 será día feriado en la CDMX por esta razón

Cruz Azul emite reporte médico oficial: Mier, baja por fractura