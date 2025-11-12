México

Sheinbaum se deslinda del incremento de sueldo a diputados: “Ya es asunto del Congreso”

La presidenta subraya que el poder “es humildad” y que los legisladores deben mantener la “justa medianía”

Crédito: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó del aumento salarial aprobado para los diputados federales dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, al asegurar que la decisión corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados.

Aunque evitó confrontar directamente a los legisladores, subrayó que los representantes populares deben actuar con humildad y mesura.

“Ya depende de los diputados”, declaró Sheinbaum al ser cuestionada sobre el tema.

“El pueblo de México sabe lo que pensamos. El Gobierno y los legisladores deben estar en la justa medianía. Los recursos de la gente son de la gente. No debe haber privilegios, porque el poder es humildad”, enfatizó la mandataria durante su mensaje.

Un aumento que contrasta con la política de austeridad

El incremento salarial aprobado para los diputados federales ha generado controversia, pues contrasta con la política de austeridad que ha caracterizado al actual gobierno.

De acuerdo con el Presupuesto 2026, cada legislador pasará de percibir 1 millón 193 mil pesos netos al año a 1 millón 307 mil pesos, es decir, 113 mil pesos adicionales, una cantidad superior a lo que un trabajador que gana el salario mínimo obtiene en un año completo.

El ajuste no solo contempla un incremento en la dieta mensual, sino también en otras prestaciones.

REUTERS/Raquel Cunha

El sueldo base aumentará 62 mil pesos y el aguinaldo, equivalente a 40 días de dieta bruta, ascenderá a 140 mil 504 pesos, casi 7 mil pesos más que el año anterior.

Además, se agrega un nuevo seguro de vida institucional valuado en cerca de 60 mil pesos, y el apoyo para compensar el ISR del aguinaldo sube a 67 mil pesos.

De acuerdo con el documento aprobado por el pleno, la dieta mensual bruta de los diputados federales será de 108 mil 935 pesos, que tras la deducción de impuestos dejará un ingreso neto de aproximadamente 79 mil pesos mensuales.

La facultad exclusiva de la Cámara de Diputados

Según el procedimiento constitucional, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, lo que implica que los legisladores pueden modificar la propuesta inicial presentada por el Ejecutivo federal, elaborada por la Secretaría de Hacienda.

(Cámara de Diputados)

En el Paquete Económico 2026, el gobierno de Sheinbaum no propuso un aumento para su propio salario ni para los integrantes del gabinete presidencial; sin embargo, la Cámara decidió incluir el ajuste para los legisladores.

La medida ha provocado cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso de austeridad republicana y las decisiones del Poder Legislativo.

Aunque la presidenta evitó emitir un juicio directo, su mensaje dejó entrever que el incremento no cuenta con su respaldo político.

“La responsabilidad es de ellos”, reiteró Sheinbaum, al insistir en que quienes ocupan un cargo público deben mantener cercanía con el pueblo y evitar cualquier tipo de privilegio.

