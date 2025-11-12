Huachicol en Edomex: descubren toma clandestina de turbosina en Nezahualcóyotl

Las autoridades sellaron una toma ilegal de turbosina tras una denuncia ciudadana por olor a combustible. (Google Maps)

El hallazgo de una toma clandestina de turbosina en un domicilio de Nezahualcóyotl, Estado de México, movilizó a personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a diversas autoridades estatales para asegurar la zona y clausurar la conexión ilegal.

El operativo se llevó a cabo en el número 24 de la Avenida Central, en la colonia Joyas de Aragón, entre las estaciones Villa de Aragón y Nezahualcóyotl de la Línea B del Metro, sin que se reportaran personas lesionadas.

El aseguramiento de la toma clandestina ocurrió alrededor de las 18:00 horas del martes 11 de noviembre, cuando personal de Pemex detectó una baja en la presión del ducto que transporta turbosina.

La toma clandestina en Nezahualcóyotl

Las autoridades sellaron la toma clandestina en Neza luego de identificar el sitio por una baja presión de combustible. (X @perfildehugo)

Al inspeccionar el área, los trabajadores localizaron mangueras que se extendían desde el ducto hasta el interior de un domicilio particular, donde presuntamente se almacenaba el combustible sustraído de manera ilegal. Dentro del lugar no se encontraron personas presentes al momento de la intervención.

El operativo contó con la participación coordinada de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos del Estado de México, la Secretaría de Seguridad estatal y el área de Seguridad Física de Pemex.

Estas corporaciones colaboraron para identificar el punto exacto de la conexión ilícita y proceder al sellado y desmantelamiento de la toma, garantizando la seguridad de la zona y evitando riesgos para los habitantes cercanos.

La intervención de las autoridades se originó tras una denuncia ciudadana por un fuerte olor a combustible, lo que llevó a los vecinos a alertar sobre una posible fuga de turbosina en el inmueble ubicado en la esquina de Avenida Central y Joyas.

La revisión permitió descubrir la instalación de mangueras conectadas al ducto y el almacenamiento del hidrocarburo dentro del local, aunque hasta el momento no se ha determinado la cantidad de turbosina extraída.

Respecto al propietario del inmueble, este manifestó que había rentado el local a terceros que afirmaron dedicarse a la venta de artículos de limpieza. No se reportaron personas detenidas ni lesionadas durante el operativo, y el nombre del dueño no fue proporcionado por las autoridades.

El hallazgo resulta relevante debido a que el domicilio se encuentra en una zona densamente poblada y cercana a dos estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, por lo que representaba un potencial riesgo para la seguridad pública y el suministro energético en la región.

Tras la clausura de la toma clandestina, las autoridades informaron que el domicilio permanecerá suspendido mientras concluyen las labores de aseguramiento y verificación en el sitio.