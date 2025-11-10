México

Vocero del PRI vincula el Plan Michoacán con estrategia electoral de Morena rumbo a 2027

Mario Di Costanzo aseguró que una reunión en Palacio Nacional, posterior a la presentación del Plan Michoacán, trató el inicio de acciones políticas del partido guinda con miras a las elecciones intermedias de 2027

Guardar
La presidenta Claudia Sheinbaum durante
La presidenta Claudia Sheinbaum durante la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia , este domingo en Palacio Nacional. (Gobierno de México)

El vocero del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Di Costanzo, afirmó que, tras la presentación del Plan Michoacán, se llevó a cabo una reunión en Palacio Nacional en la que participaron dirigentes partidistas, funcionarios y legisladores, cuyo propósito habría sido delinear la estrategia electoral de Morena rumbo a los comicios intermedios de 2027.

En un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, Di Costanzo señaló que el encuentro, que habría tenido lugar en Palacio Nacional, trascendió el ámbito del plan anunciado. Según su versión, la reunión habría servido para acordar acciones orientadas al fortalecimiento político del partido gobernante de cara a los próximos procesos electorales.

El vocero priista sostuvo que el jueves previo al encuentro fue presentada en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para adelantar la revocación de mandato, lo que —según su interpretación— permitiría que la presidenta Claudia Sheinbaum aparezca en la boleta electoral de 2027. Agregó que esta medida buscaría facilitar la participación de su gabinete y de los gobernadores afines en actividades proselitistas durante el periodo de campañas.

El objetivo de la reunión fue el inicio de las ‘acciones electorales’ para las elecciones intermedias en 2027. Ese inicio se había dado el jueves en la tarde-noche, cuando llegó a la Cámara de Diputados la reforma para adelantar la llamada revocación de mandato y lograr con ello que Sheinbaum aparezca en la boleta y que todo su gabinete y gobernadores hagan campaña a su favor”, expresó.

En su publicación, Di Costanzo afirmó que el oficialismo busca “triplicar esfuerzos” para mantener una narrativa positiva sobre la situación nacional, mientras enfrenta desafíos económicos y de seguridad. También aseguró que la estrategia incluiría un aumento en el gasto público y el fortalecimiento de los programas sociales, con especial énfasis en entidades donde Morena enfrenta una competencia electoral más cerrada, como Michoacán.

Este plan estratégico surge tras
Este plan estratégico surge tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. X(@GobiernoMX)

El movimiento del sombrero

El priista agregó que durante la reunión se expresó preocupación por el avance del denominado “Movimiento del Sombrero”, al que describió como un fenómeno político regional con influencia en zonas rurales. En su opinión, la respuesta del gobierno sería incrementar la inversión social y el apoyo financiero a programas locales con el fin de conservar respaldo ciudadano.

De acuerdo con su mensaje, los participantes del encuentro habrían discutido la posibilidad de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tenga un papel activo en las actividades políticas de 2026, en apoyo al partido en el poder.

Les preocupa enormemente el Movimiento del Sombrero y ante ello la respuesta será aventar dinero que ya no tienen. En la reunión se dejó ver la posibilidad de que hasta AMLO salga de su escondite para hacer campaña en el 2026 y apuntalar a Morena y a sus candidatos. Hoy existe la posibilidad real de terminar con la hegemonía de Morena en el Congreso y que regresen los contrapesos. Hoy existe la posibilidad real de que se castiguen la corrupción, la negligencia y caprichos de las decisiones asumidas por AMLO y su gabinete que, entre otras cosas, quebraron las finanzas y dañaron la economía”, escribió el priista.

Di Costanzo planteó que las condiciones políticas actuales podrían abrir la oportunidad de construir una alianza opositora más amplia para las elecciones intermedias. Propuso la creación de un frente de partidos y organizaciones civiles con estructura territorial y fines electorales, bajo el lema “Todos contra Morena”. Señaló que el objetivo de esa coalición sería restablecer contrapesos legislativos y exigir rendición de cuentas al gobierno federal.

El Plan Michoacán fue anunciado este domingo en Palacio Nacional como un conjunto de medidas orientadas al desarrollo social y económico del estado, con la participación de dependencias federales y autoridades locales.

Temas Relacionados

PRIMario Di CostanzoPlan MichoacánClaudia SheinbaumAMLOMorenamexico-noticias

Más Noticias

Quién es Jorge Figueroa, directivo de Miss Universo México señalado de detonar conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

El directivo habría sido detenido y liberado en Bangkok por autoridades locales tras una denuncia interpuesta por miembros de Miss Universo Tailandia

Quién es Jorge Figueroa, directivo

Angélica Vale quiere que su divorcio sea como el de Lucero y Mijares: “Sin escándalos, sin daño a los hijos”

La famosa incluso comparó la separación de sus padres, Angélica María y Raúl Vale, con lo que busca para su familia

Angélica Vale quiere que su

Conoce la ASUS ProArt P16, la laptop diseñada para estudiantes y profesionales de la creación audiovisual

La combinación de portabilidad y herramientas inteligentes abre nuevas posibilidades para quienes buscan producir desde cualquier lugar, elevando la calidad de los contenidos audiovisuales

Conoce la ASUS ProArt P16,

Alberto del Río amaga con llevar a Alfredo Adame a los tribunales y eleva la tensión en La Granja VIP

El luchador profesional pidió a su esposa hacerse cargo del proceso

Alberto del Río amaga con

Precio del centenario del oro y la onza de plata se dispara tras caída del dólar

Las monedas hechas con estos metales preciosos son muy codiciadas y su valor puede cambiar diariamente

Precio del centenario del oro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae célula dedicada al robo

Cae célula dedicada al robo de casa habitación y narcomenudeo en Azcapotzalco, CDMX

Doble crimen sacude Sinaloa: en una hora se registraron dos asesinatos en la misma colonia

Caen “El Toro” y “El Torito” de Los Rusos, célula delictiva afín a La Mayiza en Sonora

Otra vez posponen audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, en EEUU

Vicente Fox respalda a los aguacateros en Uruapan ante amenaza del narco: “Me cala que estén destruyendo una industria”

ENTRETENIMIENTO

Quién es Jorge Figueroa, directivo

Quién es Jorge Figueroa, directivo de Miss Universo México señalado de detonar conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

Angélica Vale quiere que su divorcio sea como el de Lucero y Mijares: “Sin escándalos, sin daño a los hijos”

Alberto del Río amaga con llevar a Alfredo Adame a los tribunales y eleva la tensión en La Granja VIP

Angélica Vale rompe el silencio sobre la demanda de divorcio que le interpuso Otto Padrón: “Me tomó de sorpresa”

La Granja VIP en vivo: tras abandono de Lola Cortés y salida de Jawy el reality está en crisis

DEPORTES

Liga Femenil MX: Clásico Nacional

Liga Femenil MX: Clásico Nacional y un debutante así quedaron los horarios en las semifinales del Apertura 2025

Triple campeón de goleo en la Liga MX: un joven mexicano, un diablo histórico y un debut de ensueño

Arranca la preventa de boletos para el Gran Premio de México F1 2026

Así quedó la tabla general, la liguilla y el play in tras la última jornada de la Liga MX

Cruz Azul buscaría inhabilitación de Adalberto Carrasquilla tras polémica falta contra Kevin Mier