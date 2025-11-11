Fuertes vientos provocaron la caída de un árbol en Amecameca, Edomex: hay 9 heridos

Una caída de árbol dejó un saldo de 9 personas lesionadas en Amecameca. Foto: Ayuntamiento de Ozumba.

Los fuertes vientos en el Estado de México provocaron la caída de un árbol en el municipio de Amecameca en la entidad mexiquense.

Este hecho ocurrió durante la mañana de este lunes 10 de noviembre en el municipio ubicado en el oriente del Estado de México, dejando un saldo de nueve personas heridas.

Fue la presidenta municipal de Amecameca, Ivette Topete García, quien notificó sobre este incidente, el cual ocurrió en la Carretera Federal Número 115 en la México - Cuautla, a la altura de Cottolengo, con dirección a Ozumba.

Señaló que se trató de un cedro de 30 metros de altura, que cayó sobre una camioneta de transporte público en el municipio de Amecameca.

Diferentes medios de comunicación locales reportaron que la caída del árbol en el medio de transporte público dejó un saldo de nueve personas heridas, pero no de gravedad.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas, así como su estado de salud, luego de este percance ocurrido por el clima en el Estado de México.

Señalaron que un total de ocho personas lesionadas fueron valoradas en el lugar y una requirió ser llevada al hospital más cercano para su atención médica vigilada.

Servicios de emergencia y de seguridad municipales y del Estado de México se trasladaron al lugar para llevar a cabo las labores correspondientes.

La circulación en la zona se vio afectada, debido a que el tronco del árbol cayó en la carretera y el personal de emergencia y seguridad de la entidad mexiquense llevó a cabo las labores de retiro.

Tanto autoridades del Estado de México como del municipio de Amecameca y pueblos cercanos hicieron un llamado a la población a tomar precauciones por los fuertes vientos registrados debido a la llegada del Frente Frío Número 13.

De igual manera, hicieron un llamado a extremar precauciones por estas bajas temperaturas que se registrarán en los siguientes días.

Recomendaciones por bajas temperaturas y fuertes vientos en el Estado de México

Ante los fuertes vientos y bajas temperaturas en el Estado de México durante 2025, autoridades estatales y municipales recomiendan diversas medidas preventivas para reducir riesgos a la salud y evitar accidentes.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México sugiere mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a través de canales oficiales, así como evitar la exposición prolongada al frío, sobre todo en menores de edad, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.