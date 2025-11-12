Telecomunicaciones y navegación satelital en México podrían verse afectadas por actividad solar

Tormentas solares podrían afectar telecomunicaciones. Foto: dgcs.unam

El Servicio de Clima Espacial México (SCIESMEX), dependiente del Instituto de Geofísica de la UNAM, reportó que en los últimos días el Sol ha experimentado una alta actividad, con la presencia de varias fulguraciones intensas, entre las que se incluye una de clase X5, considerada entre las más potentes.

A este fenómeno se suman eyecciones de masa coronal (EMC) dirigidas hacia la Tierra, según datos del satélite GOES y el instrumento Solar Ultraviolet Imager (SUVI) de la NOAA, verificados por el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra (LANOT), de la UNAM.

Las EMC pueden impactar el entorno magnético que rodea a la Tierra, provocando tormentas geomagnéticas. De acuerdo con SCIESMEX, se prevé que estos efectos se manifiesten entre la tarde-noche de este martes 11 y el miércoles 12 de noviembre, situación que ya ha encontrado precedentes en los episodios de mayo y octubre de 2024.

Aunque la actividad solar como las EMC y las fulguraciones solares no implican riesgos directos para la salud humana, sí se consideran una amenaza para diferentes sistemas tecnológicos.

Entre los sectores que pueden verse afectados destacan las comunicaciones por radio de alta frecuencia (HF), usadas en aviación, operaciones marítimas y servicios de emergencia; los sistemas de posicionamiento satelital (GPS/GNSS), empleados en navegación y geolocalización; satélites de comunicación y observación, así como redes eléctricas de gran extensión, que pueden experimentar fluctuaciones o apagones.

Especialistas indican que una tormenta geomagnética puede degradar la precisión y sincronización de las señales de GPS, además de interrumpir parcialmente comunicaciones en determinadas bandas radioeléctricas. Ante este tipo de eventos, satélites y sistemas terrestres operan bajo protocolos de contingencia establecidos por agencias espaciales y organismos gubernamentales para minimizar las afectaciones.

El SCIESMEX mantiene un monitoreo constante de la actividad solar y colabora con el Sistema Nacional de Protección Civil para informar y coordinar acciones preventivas en caso de alteraciones severas en los sistemas críticos nacionales. Las autoridades recomiendan a operadores de infraestructura tecnológica y empresas de telecomunicaciones mantener atención a boletines oficiales para aplicar las medidas de protección que resulten necesarias.

La información en tiempo real sobre el clima espacial se puede consultar en las redes sociales de la dependencia (@sciesmex en X) y en el sitio web oficial de SCIESMEX.

Ante este fenómeno, las autoridades han pedido tomar sus precauciones y mantenerse al pendiente ante cualquier cambio o información adicional, debido al alcance del fenómeno y su impacto en las tecnologías.