Licencia de conducir Edomex 2025: cómo tramitar el permiso de forma rápida en las unidades móviles

Semov abrirá unidades móviles en estos municipios para tramitar la licencia de conducir de manera rápida (X@SEMOV_Edomex)

En el Estado de México la licencia de conducir es uno de los requisitos indispensables para que los conductores puedan circular con su vehículo de manera legal. El documento se puede solicitar en cualquiera de los módulos de la Semov o mediante las unidades móviles que recorren diferentes localidades.

Esta semana, la Secretaría de Movilidad (Semov) anunció en redes sociales que pondrá en funcionamiento diversas unidades móviles para permitir a los ciudadanos del Estado de México tramitar la licencia de conducir de forma más ágil y práctica.

Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Las unidades móviles brindarán atención de las 9:00 horas a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Tenancingo (del 12 al 14 de noviembre)

Calle Aldama Norte 106, A, Col. Centro, C.P. 52400, Tenancingo, Estado de México (entre calle Hidalgo y calle Morelos)

Cocotitlán (del 12 al 14 de noviembre)

Calle Salto del Agua s/n Col. Techichilco, C.P. 56680, Cocotitlán, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Jilotzingo (del 13 al 15 de noviembre)

Mz. 001, Col. Centro, C.P. 54570, Jilotzingo, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Ecatepec (14 de noviembre)

Avenida Acero Esq. Av. Miguel Hidalgo s/n, Col. Los Sauces Coalición, C.P. 55269, Ecatepec, Estado de México (Deportivo Sauces)

Unidades Móviles que darán atención esta semana en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

Amecameca (11 y 12 de noviembre)

Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro, C.P. 56900, Amecameca, Estado de México (a un costado de la Explanada municipal)

Mexicaltzingo (11 y 12 de noviembre)

Calle Independecia s/n, Col. Centro, C.P. 52180, Mexicaltzingo, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Teoloyucan (11 y 12 de noviembre)

Avenida Dolores s/n, Col. Tlatilco, C.P. 54770, Teoloyucan, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Nezahualcóyotl (del 11 al 15 de noviembre)

Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col, Rey Neza, C.P. 57809, Nezahualcóyotl , Estado de México (estacionamiento Estadio Neza 86)

Nezahualcóyotl (del 11 al 15 de noviembre)

Avenida Chimalhuacán s/n, esq. Caballo Bayo, Col. Benito Juárez C.P. 57000, Nezahualcóyotl, Estado de México (explanada municipal “Unión de Fuerzas”).

Zinacantepec (del 11 al 15 de noviembre)

Avenida 16 de septiembre 109, Colonia Centro, C.P. 51350, Zinacantepec, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Cuautitlán Izcalli (del 11 al 15 de noviembre)

Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México (estacionamiento de Outlets Punta Norte).

¿Qué documentos debo llevar a la unidades móviles para solicitar la licencia de conducir en el Edomex?

Los documentos que se solicitarán en las unidades móviles al momento de realizar el trámite son los siguientes:

Acta de nacimiento.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Identificación oficial con foto.

Comprobante de domicilio.

Examen de conocimientos aprobado.

Certificado Estándar de Competencias EEC1631 (para licencia tipo C).

Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF).

Pago de derechos (Los conductores podrán obtener su Formato Universal de Pago en el siguiente enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o ingresando al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México).

Para conocer más detalles sobre el permiso vehicular se puede ingresar a la página smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_ permisos.