Vocero del PRI vincula el Plan Michoacán con estrategia electoral de Morena rumbo a 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia , este domingo en Palacio Nacional. (Gobierno de México)

El vocero del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Di Costanzo, afirmó que, tras la presentación del Plan Michoacán, se llevó a cabo una reunión en Palacio Nacional en la que participaron dirigentes partidistas, funcionarios y legisladores, cuyo propósito habría sido delinear la estrategia electoral de Morena rumbo a los comicios intermedios de 2027.

En un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, Di Costanzo señaló que el encuentro, que habría tenido lugar en Palacio Nacional, trascendió el ámbito del plan anunciado. Según su versión, la reunión habría servido para acordar acciones orientadas al fortalecimiento político del partido gobernante de cara a los próximos procesos electorales.

El vocero priista sostuvo que el jueves previo al encuentro fue presentada en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para adelantar la revocación de mandato, lo que —según su interpretación— permitiría que la presidenta Claudia Sheinbaum aparezca en la boleta electoral de 2027. Agregó que esta medida buscaría facilitar la participación de su gabinete y de los gobernadores afines en actividades proselitistas durante el periodo de campañas.

“El objetivo de la reunión fue el inicio de las ‘acciones electorales’ para las elecciones intermedias en 2027. Ese inicio se había dado el jueves en la tarde-noche, cuando llegó a la Cámara de Diputados la reforma para adelantar la llamada revocación de mandato y lograr con ello que Sheinbaum aparezca en la boleta y que todo su gabinete y gobernadores hagan campaña a su favor”, expresó.

En su publicación, Di Costanzo afirmó que el oficialismo busca “triplicar esfuerzos” para mantener una narrativa positiva sobre la situación nacional, mientras enfrenta desafíos económicos y de seguridad. También aseguró que la estrategia incluiría un aumento en el gasto público y el fortalecimiento de los programas sociales, con especial énfasis en entidades donde Morena enfrenta una competencia electoral más cerrada, como Michoacán.

Este plan estratégico surge tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. X(@GobiernoMX)

El movimiento del sombrero

El priista agregó que durante la reunión se expresó preocupación por el avance del denominado “Movimiento del Sombrero”, al que describió como un fenómeno político regional con influencia en zonas rurales. En su opinión, la respuesta del gobierno sería incrementar la inversión social y el apoyo financiero a programas locales con el fin de conservar respaldo ciudadano.

De acuerdo con su mensaje, los participantes del encuentro habrían discutido la posibilidad de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tenga un papel activo en las actividades políticas de 2026, en apoyo al partido en el poder.

“Les preocupa enormemente el Movimiento del Sombrero y ante ello la respuesta será aventar dinero que ya no tienen. En la reunión se dejó ver la posibilidad de que hasta AMLO salga de su escondite para hacer campaña en el 2026 y apuntalar a Morena y a sus candidatos. Hoy existe la posibilidad real de terminar con la hegemonía de Morena en el Congreso y que regresen los contrapesos. Hoy existe la posibilidad real de que se castiguen la corrupción, la negligencia y caprichos de las decisiones asumidas por AMLO y su gabinete que, entre otras cosas, quebraron las finanzas y dañaron la economía”, escribió el priista.

Di Costanzo planteó que las condiciones políticas actuales podrían abrir la oportunidad de construir una alianza opositora más amplia para las elecciones intermedias. Propuso la creación de un frente de partidos y organizaciones civiles con estructura territorial y fines electorales, bajo el lema “Todos contra Morena”. Señaló que el objetivo de esa coalición sería restablecer contrapesos legislativos y exigir rendición de cuentas al gobierno federal.

El Plan Michoacán fue anunciado este domingo en Palacio Nacional como un conjunto de medidas orientadas al desarrollo social y económico del estado, con la participación de dependencias federales y autoridades locales.