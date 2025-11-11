México

Arturo Ávila retira propuesta para regular contenido religioso en redes sociales

La propuesta del diputado morenista pretendía agregar un párrafo al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público

Arturo Ávila Anaya anunció el
Arturo Ávila Anaya anunció el retiro de su iniciativa de ley para modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Crédito: Cuartoscuro

Arturo Federico Ávila Anaya, diputado de Morena, informó en sus redes sociales sobre el retiro de su propuesta de reforma para adicionar un párrafo tercero al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, iniciativa que había presentado en octubre.

El legislador explicó que la decisión se produjo después de mantener una reunión con representantes de ocho asociaciones religiosas mexicanas. Durante ese encuentro, ambas partes reconocieron la necesidad de un debate profundo sobre los desafíos digitales actuales, con el propósito de fortalecer el Estado laico y garantizar la libertad religiosa de manera plena.

Tras la reunión, Ávila Anaya declaró que decidió “retirar la iniciativa de ley que adicionaba un párrafo tercero al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a fin de construir, junto con todas y todos, un marco normativo que abone de manera responsable y consensuada a este importante reto para la vida pública del país”.

Neutralidad Digital y Prevención de Discursos de Odio

CRÉDITO: X(@arturoavila_mx)

La propuesta del diputado Arturo Ávila pretendía agregar un párrafo al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

¿El objetivo? adaptar la legislación a los cambios tecnológicos y sociales, permitiendo que las asociaciones religiosas utilizaran medios digitales bajo normas que aseguraran la neutralidad de la red, el respeto a los derechos digitales y la prevención del discurso de odio.

Asimismo contempló mecanismos de supervisión para evitar el uso de contenidos digitales con fines de proselitismo político o de discriminación.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, quedó encargada de emitir lineamientos para la operación transparente y responsable de estos contenidos.

Critica y Rechazo a la reforma

El Grupo Parlamentario del PAN
El Grupo Parlamentario del PAN advirtió que la reforma permitiría el control estatal sobre iglesias y creyentes en plataformas digitales.

El retiro de la propuesta se produce luego de que diversos personajes del ámbito religioso y político manifestaron críticas, así como señalamientos directos hacia el legislador por la naturaleza de la iniciativa.

Entre los principales opositores se encuentra el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), que advirtió que la reforma permitiría la vigilancia y el control estatal sobre iglesias y creyentes, restringiendo con ello la libertad de expresión y de culto.

Desde el PAN se argumentó que “con esta reforma, Morena busca que los contenidos religiosos en redes sociales, plataformas digitales o medios en línea queden sujetos a lineamientos impuestos por la Secretaría de Gobernación y una supuesta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, control político de la fe”. De acuerdo con la bancada panista, la iniciativa representa un intento de silenciar a quienes no comparten el discurso oficial, vulnerando principios como el laicismo estatal, la libertad religiosa y la libertad de expresión, amparados por los artículos 6 y 24 de la Constitución.

La oposición expresó un rechazo categórico a la propuesta y anunció su compromiso de defender la libertad de culto y de expresión frente a cualquier intento de regulación que consideren restrictivo para estos derechos fundamentales.

