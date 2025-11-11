México

Emiten aviso especial en CDMX por descenso de temperaturas para esta segunda semana de noviembre

Protección Civil precisó que también se esperan lluvia ligeras en algunas zonas de la Ciudad de México y vientos fríos con rachas

Protección Civil de la Ciudad
Protección Civil de la Ciudad de México emitió un aviso especial por descenso de temperaturas para esta segunda semana de noviembre. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país emitió un comunicado especial e importante para la población de la Ciudad de México, por el descenso de bajas temperaturas.

Se trata de esta segunda semana de noviembre, donde se presentará un descenso considerable de temperaturas, advirtió la dependencia capitalina.

Precisó que serán tres días en que prevalecerá el descenso de temperaturas en gran parte de la Ciudad de México, de acuerdo con la información presentada por la SGIRPC.

Indicó que las temperaturas serán de 2 a 6 grados Celsius en zonas altas del sur y poniente de la capital del país; también de 8 a 11 en la zona de valle.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Agregó que las temperaturas máximas serán de 15 a 17 grados Celsius para este lunes 10 de noviembre y para el martes 11 de 20 a 22 grados.

Precisó que también se esperan lluvias ligeras en algunas zonas de la Ciudad de México y vientos fríos con rachas.

Del domingo 9 al martes
Del domingo 9 al martes 11 de noviembre habrá un descenso importante de temperaturas. Crédito: Cuartoscuro.

Protección Civil de la capital del país expresó que las temperaturas mencionadas anteriormente se esperan del domingo 9 hasta el martes 11 de noviembre.

Por lo tanto, serán tres días con un descenso importante de temperaturas, que estarán acompañados de lluvias ligeras en algunas zonas y vientos con rachas, según el pronóstico de la dependencia local.

Ante este pronóstico y advertencia de un descenso de temperaturas, Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a seguir para las bajas temperaturas esperadas del domingo 9 hasta el martes 11 de noviembre:

-Evita los cambios bruscos de temperatura.

- Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A у С.

- Si presentas algún malestar, acude al Centro de Salud más cercano.

- Vacúnate contra la influenza y el COVID 19.

- Antes de dormir o salir, apaga velas y anafres para evitar un incendio o0 intoxicación por monóxido de carbono.

- Usa al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

- Cubre nariz y boca, así evitarás respirar aire frío.

Aviso especial por descenso de
Aviso especial por descenso de temperaturas en la CDMX. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Doble alerta en CDMX para el amanecer de este martes 11 de noviembre por bajas temperaturas

Protección Civil de la Ciudad de México emitió doble alerta por bajas temperaturas para doce alcaldías de la capital del país.

La alerta amarilla será activada en: Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

En tanto, la alerta naranja fue emitida en: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Seis alcaldías de la Ciudad
Seis alcaldías de la Ciudad de México registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este martes 11 de noviembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.
En estas alcaldías de CDMX
En estas alcaldías de CDMX se activó la alerta naranja por bajas temperaturas. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

