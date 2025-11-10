México

La tabla general de la Liga MX

Tras finalizar la más reciente jornada, así quedó la clasificación del Apertura 2025

Guardar
La Liga MX se caracteriza
La Liga MX se caracteriza por generar sorpresas cada semana (Infobae)

Cada fecha de la Liga MX es como una pieza más en un intrincado rompecabezas y la tabla de posiciones se convierte en el mapa que nos guía a través de esta apasionante temporada.

Si quieres saber qué equipo encabeza la competición tras la jornada 17 y se coloca como súper líder, cuál plantilla se ubica en el sótano, quienes subieron de lugar y cuáles bajaron, aquí te lo decimos.

Los primeros tres lugares de la tabla general es para Toluca, Tigres y Cruz Azul, quienes suman 37, 36 y 35 unidades, respectivamente.

Los equipos que compiten por clasificar de forma directa a la fiesta grande son América con 34 unidades, Monterrey con 31 puntos, Guadalajara con 29 unidades, Tijuana en el séptimo puesto con 24 puntos y FC Juárez en el octavo lugar con 23 puntos.

Mientras que los clubes que buscan colarse en la lucha por el campeonato a través del play-in son Pachuca, en el noveno lugar, con 22 unidades; y Pumas, en el décimo lugar, con 21 unidades.

Aquí la tabla general completa:

1. TolucaPuntos: 37.Partidos ganados: 11.Partidos empatados: 4.Partidos perdidos: 2.

2. TigresPuntos: 36.Partidos ganados: 10.Partidos empatados: 6.Partidos perdidos: 1.

3. Cruz AzulPuntos: 35.Partidos ganados: 10.Partidos empatados: 5.Partidos perdidos: 2.

4. AméricaPuntos: 34.Partidos ganados: 10.Partidos empatados: 4.Partidos perdidos: 3.

5. MonterreyPuntos: 31.Partidos ganados: 9.Partidos empatados: 4.Partidos perdidos: 4.

6. GuadalajaraPuntos: 29.Partidos ganados: 9.Partidos empatados: 2.Partidos perdidos: 6.

7. TijuanaPuntos: 24.Partidos ganados: 6.Partidos empatados: 6.Partidos perdidos: 5.

8. FC JuárezPuntos: 23.Partidos ganados: 6.Partidos empatados: 5.Partidos perdidos: 6.

9. PachucaPuntos: 22.Partidos ganados: 6.Partidos empatados: 4.Partidos perdidos: 7.

10. PumasPuntos: 21.Partidos ganados: 5.Partidos empatados: 6.Partidos perdidos: 6.

11. Santos LagunaPuntos: 20.Partidos ganados: 6.Partidos empatados: 2.Partidos perdidos: 9.

12. Gallos Blancos de QuerétaroPuntos: 20.Partidos ganados: 6.Partidos empatados: 2.Partidos perdidos: 9.

13. NecaxaPuntos: 17.Partidos ganados: 4.Partidos empatados: 5.Partidos perdidos: 8.

14. AtlasPuntos: 17.Partidos ganados: 4.Partidos empatados: 5.Partidos perdidos: 8.

15. Atlético de San LuisPuntos: 16.Partidos ganados: 5.Partidos empatados: 1.Partidos perdidos: 11.

16. Mazatlán FCPuntos: 14.Partidos ganados: 2.Partidos empatados: 8.Partidos perdidos: 7.

17. LeónPuntos: 13.Partidos ganados: 3.Partidos empatados: 4.Partidos perdidos: 10.

18. PueblaPuntos: 12.Partidos ganados: 3.Partidos empatados: 3.Partidos perdidos: 11.

Liguilla y Play In al momento

Con un campeón cada seis
Con un campeón cada seis meses, la Liga MX se caracteriza por sus torneos cortos. (Twitter @LigaBBVAMX)

Como avanza el Apertura 2025, los equipos comienzan a acomodarse en la tabla general de posiciones, apuntando a hacerse de un puesto en la Liguilla.

