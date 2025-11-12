México

Pareja de influencers cultiva maíz mexicano en Japón y crea negocio de palomitas

La pareja compartió su proceso para preparar palomitas con maíz cultivado en Japón

Guardar
La pareja compartió su proceso
La pareja compartió su proceso para preparar palomitas con maíz cultivado en Japón. (TikTok / @yukita.chan)

Una pareja mexico-japonesa se ha robado el corazón de miles de internautas tras viralizarse un video en el que muestran cómo cultivan maíz mexicano en Japón y lo convierten en un negocio familiar de palomitas artesanales.

La historia de Yukita-chan, una creadora de contenido japonesa, y su esposo mexicano Giovani, se ha convertido en un símbolo de amor, trabajo en equipo y orgullo por las raíces mexicanas.

En el clip compartido en TikTok, la pareja aparece en su cocina mientras preparan las palomitas con el maíz que ellos mismos cultivaron. “Vamos a hacer palomitas”, dice entusiasmada Yukita, mostrando los granos dorados que su esposo cosechó. Giovani, sorprendido, responde: “¿Eso qué es?”, a lo que ella contesta: “Maíz de palomita que cosechaste tú”.

Giovani y Yukita-chan transformaron una
Giovani y Yukita-chan transformaron una cosecha familiar en un emprendimiento multicultural. (TikTok / @yukita.chan)

El intercambio entre ambos ha causado ternura y risas entre los usuarios, quienes celebran la manera natural y divertida en que mezclan dos culturas tan distintas. Mientras el aceite comienza a calentar, Giovani bromea: “Wacha, qué belleza de maíz. Sí, se le pegaron ahí unos criollos, ¿no?”, y segundos después, los granos comienzan a reventar. Yukita grita emocionada: “¡Ah! ¡Ya va a brincar!”, y ambos se apresuran a tapar la olla mientras las palomitas saltan por todos lados.

Entre risas y comentarios en español y japonés, Giovani añade: “Muévele bien, muévele bien. Chacateale”, mientras Yukita le responde riendo: “Esto para mitad”. “¿No me vas a dar?”, pregunta él, y ella concluye el trato con un tierno: “Mitad y mitad. Trato hecho.

Más allá del momento viral, el video refleja el proyecto que ambos iniciaron hace meses: sembrar maíz criollo mexicano en suelo japonés y promover productos hechos a mano bajo el concepto de “sabores que cruzan fronteras”. Sus palomitas se venden en ferias locales y en línea, combinando ingredientes tradicionales de México con toques japoneses como salsa de soya y alga nori.

Yukita-chan y su esposo Giovani conquistaron internet con su historia de amor y su emprendimiento binacional. Crédito: TikTok / @yukita.chan

El éxito del video ha inspirado a otros migrantes y parejas multiculturales, quienes ven en Yukita y Giovani un ejemplo de cómo el amor puede cultivar, literalmente, nuevas raíces lejos de casa.

Temas Relacionados

Japonesamexicanomaíz mexicanoYukita Chanviralpalomitasmexico-virales

Más Noticias

¿Quién es Mikaela, la compañera canina de María León?

La intérprete comparte con sus seguidores un “amor perruno” incondicional que demuestra la importancia de un vínculo sano con tu mascota

¿Quién es Mikaela, la compañera

Revelan red criminal del “Comandate Cromo”, grupo delictivo que opera en el Corredor Interoceánico: van 53 detenidos

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, adelantó que los operativos desplegados prevendrán delitos en la región

Revelan red criminal del “Comandate

Marchas en CDMX hoy 12 de noviembre: bloqueos en Revolución, Viaducto y Río de la Loza por protestas de jueces y estudiantes

La capital vive una jornada que afectan principalmente las zonas sur, centro y norte

Marchas en CDMX hoy 12

Xóchitl Gálvez acusa que adelantar consulta de revocación de mandato es para promover a Morena en elecciones de 2027

La excandidata presidencial de la oposición acusó a Claudia Sheinbaum de querer “aparecer en la boleta” de las elecciones intermedias

Xóchitl Gálvez acusa que adelantar

Sia anuncia colaboración ‘navideña’ con Belinda a 20 años de Utopía: cómo se llama y cuándo se estrena en México

Su primera canción juntas fue tan exitosa que hasta Christian Nodal se la tatuó en la frente

Sia anuncia colaboración ‘navideña’ con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan red criminal del “Comandate

Revelan red criminal del “Comandate Cromo”, grupo delictivo que opera en el Corredor Interoceánico: van 53 detenidos

Trasladan de emergencia a policía de CDMX tras recibir un disparo en la cabeza, atendía un reporte de robo

Trasladan a 21 reclusos al penal de Huimanguillo, Tabasco; algunos serían del CJNG y La Barredora

Cae “La Concha”, presunta lideresa criminal operadora en Iztapalapa y Tláhuac, CDMX | Video

Sheinbaum afirma que Javier Duarte está por cumplir su condena: “Mas allá de la sanción moral y ética con la sociedad”

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Mikaela, la compañera

¿Quién es Mikaela, la compañera canina de María León?

Sia anuncia colaboración ‘navideña’ con Belinda a 20 años de Utopía: cómo se llama y cuándo se estrena en México

Julión Álvarez destroza celular de un fan en pleno concierto y desata polémica en redes: “Le falta humildad”

Guillermo del Toro y la vez que James Cameron le prestó un millón de dólares para rescatar a su padre

Tras el éxito mundial de ‘Fantasmas’ en TikTok, HUMBE explora el amor como sanación en su nuevo sencillo ‘Morfina’

DEPORTES

México vs Argentina: cuándo, a

México vs Argentina: cuándo, a qué hora y dónde ver al Tri buscar su pase a los octavos de final en el Mundial Sub-17

Alberto del Río da ‘señales’ de su posible regreso a WWE: “Es algo que hasta un ciego puede ver”

Javier Aguirre no le cierra las puertas a Álvaro Fidalgo para la Selección Mexicana: “Si es mexicano está dentro”

Todo lo que necesitas saber sobre los partidos de la NFL de la Semana 11

Luis Rubiales reaviva la polémica: no pedirá perdón a la jugadora de Tigres, Jenni Hermoso