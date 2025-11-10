La Granja VIP en vivo: tras abandono de Lola Cortés y salida de Jawy el reality está en crisis

La salida voluntaria de Lolita Cortés marcó un punto de inflexión en la competencia, pero la tensión no se disipó. La gala continuó con un giro inesperado: Jawy Méndez, conocido por su paso por Acapulco Shore, se convirtió en el cuarto eliminado del reality.
La nominación de Jawy fue resultado directo de una maniobra estratégica de Eleazar Gómez, quien, al obtener el poder de sustituir a un nominado durante la dinámica del jueves de salvación, decidió retirar a Manola Díez de la lista y colocar en su lugar a Jawy.