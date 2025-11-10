La tabla general de la Liga MX

La Liga MX se caracteriza por generar sorpresas cada semana (Infobae)

Cada fecha de la Liga MX es como una pieza más en un intrincado rompecabezas y la tabla de posiciones se convierte en el mapa que nos guía a través de esta apasionante temporada.

Si quieres saber qué equipo encabeza la competición tras la jornada 17 y se coloca como súper líder, cuál plantilla se ubica en el sótano, quienes subieron de lugar y cuáles bajaron, aquí te lo decimos.

Los primeros tres lugares de la tabla general es para Toluca, Tigres y Cruz Azul, quienes suman 37, 36 y 35 unidades, respectivamente.

Los equipos que compiten por clasificar de forma directa a la fiesta grande son América con 34 unidades, Monterrey con 31 puntos, Guadalajara con 29 unidades, Tijuana en el séptimo puesto con 24 puntos y FC Juárez en el octavo lugar con 23 puntos.

Mientras que los clubes que buscan colarse en la lucha por el campeonato a través del play-in son Pachuca, en el noveno lugar, con 22 unidades; y Pumas, en el décimo lugar, con 21 unidades.

Aquí la tabla general completa:

1. TolucaPuntos: 37.Partidos ganados: 11.Partidos empatados: 4.Partidos perdidos: 2.

2. TigresPuntos: 36.Partidos ganados: 10.Partidos empatados: 6.Partidos perdidos: 1.

3. Cruz AzulPuntos: 35.Partidos ganados: 10.Partidos empatados: 5.Partidos perdidos: 2.

4. AméricaPuntos: 34.Partidos ganados: 10.Partidos empatados: 4.Partidos perdidos: 3.

5. MonterreyPuntos: 31.Partidos ganados: 9.Partidos empatados: 4.Partidos perdidos: 4.

6. GuadalajaraPuntos: 29.Partidos ganados: 9.Partidos empatados: 2.Partidos perdidos: 6.

7. TijuanaPuntos: 24.Partidos ganados: 6.Partidos empatados: 6.Partidos perdidos: 5.

8. FC JuárezPuntos: 23.Partidos ganados: 6.Partidos empatados: 5.Partidos perdidos: 6.

9. PachucaPuntos: 22.Partidos ganados: 6.Partidos empatados: 4.Partidos perdidos: 7.

10. PumasPuntos: 21.Partidos ganados: 5.Partidos empatados: 6.Partidos perdidos: 6.

11. Santos LagunaPuntos: 20.Partidos ganados: 6.Partidos empatados: 2.Partidos perdidos: 9.

12. Gallos Blancos de QuerétaroPuntos: 20.Partidos ganados: 6.Partidos empatados: 2.Partidos perdidos: 9.

13. NecaxaPuntos: 17.Partidos ganados: 4.Partidos empatados: 5.Partidos perdidos: 8.

14. AtlasPuntos: 17.Partidos ganados: 4.Partidos empatados: 5.Partidos perdidos: 8.

15. Atlético de San LuisPuntos: 16.Partidos ganados: 5.Partidos empatados: 1.Partidos perdidos: 11.

16. Mazatlán FCPuntos: 14.Partidos ganados: 2.Partidos empatados: 8.Partidos perdidos: 7.

17. LeónPuntos: 13.Partidos ganados: 3.Partidos empatados: 4.Partidos perdidos: 10.

18. PueblaPuntos: 12.Partidos ganados: 3.Partidos empatados: 3.Partidos perdidos: 11.

Liguilla y Play In al momento

Con un campeón cada seis meses, la Liga MX se caracteriza por sus torneos cortos. (Twitter @LigaBBVAMX)

Como avanza el Apertura 2025, los equipos comienzan a acomodarse en la tabla general de posiciones, apuntando a hacerse de un puesto en la Liguilla.

Considerando que los primeros seis lugares de la competición clasificarán de forma directa a los cuartos de final, mientras que los cuatro restantes pelearán en el repechaje, así serían los partidos de la fiesta grande al corte de la Jornada 17:

Cuartos de Final:

Toluca vs Ganador del Play InTigres vs Ganador del Play InCruz Azul vs GuadalajaraAmérica vs Monterrey

Play In:

Tijuana vs FC JuárezPachuca vs Pumas

Como está la competición en este momento, el equipo que gane el primer partido del Play In se enfrentaría a Tigres en los cuartos de final.

Mientras que el ganador del segundo encuentro del Play In disputará con el perdedor del primer juego y quien resulte vencedor conseguirá colarse a la liguilla jugando contra el superlíder, quien actualmente es Toluca.