México

Los Tigres del Norte lanzan documental sobre migración, cultura y su historia: dónde ver gratis en México

La agrupación celebra su legado con un filme que muestra su viaje de Sinaloa al mundo, accesible para todos los fans

Guardar
Así puedes ver el documental
Así puedes ver el documental de Los Tigres del Norte: migrantes, música y la historia detrás de la leyenda. (Cortesía)

La música mexicana suma un nuevo capítulo a su historia con el lanzamiento del primer documental sobre Los Tigres del Norte, una agrupación que ha dado voz a quienes, por décadas, han cruzado fronteras y derribado muros con versos y acordeones.

Bajo el título Los Tigres del Mundo, El Norte Más Allá de la Frontera, la producción recorre el camino de estos íconos sonoros desde su origen en Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa, hasta convertirse en leyenda en los escenarios más importantes del planeta.

El documental, producido por FONO, no sólo es una colección de testimonios y recuerdos, sino una celebración del compromiso que Los Tigres del Norte han tenido con su comunidad.

Migración, identidad, amor, injusticia y esperanza

La leyenda de la música
La leyenda de la música norteña recorre migración, lucha y raíces en una producción que ya es parte del patrimonio cultural. (Cortesía)

A través de canciones y relatos, la película repasa los temas fundamentales que la banda ha retratado a lo largo de su carrera: migración, identidad, amor, injusticia y esperanza. Es, en esencia, un homenaje a los migrantes y familias que han hecho del corrido un himno y del grupo la banda sonora de sus luchas y sueños.

A lo largo de su trayectoria, Los Jefes de Jefes se consolidaron como la voz de quienes, dejando atrás su tierra, buscaron un mejor destino sin olvidar sus raíces. En cada acorde, sus historias y letras han creado un puente entre generaciones y naciones, siendo reconocidos no sólo como músicos, sino como cronistas de la experiencia migrante, verdaderos héroes culturales cuya influencia trasciende fronteras.

Los tigres del norte
Los tigres del norte

La proyección inaugural del documental tuvo lugar durante la semana de los Latin Grammys 2025, en el House of Blues de Las Vegas, Nevada. Allí se reunieron tanto medios de comunicación como figuras del sello FONO, invitados especiales e integrantes de la agrupación, para celebrar un viaje musical cargado de nostalgia, orgullo y resistencia.

La obra tiene el objetivo de ser resignificado en un testimonio imprescindible sobre el papel de Los Tigres del Norte en la cultura popular, no sólo mexicana, sino mundial.

El documental narra su impacto, legado e influencia, y profundiza en su capacidad única para documentar la vida de quienes, aún lejos de casa, nunca han dejado de soñar.

¿Cuándo y dónde ver el documental de Los Tigres del Norte?

Los Tigres del Norte cuentan
Los Tigres del Norte cuentan su historia como nunca antes en un nuevo documental. (Cortesía)

Por fortuna para los fans mexicanos de la banda, y para todos sus seguidores en Latinoamérica, Los Tigres del Mundo, El Norte Más Allá de la Frontera está disponible vía streaming.

Para quienes deseen revivir, descubrir o adentrarse por primera vez en la historia de Los Tigres del Norte, su documental ya está disponible para todo el mundo en la plataforma YouTube.

Temas Relacionados

Los Tigres del NortedocumentalCine MéxicoLos Tigres del Mundo, El Norte Más Allá de la FronteraFONOLatin Grammys 2025YouTubestreamingpelículasregional mexicanomexico-entretenimiento

Más Noticias

Jaime Lozano no quiso a Santiago Homenchenko en Pachuca y hoy es convocado por Uruguay

Homenchenko se consolidó como titular en Querétaro y fue llamado por Marcelo Bielsa

Jaime Lozano no quiso a

Trabajadores de SEBIEN marchan por Tlalpan rumbo al Zócalo; provocan cierre vial

Exigen intervención de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada

Trabajadores de SEBIEN marchan por

Citlalli Hernández critica rechazo a despenalización del aborto tras negativa en Querétaro, buscará concientizar a legisladoras

La secretaria de las Mujeres dijo que de ser necesario, buscará reunirse con cada legislador y bancada parlamentaria para concientizar sobre el tema

Citlalli Hernández critica rechazo a

Lupillo Rivera estrena romance: ella es Taina Pimentel, la nueva novia del Toro del Corrido

Usuarios de redes sociales criticaron al cantante por presentar a su pareja tras la controversia que desató por hablar de sus ex en su autobiografía

Lupillo Rivera estrena romance: ella

Pensión Mujeres Bienestar: estas son las fechas del primer depósito para mujeres de 60 a 64 años

Las beneficiarias ya pueden conocer cuándo recibirán su primer pago de 3 mil pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: estas son
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos presuntos narcomenudistas de

Caen dos presuntos narcomenudistas de “La Anti-Unión Tepito” con casi 100 kilos de marihuana

¿Cómo funcionará el despliegue militar en Michoacán tras inicio del Plan para la Paz y Justicia? Esto dijo la Defensa

Fiscalía del Edomex detiene a ex director de TRIJAEM por presunto desvío de recursos

General Trevilla Trejo justifica papel del Ejército en el asesinato de Carlos Manzo: “El protocolo de nosotros no falló”

Guardia Nacional desplegó 70 escoltas para proteger a funcionarios y mandatarios, afirma titular de la Defensa

ENTRETENIMIENTO

Lupillo Rivera estrena romance: ella

Lupillo Rivera estrena romance: ella es Taina Pimentel, la nueva novia del Toro del Corrido

Exponen presuntos lazos de Ana Gabriel y Paco Ayala con Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga tras críticas al gobierno

Temblor hoy 11 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en la costa de Coyuca de Benítez, Guerrero

La Granja VIP en vivo hoy martes 11 de noviembre: Eleazar Gómez es nominado y Sergio Mayer Mori es sancionado

“Critican las feas”: Laura Zapata defiende a Ninel Conde tras operarse los ojos para tenerlos de color

DEPORTES

Jaime Lozano no quiso a

Jaime Lozano no quiso a Santiago Homenchenko en Pachuca y hoy es convocado por Uruguay

Gary Lineker, exfutbolista de la Selección de Inglaterra elogia a los mexicanos que brillaron en la Premier League

¡De panzazo! Selección Mexicana Sub-17 avanza a los dieciseisavos de final del Mundial Qatar 2025

Xóchitl Gálvez arremete contra Claudia Sheinbaum por donar su boleto para el Mundial 2026

Hugo Sánchez cuestiona al VAR y pide transparencia tras la fractura de Kevin Mier: “Exjugadores deben hacerse cargo”