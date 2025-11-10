La Granja VIP: Quién fue el cuarto eliminado del reality

Tras la repentina salida de Lola Cortés se dio a conocer al eliminado número cuatro del reality show. (Foto: TV Azteca)

La noche del 9 de noviembre marcó un giro inesperado en La Granja VIP, luego de la inesperada salida de Lola Cortés. El ambiente se tornó tenso cuando Jawy Méndez, Alberto “El Patrón” del Río y Alfredo Adame se convirtieron en los protagonistas de la eliminación. La dinámica de esa jornada llevó a los participantes a enfrentar tentaciones que alteraron la estrategia dentro del reality.

Jawy Méndez ingresó al grupo de nominados tras una decisión tomada por Eleazar Gómez, quien obtuvo el poder de modificar las nominaciones luego de ganar una prueba clave. El influencer, que inicialmente se encontraba en riesgo de abandonar el programa, fue salvado el jueves previo, lo que le permitió ejercer un movimiento estratégico. Sacó a Manola Díez del grupo de nominados y colocó en su lugar a Jawy Méndez.

A pesar de que Lola abandono el reality, la eliminación siguió su curso dejando como últimos nominados a El Patrón y a Jawy Méndez. (Captura de pantalla YouTube)

La reacción de Méndez ante la maniobra fue inmediata. Tras conocer que su permanencia en el programa quedaba en manos de una traición, advirtió a Eleazar Gómez que se había ganado un rival dentro del juego. “No sabes lo que acabas de hacer”, expresó Méndez en un momento que definió el clima durante esa noche en La Granja VIP.

La estrategia de nominaciones y cambios imprevistos agregó tensión a la competencia, ya que las opciones de los nominados para influir en la suerte de sus compañeros incluyeron aceptar o rechazar tentaciones que tenían peso en sus destinos. Finalmente, la eliminación de Jawy Méndez representó una ruptura en las alianzas dentro de la casa, al haberse concretado tras una decisión que generó una nueva enemistad en el programa.

Con la salida de Lola Cortés y Jawy, la casa queda marcada por una dinámica más competitiva y relaciones redefinidas. La audiencia de La Granja VIP se mantiene atenta a las consecuencias de esta nominación, que deja en evidencia cómo las estrategias afectan las posibilidades de los concursantes.

El influencer se convirtió en el cuarto eliminado de la granja. (Captura de pantalla Youtube)

El ahora eliminado salió con un sobre en la mano, se trataba de su “Legado”. A continuación se encontró con Adal Ramones en el foro y agradeció a la audiencia por todo. “Yo conozco de realities, sé ganar y sé perder. Me divertí mucho a diferencia de los que salga. Lo hago con mucho orgullo y fui yo, simplemente fui yo. Espero a la gente le haya gustado y ahora con el tiempo me voy a enterar. Soy una persona ganadora y siempre me gusta llegar al final y es la primera vez que salgo en tan poco tiempo", declaró Jawy.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame Kim Shantal Alberto del Río “El Patrón” César Doroteo “Teo” Manola Díez Kike Mayagoitia Lis Vega Eleazar Gómez La Bea Sergio Mayer Mori Fabiola Campomanes