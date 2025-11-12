Fiscalía de Baja California investiga hallazgo de cadáver desmembrado de una mujer en Mexicali

El hallazgo de los restos de la mujer identificada como Lorena o "Shakira" se dio en un bote de basura de la región al oriente de Mexicali | Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) investiga el hallazgo del cuerpo desmembrado y presuntamente momificado de una mujer en una vivienda abandonada del fraccionamiento Valle de Pueblo, ubicado al oriente de la capital.

De acuerdo con la policía municipal, el hallazgo ocurrió la noche del sábado 8 de noviembre, ―alrededor de las 20:30 horas― tras el reporte de un vecino que al limpiar su casa notó que en el patio contiguo sobresalía una pierna de un bote de basura. El recipiente estaba junto a una lavadora y otros desechos en una vivienda en desuso ubicada en la avenida Cascada Altepexi, número 4115.

Al inspeccionar el lugar, los agentes confirmaron la presencia de un cadáver y notificaron de inmediato a la FGE estatal. El cuerpo correspondía a una mujer de aproximadamente 1.60 metros de estatura, complexión delgada, vestida con blusa blanca, camiseta negra y pantalón café. También portaba anillos y joyería de fantasía.

Sin embargo, se reportó la ausencia de la pierna izquierda del cuerpo sin vida de la víctima.

Personal de la FGE Baja California llegó hasta el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes | Facebook / Policía Municipal de Baja California

Identificación preliminar de la víctima

Medios locales y vecinos señalaron que la víctima podría ser Lorena, una mujer en situación de calle de unos 30 años de edad y conocida en la zona bajo el apodo de “Shakira”. Testimonios indican que no había sido vista en el área durante los últimos dos meses, aunque solía utilizar la vivienda abandonada como refugio.

La FGEBC informó que el cuerpo presentaba signos de momificación, lo que sugiere que llevaba tiempo en el lugar. Aunque se presume que la pierna faltante pudo haber sido consumida por animales y no se descarta la hipótesis de un homicidio. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Contexto de violencia en Baja California: el descubrimiento del cuerpo de una menor por su propia madre

El hallazgo ocurre apenas días después de otro caso en la entidad: el 1 de noviembre, una mujer encontró el cuerpo de su hija dentro de un contenedor de basura en Tijuana tras cinco días de búsqueda. La víctima presentaba huellas de violencia y fue localizada en el fraccionamiento Hacienda Delicias III, esto en la delegación La Presa Este.

En otro hecho pararelo, una madre tuvo que identificar el cuerpo de su hija menor en Tijuana | Instagram/ @dspm.ensenada

Estos hechos reflejan la persistente crisis de violencia en Baja California, donde los feminicidios y homicidios dolosos han incrementado la percepción de inseguridad. Organizaciones civiles han señalado que las mujeres en situación de vulnerabilidad, como aquellas que viven en la calle, enfrentan un riesgo mayor de ser víctimas de agresiones extremas.