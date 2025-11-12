México

La Granja VIP en vivo: Mañana tensa luego de un desencuentro entre Teo y Eleazar y la nominación de Lis

Sigue el minuto a minuto del reality show de TV Azteca durante sus quinta semana

13:33 hsHoy

La disciplina de los peones sigue sin estar a la altura pese a los últimos recortes establecidos por el Mayoral. Kim, Sergio, Alfredo y Eleazar siguen en cama sin comenzar con sus actividades.

12:58 hsHoy

Lis Vega se une a Eleazar al cuadro de nominados. La actriz cubana fue superada por Alfredo Adame en un duelo para evitar la nominación.

La decisión de enviar a Lis y a Alfredo a competir generó molestia en redes sociales, donde la audiencia del programa pide rotar las nominaciones.

Mientras tanto, las tensiones se elevan entre los granjeros, especialmente entre Teo, Kim y Eleazar. La influencer ha tenido una semana complicada como peón y su tolerancia al actor es mínima.

Lis Vega se une a
Lis Vega se une a Eleazar al cuadro de nominados.

Durante la noche, Teo vivió un momento tenso con Eleazar al pedirle que volviera a lavar la ollas debido a que seguían sucias. Aunque accedió a volver a lavarlas, su respuesta fue agresiva.

Finalmente, Kim y Teo aseguran que la producción está construyendo una historia para que Sergio Mayer Mori llegue a la final. Recordaron que en apenas cinco semanas, el cantante tuvo acceso a su hija, a una charla con Carolina Ross y recientemente la visita de su mascota.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  • Alfredo Adame
  • Kim Shantal
  • Alberto del Río ‘El Patrón’
  • César Doroteo ‘Teo’
  • Manola Díez
  • Kike Mayagoitia
  • Lis Vega
  • Eleazar Gómez
  • La Bea
  • Sergio Mayer Mori
  • Fabiola Campomanes

