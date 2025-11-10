México

La Granja VIP en vivo: tras abandono de Lola Cortés y salida de Jawy el reality está en crisis

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

Guardar
12:39 hsHoy

TV Azteca estaría en crisis tras abandono de Lola Cortés de La Granja VIP

La salida voluntaria de Lolita Cortés marcó un punto de inflexión en la competencia, pero la tensión no se disipó. La gala continuó con un giro inesperado: Jawy Méndez, conocido por su paso por Acapulco Shore, se convirtió en el cuarto eliminado del reality.

La nominación de Jawy fue resultado directo de una maniobra estratégica de Eleazar Gómez, quien, al obtener el poder de sustituir a un nominado durante la dinámica del jueves de salvación, decidió retirar a Manola Díez de la lista y colocar en su lugar a Jawy.

La Granja VIP en vivo
La Granja VIP en vivo hoy lunes 10 de noviembre: tras abandono de Lola Cortés y salida de Jawy el reality está en crisis (TV Azteca)

Temas Relacionados

La Granja VIPTV AztecaLola CortésJawy MéndezEn Vivo24/7mexico-entretenimientoDisney

Últimas noticias

Pronóstico del clima en México 10 de noviembre: frente frío 13 congela el norte del país con temperaturas bajo cero

La interacción de diversos sistemas meteorológicos ocasiona ambiente gélido, heladas al amanecer y probabilidad de nieve o aguanieve en cimas volcánicas

Pronóstico del clima en México

Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de noviembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

‘La Mañanera’ de hoy lunes 10 de noviembre | EN VIVO

La mandataria Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este lunes en Palacio Nacional

‘La Mañanera’ de hoy lunes

Pensión Mujeres Bienestar: ¿A quiénes les depositan hoy lunes 10 de noviembre y de cuánto es el pago?

El programa continúa con la dispersión del pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2025

Pensión Mujeres Bienestar: ¿A quiénes

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este día

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Cuáles son las estaciones del

ÚLTIMAS NOTICIAS

El misterio del Edmund Fitzgerald,

El misterio del Edmund Fitzgerald, el carguero que desapareció en una noche de tormenta hace medio siglo

Jorge Macri reclamó que la deuda del Gobierno con CABA se incluya en el Presupuesto y se reunirá con Caputo

El cambio de timón para Honduras: más trabajo, menos deuda

Alec Oxenford: “La gira de Milei por los EEUU fue histórica, por primera vez en 80 años podemos empezar un camino de prosperidad para los argentinos ”

Moria Casán debutó con su programa en la pantalla de El Trece: “Decían que nunca me levantaba temprano”

INFOBAE AMÉRICA

Costa-Gavras: “El cine es una

Costa-Gavras: “El cine es una metáfora para contar lo que pasa en el mundo”

Calendario NBA: fechas, horarios y dónde ver los duelos de hoy 10 de noviembre

El inesperado papel de los ríos del oeste de Estados Unidos en la reducción del carbono atmosférico

Las impactantes imágenes de Filipinas tras el paso del tifón Fung-wong: cuatro muertos y millones de desplazados

Sam Smith reveló cómo la autoaceptación y la salud mental transformaron su carrera y su vida personal: “Volví a enamorarme de mi trabajo”

DEPORTES

De su premonitorio mensaje al

De su premonitorio mensaje al sugerente pedido para Dua Lipa: Colapinto celebró el triunfo de Boca Juniors en el Superclásico

El enojo de Neymar con el DT argentino del Santos en medio de la derrota que dejó al equipo en zona de descenso

La sorprendente sentencia de Messi luego de regresar al Camp Nou por primera vez tras su despedida: “Ojalá algún día pueda volver”

Cómo influye la preparación física y mental de Fernando Alonso para competir en la Fórmula 1 a los 44 años

Las confesiones de Max Verstappen sobre su mentalidad y la familia: “Tener una hija cambió mi manera de tomar malos resultados”