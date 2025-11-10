México

La Granja VIP: Quién fue el cuarto eliminado del reality

Tras la repentina salida de Lola Cortés se dio a conocer al eliminado número cuatro del reality show

Guardar
Tras la repentina salida de
Tras la repentina salida de Lola Cortés se dio a conocer al eliminado número cuatro del reality show. (Foto: TV Azteca)

La noche del 9 de noviembre marcó un giro inesperado en La Granja VIP, luego de la inesperada salida de Lola Cortés. El ambiente se tornó tenso cuando Jawy Méndez, Alberto “El Patrón” del Río y Alfredo Adame se convirtieron en los protagonistas de la eliminación. La dinámica de esa jornada llevó a los participantes a enfrentar tentaciones que alteraron la estrategia dentro del reality.

Jawy Méndez ingresó al grupo de nominados tras una decisión tomada por Eleazar Gómez, quien obtuvo el poder de modificar las nominaciones luego de ganar una prueba clave. El influencer, que inicialmente se encontraba en riesgo de abandonar el programa, fue salvado el jueves previo, lo que le permitió ejercer un movimiento estratégico. Sacó a Manola Díez del grupo de nominados y colocó en su lugar a Jawy Méndez.

A pesar de que Lola
A pesar de que Lola abandono el reality, la eliminación siguió su curso dejando como últimos nominados a El Patrón y a Jawy Méndez. (Captura de pantalla YouTube)

La reacción de Méndez ante la maniobra fue inmediata. Tras conocer que su permanencia en el programa quedaba en manos de una traición, advirtió a Eleazar Gómez que se había ganado un rival dentro del juego. “No sabes lo que acabas de hacer”, expresó Méndez en un momento que definió el clima durante esa noche en La Granja VIP.

La estrategia de nominaciones y cambios imprevistos agregó tensión a la competencia, ya que las opciones de los nominados para influir en la suerte de sus compañeros incluyeron aceptar o rechazar tentaciones que tenían peso en sus destinos. Finalmente, la eliminación de Jawy Méndez representó una ruptura en las alianzas dentro de la casa, al haberse concretado tras una decisión que generó una nueva enemistad en el programa.

Con la salida de Lola Cortés y Jawy, la casa queda marcada por una dinámica más competitiva y relaciones redefinidas. La audiencia de La Granja VIP se mantiene atenta a las consecuencias de esta nominación, que deja en evidencia cómo las estrategias afectan las posibilidades de los concursantes.

El influencer se convirtió en
El influencer se convirtió en el cuarto eliminado de la granja. (Captura de pantalla Youtube)

El ahora eliminado salió con un sobre en la mano, se trataba de su “Legado”. A continuación se encontró con Adal Ramones en el foro y agradeció a la audiencia por todo. “Yo conozco de realities, sé ganar y sé perder. Me divertí mucho a diferencia de los que salga. Lo hago con mucho orgullo y fui yo, simplemente fui yo. Espero a la gente le haya gustado y ahora con el tiempo me voy a enterar. Soy una persona ganadora y siempre me gusta llegar al final y es la primera vez que salgo en tan poco tiempo", declaró Jawy.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Kim Shantal
  3. Alberto del Río “El Patrón”
  4. César Doroteo “Teo”
  5. Manola Díez
  6. Kike Mayagoitia
  7. Lis Vega
  8. Eleazar Gómez
  9. La Bea
  10. Sergio Mayer Mori
  11. Fabiola Campomanes

Temas Relacionados

Jawy MéndezLa Granja VIPmexico-entretenimiento

Más Noticias

Jawy Méndez habla sobre su salida de La Granja VIP como cuarto eliminado

El influencer se convirtió en el eliminado número cuatro tras subir a la tabla de nominados mediante la dinámica de “traición”

Jawy Méndez habla sobre su

Se registra sismo en Tonalá, Chiapas

El sismo sucedió a las 0:00 horas, a una distancia de 84 km de Tonalá y tuvo una profundidad de 7.3 km

Se registra sismo en Tonalá,

Lluvia o calor: revisa cuál será el clima en tu región este 10 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

Lluvia o calor: revisa cuál

Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón: revelan detalles de la demanda

Otto Padrón presentó la demanda de divorcio contra Angélica Vale en la Corte Superior de Los Ángeles el pasado 4 de noviembre

Angélica Vale se divorcia de

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

El sorteo de Chispazo se realiza dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Resultados del Chispazo: ganadores y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 100 mil pastillas de

Aseguran 100 mil pastillas de fentanilo y detienen a un hombre ligado al Cártel de Sinaloa en EEUU

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex

Caen 5 presuntos extorsionadores de limoneros en Michoacán: pertenecen al CJNG

Investigación por homicidio lleva al aseguramiento de bultos con casi media tonelada de metanfetamina en Sonora tras cateo

La fragmentación del narco en México en el siglo XXI: de siete a 150 cárteles en 25 años

ENTRETENIMIENTO

Jawy Méndez habla sobre su

Jawy Méndez habla sobre su salida de La Granja VIP como cuarto eliminado

Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón: revelan detalles de la demanda

Lupillo Rivera revela que pidió ayuda al narco cuando murió su hermana Jenni

Lolita Cortés sorprende al abandonar La Granja VIP, esta fue la razón de su salida

Así fue el concierto de Kabah en CDMX este fin de semana para celebrar Halloween

DEPORTES

Cómo se jugará el Play

Cómo se jugará el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX

América Femenil golea a Rayadas y consigue su pase a semifinales del Apertura 2025

Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana Sub-17 por su tercer lugar en el Mundial

Pumas, líder en sanciones: el peor equipo en fair play del Apertura 2025

Hijo de Julio César Chávez sufre recaída y es internado en una clínica contra adicciones, así lo confirmó el exboxeador