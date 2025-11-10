Jawy Méndez habla sobre su salida de La Granja VIP como cuarto eliminado

El influencer se convirtió en el eliminado número cuatro tras subir a la tabla de nominados mediante la dinámica de “traición”. (La Granja VIP)

El domingo 9 de noviembre, Jawy Méndez se convirtió en el cuarto eliminado de La Granja VIP, después de una jornada marcada por sorpresas y estrategias definidas por la tensión entre los participantes. La reciente salida de Lola Cortés ya había alterado el ambiente en el reality, cuando la nueva nominación recayó sobre Méndez, acompañado por Alberto “El Patrón” del Río y Alfredo Adame, quienes también enfrentaron la amenaza de la eliminación esa noche.

La nominación de Jawy Méndez surgió tras la intervención directa de Eleazar Gómez, quien había obtenido el crucial poder de modificar los nominados. Gómez, salvado en la ronda anterior, decidió relevar a Manola Díez e incluir al influencer en la terna de nominados. Esta sorpresiva jugada generó una reacción inmediata por parte de Méndez, quien consideró la acción como una traición y advirtió públicamente al actor: “No sabes lo que acabas de hacer”.

El enfrentamiento final fue entre Jawy y "El Patrón". (Captura de pantalla Youtube)

Al salir de La Granja VIP, Jawy Méndez entregó el sobre que simboliza el “Legado”, un elemento propio del formato que otorga a los expulsados el derecho de dejar un mensaje o beneficio para los participantes que permanecen en competencia. Al llegar al foro, Méndez fue recibido por Adal Ramones y expresó agradecimiento a la audiencia. En sus palabras, remarcó: “Yo conozco de realities, sé ganar y sé perder. Me divertí mucho a diferencia de los que salga. Lo hago con mucho orgullo y fui yo, simplemente fui yo. Espero a la gente le haya gustado y ahora con el tiempo me voy a enterar. Soy una persona ganadora y siempre me gusta llegar al final y es la primera vez que salgo en tan poco tiempo”.

En declaraciones difundidas a través de las redes sociales de La Granja VIP, tras la emisión en directo, Jawy Méndez profundizó en sus sentimientos luego de la eliminación: “Me siento impactado, porque me tocó con unos titanes y sí tenía esa duda entre si me tocaba salir o no. Pero la verdad es que quería estar adentro, me faltaba mucho por dar, apenas iba a iniciar mi juego y mis estrategias. Acepto que también estoy feliz, voy a seguir apoyando este proyecto desde acá afuera porque se nota que es gigante”.

Jawy Méndez declaró sentirse feliz y orgulloso de su salida. (Captura de pantalla YouTube)

El influencer también compartió su perspectiva respecto al proceso y al cariño por sus compañeros: “Voy a extrañar a mis compañeros, es un reality que me ha encantado de principio a fin y la verdad se siente feo. Me veía ganador, estoy acostumbrado a eso, lo quería hacer así, simplemente fui yo. Me tocó un mal momento, me tocó caer en la tabla en un muy mal momento. La gente al final decide y hace lo que quiere”, explicó.