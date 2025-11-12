Pareja de influencers cultiva maíz mexicano en Japón y crea negocio de palomitas

La pareja compartió su proceso para preparar palomitas con maíz cultivado en Japón. (TikTok / @yukita.chan)

Una pareja mexico-japonesa se ha robado el corazón de miles de internautas tras viralizarse un video en el que muestran cómo cultivan maíz mexicano en Japón y lo convierten en un negocio familiar de palomitas artesanales.

La historia de Yukita-chan, una creadora de contenido japonesa, y su esposo mexicano Giovani, se ha convertido en un símbolo de amor, trabajo en equipo y orgullo por las raíces mexicanas.

En el clip compartido en TikTok, la pareja aparece en su cocina mientras preparan las palomitas con el maíz que ellos mismos cultivaron. “Vamos a hacer palomitas”, dice entusiasmada Yukita, mostrando los granos dorados que su esposo cosechó. Giovani, sorprendido, responde: “¿Eso qué es?”, a lo que ella contesta: “Maíz de palomita que cosechaste tú”.

Giovani y Yukita-chan transformaron una cosecha familiar en un emprendimiento multicultural. (TikTok / @yukita.chan)

El intercambio entre ambos ha causado ternura y risas entre los usuarios, quienes celebran la manera natural y divertida en que mezclan dos culturas tan distintas. Mientras el aceite comienza a calentar, Giovani bromea: “Wacha, qué belleza de maíz. Sí, se le pegaron ahí unos criollos, ¿no?”, y segundos después, los granos comienzan a reventar. Yukita grita emocionada: “¡Ah! ¡Ya va a brincar!”, y ambos se apresuran a tapar la olla mientras las palomitas saltan por todos lados.

Entre risas y comentarios en español y japonés, Giovani añade: “Muévele bien, muévele bien. Chacateale”, mientras Yukita le responde riendo: “Esto para mitad”. “¿No me vas a dar?”, pregunta él, y ella concluye el trato con un tierno: “Mitad y mitad. Trato hecho.”

Más allá del momento viral, el video refleja el proyecto que ambos iniciaron hace meses: sembrar maíz criollo mexicano en suelo japonés y promover productos hechos a mano bajo el concepto de “sabores que cruzan fronteras”. Sus palomitas se venden en ferias locales y en línea, combinando ingredientes tradicionales de México con toques japoneses como salsa de soya y alga nori.

Yukita-chan y su esposo Giovani conquistaron internet con su historia de amor y su emprendimiento binacional. Crédito: TikTok / @yukita.chan

El éxito del video ha inspirado a otros migrantes y parejas multiculturales, quienes ven en Yukita y Giovani un ejemplo de cómo el amor puede cultivar, literalmente, nuevas raíces lejos de casa.