La Granja VIP en vivo: tras abandono de Lola Cortés y salida de Jawy el reality está en crisis

La nominación de Jawy fue resultado directo de una maniobra estratégica de Eleazar Gómez , quien, al obtener el poder de sustituir a un nominado durante la dinámica del jueves de salvación, decidió retirar a Manola Díez de la lista y colocar en su lugar a Jawy.

La salida voluntaria de Lolita Cortés marcó un punto de inflexión en la competencia, pero la tensión no se disipó. La gala continuó con un giro inesperado: Jawy Méndez , conocido por su paso por Acapulco Shore, se convirtió en el cuarto eliminado del reality.

TV Azteca estaría en crisis tras abandono de Lola Cortés de La Granja VIP

TV Azteca estaría en crisis tras abandono de Lola Cortés de La Granja VIP

Últimas noticias

Pronóstico del clima en México 10 de noviembre: frente frío 13 congela el norte del país con temperaturas bajo cero La interacción de diversos sistemas meteorológicos ocasiona ambiente gélido, heladas al amanecer y probabilidad de nieve o aguanieve en cimas volcánicas

Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de noviembre Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

‘La Mañanera’ de hoy lunes 10 de noviembre | EN VIVO La mandataria Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este lunes en Palacio Nacional

Pensión Mujeres Bienestar: ¿A quiénes les depositan hoy lunes 10 de noviembre y de cuánto es el pago? El programa continúa con la dispersión del pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2025