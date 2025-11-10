México

Jawy Méndez habla sobre su salida de La Granja VIP como cuarto eliminado

El influencer se convirtió en el eliminado número cuatro tras subir a la tabla de nominados mediante la dinámica de “traición”

Guardar
El influencer se convirtió en
El influencer se convirtió en el eliminado número cuatro tras subir a la tabla de nominados mediante la dinámica de “traición”. (La Granja VIP)

El domingo 9 de noviembre, Jawy Méndez se convirtió en el cuarto eliminado de La Granja VIP, después de una jornada marcada por sorpresas y estrategias definidas por la tensión entre los participantes. La reciente salida de Lola Cortés ya había alterado el ambiente en el reality, cuando la nueva nominación recayó sobre Méndez, acompañado por Alberto “El Patrón” del Río y Alfredo Adame, quienes también enfrentaron la amenaza de la eliminación esa noche.

La nominación de Jawy Méndez surgió tras la intervención directa de Eleazar Gómez, quien había obtenido el crucial poder de modificar los nominados. Gómez, salvado en la ronda anterior, decidió relevar a Manola Díez e incluir al influencer en la terna de nominados. Esta sorpresiva jugada generó una reacción inmediata por parte de Méndez, quien consideró la acción como una traición y advirtió públicamente al actor: “No sabes lo que acabas de hacer”.

El enfrentamiento final fue entre
El enfrentamiento final fue entre Jawy y "El Patrón". (Captura de pantalla Youtube)

Al salir de La Granja VIP, Jawy Méndez entregó el sobre que simboliza el “Legado”, un elemento propio del formato que otorga a los expulsados el derecho de dejar un mensaje o beneficio para los participantes que permanecen en competencia. Al llegar al foro, Méndez fue recibido por Adal Ramones y expresó agradecimiento a la audiencia. En sus palabras, remarcó: “Yo conozco de realities, sé ganar y sé perder. Me divertí mucho a diferencia de los que salga. Lo hago con mucho orgullo y fui yo, simplemente fui yo. Espero a la gente le haya gustado y ahora con el tiempo me voy a enterar. Soy una persona ganadora y siempre me gusta llegar al final y es la primera vez que salgo en tan poco tiempo”.

En declaraciones difundidas a través de las redes sociales de La Granja VIP, tras la emisión en directo, Jawy Méndez profundizó en sus sentimientos luego de la eliminación: “Me siento impactado, porque me tocó con unos titanes y sí tenía esa duda entre si me tocaba salir o no. Pero la verdad es que quería estar adentro, me faltaba mucho por dar, apenas iba a iniciar mi juego y mis estrategias. Acepto que también estoy feliz, voy a seguir apoyando este proyecto desde acá afuera porque se nota que es gigante”.

Jawy Méndez declaró sentirse feliz
Jawy Méndez declaró sentirse feliz y orgulloso de su salida. (Captura de pantalla YouTube)

El influencer también compartió su perspectiva respecto al proceso y al cariño por sus compañeros: “Voy a extrañar a mis compañeros, es un reality que me ha encantado de principio a fin y la verdad se siente feo. Me veía ganador, estoy acostumbrado a eso, lo quería hacer así, simplemente fui yo. Me tocó un mal momento, me tocó caer en la tabla en un muy mal momento. La gente al final decide y hace lo que quiere”, explicó.

Temas Relacionados

Jawy MéndezLa Granja VIPmexico-entretenimiento

Más Noticias

La Granja VIP: Quién fue el cuarto eliminado del reality

Tras la repentina salida de Lola Cortés se dio a conocer al eliminado número cuatro del reality show

La Granja VIP: Quién fue

Lluvia o calor: revisa cuál será el clima en tu región este 10 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

Lluvia o calor: revisa cuál

Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón: revelan detalles de la demanda

Otto Padrón presentó la demanda de divorcio contra Angélica Vale en la Corte Superior de Los Ángeles el pasado 4 de noviembre

Angélica Vale se divorcia de

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

El sorteo de Chispazo se realiza dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Resultados del Chispazo: ganadores y

Lupillo Rivera revela que pidió ayuda al narco cuando murió su hermana Jenni

El cantante confesó que en un principio pensó que la “Diva de la banda” había sido secuestrada

Lupillo Rivera revela que pidió
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 100 mil pastillas de

Aseguran 100 mil pastillas de fentanilo y detienen a un hombre ligado al Cártel de Sinaloa en EEUU

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex

Caen 5 presuntos extorsionadores de limoneros en Michoacán: pertenecen al CJNG

Investigación por homicidio lleva al aseguramiento de bultos con casi media tonelada de metanfetamina en Sonora tras cateo

La fragmentación del narco en México en el siglo XXI: de siete a 150 cárteles en 25 años

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Quién fue

La Granja VIP: Quién fue el cuarto eliminado del reality

Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón: revelan detalles de la demanda

Lupillo Rivera revela que pidió ayuda al narco cuando murió su hermana Jenni

Lolita Cortés sorprende al abandonar La Granja VIP, esta fue la razón de su salida

Así fue el concierto de Kabah en CDMX este fin de semana para celebrar Halloween

DEPORTES

Cómo se jugará el Play

Cómo se jugará el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX

América Femenil golea a Rayadas y consigue su pase a semifinales del Apertura 2025

Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana Sub-17 por su tercer lugar en el Mundial

Pumas, líder en sanciones: el peor equipo en fair play del Apertura 2025

Hijo de Julio César Chávez sufre recaída y es internado en una clínica contra adicciones, así lo confirmó el exboxeador