Considerando que los primeros seis lugares de la competición clasificarán de forma directa a los cuartos de final, mientras que los cuatro restantes pelearán en el repechaje, así serían los partidos de la fiesta grande al corte de la Jornada 17:

Cuartos de Final:

Toluca vs Ganador del Play InTigres vs Ganador del Play InCruz Azul vs GuadalajaraAmérica vs Monterrey

Play In:

Tijuana vs FC JuárezPachuca vs Pumas

Como está la competición en este momento, el equipo que gane el primer partido del Play In se enfrentaría a Tigres en los cuartos de final.

Mientras que el ganador del segundo encuentro del Play In disputará con el perdedor del primer juego y quien resulte vencedor conseguirá colarse a la liguilla jugando contra el superlíder, quien actualmente es Toluca.

Temas Relacionados

Liga MXApertura 2025Tabla de posicionesmexico-deportesNoticias

Más Noticias

Vicente Fox respalda a los aguacateros en Uruapan ante amenaza del narco: “Me cala que estén destruyendo una industria”

El gobierno federal implementa el Plan Michoacán para proteger a los agricultores y garantizar la seguridad en la región

Vicente Fox respalda a los

Martha Cristiana confirma la detención del director de Miss Universo México en Tailandia: “Es una manzana podrida”

Reportes de la prensa extranjera indican que Nawat Itsaragrisil denunció a la organización ante la policía tailandesa por asociación con una empresa de juegos en línea, una actividad ilegal en ese país

Martha Cristiana confirma la detención

Súper peso vuelve a brillar: el precio del dólar cae a su valor más bajo en dos semanas

La divisa mexicana está enrachada y suma cuatro jornadas consecutivas cotizando al alza frente a la moneda estadounidense

Súper peso vuelve a brillar:

Cuánto cuesta un dólar canadiense en México hoy 10 de noviembre

La moneda canadiense cambia su valor constantemente en el mercado de divisas

Cuánto cuesta un dólar canadiense

Fiscalía de Jalisco desarticula célula criminal que extorsionaba a empresas transportistas en El Salto| Video

Las siete personas implicadas secuestraban a los trabajadores y exigían 20 mil dólares mensuales por su liberación

Fiscalía de Jalisco desarticula célula
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vicente Fox respalda a los

Vicente Fox respalda a los aguacateros en Uruapan ante amenaza del narco: “Me cala que estén destruyendo una industria”

Fiscalía de Jalisco desarticula célula criminal que extorsionaba a empresas transportistas en El Salto| Video

Quién era La Chucky, la sicaria del Cártel del Golfo que fue abatida en Reynosa

Detienen al director de la policía municipal de Jalapa, Tabasco, por nexos con La Barredora

‘Don Neto’, exlíder del Cártel de Guadalajara, exige al gobierno la devolución de su dinero

ENTRETENIMIENTO

Anahí y Maribel Guardia recuerdan

Anahí y Maribel Guardia recuerdan a Julián Figueroa en ‘¿Quién es la Máscara?’: “Andaba en el foro de bebé”

Martha Cristiana confirma la detención del director de Miss Universo México en Tailandia: “Es una manzana podrida”

La emotiva historia de Pretzel, la perrita que acompañó a Joy Huerta en sus momentos más difíciles

La Granja VIP en vivo: tras abandono de Lola Cortés y salida de Jawy el reality está en crisis

Quién es Otto Padrón, productor que le pidió el divorcio a Angélica Vale y busca que ella pague los gastos

DEPORTES

Cruz Azul buscaría inhabilitación de

Cruz Azul buscaría inhabilitación de Adalberto Carrasquilla tras polémica falta contra Kevin Mier

Calendario NBA: fechas, horarios y dónde ver los duelos de hoy 10 de noviembre

Cómo se jugará el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX

América Femenil golea a Rayadas y consigue su pase a semifinales del Apertura 2025

Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana Sub-17 por su tercer lugar en el Mundial