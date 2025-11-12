México

Fiscalía de Baja California investiga hallazgo de cadáver desmembrado de una mujer en Mexicali

De acuerdo con la información de la policía municipal, la víctima era reconocida como Lorena y también por el apodo de “Shakira”

Guardar
El hallazgo de los restos
El hallazgo de los restos de la mujer identificada como Lorena o "Shakira" se dio en un bote de basura de la región al oriente de Mexicali | Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) investiga el hallazgo del cuerpo desmembrado y presuntamente momificado de una mujer en una vivienda abandonada del fraccionamiento Valle de Pueblo, ubicado al oriente de la capital.

De acuerdo con la policía municipal, el hallazgo ocurrió la noche del sábado 8 de noviembre, ―alrededor de las 20:30 horas― tras el reporte de un vecino que al limpiar su casa notó que en el patio contiguo sobresalía una pierna de un bote de basura. El recipiente estaba junto a una lavadora y otros desechos en una vivienda en desuso ubicada en la avenida Cascada Altepexi, número 4115.

Al inspeccionar el lugar, los agentes confirmaron la presencia de un cadáver y notificaron de inmediato a la FGE estatal. El cuerpo correspondía a una mujer de aproximadamente 1.60 metros de estatura, complexión delgada, vestida con blusa blanca, camiseta negra y pantalón café. También portaba anillos y joyería de fantasía.

Sin embargo, se reportó la ausencia de la pierna izquierda del cuerpo sin vida de la víctima.

Personal de la FGE Baja
Personal de la FGE Baja California llegó hasta el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes | Facebook / Policía Municipal de Baja California

Identificación preliminar de la víctima

Medios locales y vecinos señalaron que la víctima podría ser Lorena, una mujer en situación de calle de unos 30 años de edad y conocida en la zona bajo el apodo de “Shakira”. Testimonios indican que no había sido vista en el área durante los últimos dos meses, aunque solía utilizar la vivienda abandonada como refugio.

La FGEBC informó que el cuerpo presentaba signos de momificación, lo que sugiere que llevaba tiempo en el lugar. Aunque se presume que la pierna faltante pudo haber sido consumida por animales y no se descarta la hipótesis de un homicidio. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Contexto de violencia en Baja California: el descubrimiento del cuerpo de una menor por su propia madre

El hallazgo ocurre apenas días después de otro caso en la entidad: el 1 de noviembre, una mujer encontró el cuerpo de su hija dentro de un contenedor de basura en Tijuana tras cinco días de búsqueda. La víctima presentaba huellas de violencia y fue localizada en el fraccionamiento Hacienda Delicias III, esto en la delegación La Presa Este.

En otro hecho pararelo, una
En otro hecho pararelo, una madre tuvo que identificar el cuerpo de su hija menor en Tijuana | Instagram/ @dspm.ensenada

Estos hechos reflejan la persistente crisis de violencia en Baja California, donde los feminicidios y homicidios dolosos han incrementado la percepción de inseguridad. Organizaciones civiles han señalado que las mujeres en situación de vulnerabilidad, como aquellas que viven en la calle, enfrentan un riesgo mayor de ser víctimas de agresiones extremas.

Temas Relacionados

FeminicidioRestos humanosShakiraFGE Baja CaliforniaMexicaliBaja CaliforniaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 12 de noviembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Información en tiempo real: estaciones

Pensión Mujeres Bienestar: estas beneficiarias reciben su pago de 3 mil pesos, hoy 12 de noviembre

Las mujeres de 60 a 64 años reciben su apoyo económico correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2025

Pensión Mujeres Bienestar: estas beneficiarias

Video pone a Angélica María en el centro de la controversia por el divorcio de su hija Angélica Vale

La actriz confirmó su separación luego de que el periodista Javier Ceriani filtró la solicitud que interpuso el productor de televisión

Video pone a Angélica María

Atacan a Edith Márquez en redes por cantar el Ave María en boda gay: así fue el momento que divide opiniones

La ceremonia matrimonial que unió al famoso dermatólogo Javi Derma y a Reinaldo Junior ha recibido una ola de comentarios homofóbicos en redes

Atacan a Edith Márquez en

Pareja de influencers cultiva maíz mexicano en Japón y crea negocio de palomitas

La pareja compartió su proceso para preparar palomitas con maíz cultivado en Japón

Pareja de influencers cultiva maíz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan red criminal del “Comandate

Revelan red criminal del “Comandate Cromo”, grupo delictivo que opera en el Corredor Interoceánico: van 53 detenidos

Trasladan de emergencia a policía de CDMX tras recibir un disparo en la cabeza, atendía un reporte de robo

Trasladan a 21 reclusos al penal de Huimanguillo, Tabasco; algunos serían del CJNG y La Barredora

Cae “La Concha”, presunta lideresa criminal operadora en Iztapalapa y Tláhuac, CDMX | Video

Sheinbaum afirma que Javier Duarte está por cumplir su condena: “Mas allá de la sanción moral y ética con la sociedad”

ENTRETENIMIENTO

Video pone a Angélica María

Video pone a Angélica María en el centro de la controversia por el divorcio de su hija Angélica Vale

Atacan a Edith Márquez en redes por cantar el Ave María en boda gay: así fue el momento que divide opiniones

¿Quién es Mikaela, la compañera canina de María León?

Sia anuncia colaboración ‘navideña’ con Belinda a 20 años de Utopía: cómo se llama y cuándo se estrena en México

Julión Álvarez destroza celular de un fan en pleno concierto y desata polémica en redes: “Le falta humildad”

DEPORTES

México vs Argentina: cuándo, a

México vs Argentina: cuándo, a qué hora y dónde ver al Tri buscar su pase a los octavos de final en el Mundial Sub-17

Alberto del Río da ‘señales’ de su posible regreso a WWE: “Es algo que hasta un ciego puede ver”

Javier Aguirre no le cierra las puertas a Álvaro Fidalgo para la Selección Mexicana: “Si es mexicano está dentro”

Todo lo que necesitas saber sobre los partidos de la NFL de la Semana 11

Luis Rubiales reaviva la polémica: no pedirá perdón a la jugadora de Tigres, Jenni Hermoso