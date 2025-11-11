Filtran lista de eliminados, finalistas y ganador de La Granja VIP

Filtran lista de eliminados, finalistas y concursante ganador. (La Granja VIP)

La competencia en La Granja VIP 2025 se ha visto sacudida por la difusión de una supuesta lista interna que revela el orden de eliminación, los finalistas y el eventual ganador del reality show.

En los últimos días, usuarios en plataformas como TikTok y distintos medios han compartido copias de un documento cuya autenticidad no ha sido confirmada oficialmente, pero cuya precisión en los nombres y salidas recientes ha generado debate y especulación entre los seguidores del programa de TV Azteca.

Orden de eliminación

(IG: @lagranjavipmx)

En concordancia con lo que se ha visto hasta el momento en las galas de eliminación, Carolina Ross estaba contemplada como la primera eliminada del reality show, seguida de Sandra Itzel y Omahi.

Este fin de semana, la atención se centró en la salida de Lolita Cortés, quien abandonó el programa de manera voluntaria y enfrentó una multa de 50,000 pesos tras una negociación con la producción.

La filtración anticipaba este evento puntual. El documento difundido detalla: "Abandonará la Granja Lola Cortés. Multa $50,000. Situación en que Abandonará el programa no definida. En negociación“, se lee.

Esta referencia ha sido tomada como evidencia de la coincidencia entre una supuesta planeación interna y los hechos transmitidos.

No obstante, la lista presenta discrepancias menores, como el lugar de salida de algunos participantes. Por ejemplo, la hoja filtrada ubicaba a Eleazar Gómez como cuarto eliminado, mientras que en la emisión pasada fue Jawy Méndez quien salió en ese turno.

Sin embargo, cabe recordar que Eleazar Gómez sí estaba nominado, pero ganó la salvación y subió a Jawy a la placa de nominados, siendo éste último el que finalmente fue eliminado.

¿Quiénes siguen en ser eliminados?

(La Granja VIP)

De acuerdo con la lista, los siguientes en salir son:

Alberto del Río “El Patrón” (saldría este domingo 16 de noviembre)

Lis Vega

Jawy* (sería Eleazar Gómez)

Sergio Mayer Mori

Fabiola Campomanes

Kike Mayagoitia

Ganador y finalistas, ¿spoiler asegurado?

El apartado más llamativo de la filtración corresponde al desenlace de la temporada.

Quinto lugar: Kim Shantal

Cuarto lugar: César Doroteo

Tercer lugar: Manola Díez

Segundo lugar: Alfredo Adame

Ganadora: La Bea

La Bea sería la ganadora. (Azteca)

No obstante, en la lista también se lee que el cuarto y quinto lugar están “en consideración” y César Doroteo como “aún no es seguro”.

Por otro lado, en lo que respecta a Manola y Alfredo también se lee una anotación: “Los ejecutivos tienen en mente la idea de cambiar entre Manola y Alfredo e invertirlos”.

Por el momento, la producción no ha emitido una respuesta oficial ante la publicación y viralización de la lista.

Los concursantes que se mantienen al momento son: Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori, La Bea, Eleazar Gómez, Lis Vega, Kike Mayagoitia, Manola Díez, César Doroteo “Teo”, Alberto del Río “El Patrón”, Kim Shantal y Alfredo Adame.

(Redes sociales)

¿Cuándo acaba La Granja VIP?

La temporada de La Granja VIP está programada para finalizar el domingo 14 de diciembre de 2025.