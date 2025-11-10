México

Buen Fin 2025: esta debe ser la compra mínima para participar en el sorteo del SAT

El sorteo del SAT se celebrará el 5 de diciembre a las 12:00 horas

El gasto promedio por familia
El gasto promedio por familia en el Buen Fin 2025 en el Edomex será de alrededor de 5 mil pesos (Sedeco Edomex)

La próxima edición de El Buen Fin 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, ofrecerá a consumidores y comercios la oportunidad de participar en el Sorteo El Buen Fin, organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este año, el sorteo repartirá una bolsa total de 500 millones de pesos en premios, señaló el SAT.

Como cada año, este evento busca fortalecer la economía familiar y dinamizar el mercado interno.

Para acceder al sorteo, los consumidores deberán realizar al menos una compra de 250 pesos o más durante los días de El Buen Fin, utilizando tarjetas de débito o crédito emitidas por bancos participantes.

Es indispensable que las transacciones se efectúen en comercios inscritos previamente en el portal oficial.

Los consumidores pueden participar en
Los consumidores pueden participar en el sorteo del SAT realizando compras mínimas de 250 pesos con tarjeta en comercios registrados. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

El SAT ha subrayado que solo las compras efectuadas bajo estas condiciones serán consideradas válidas para el sorteo.

Cuándo será el sorteo del SAT

El sorteo se celebrará el 5 de diciembre a las 12:00 horas en las instalaciones del SAT, ubicadas en la Ciudad de México, y podrá seguirse en directo a través del canal oficial @satmx en YouTube.

De los 500 millones de pesos destinados a premios, 400 millones se asignarán a los tarjetahabientes ganadores. Entre los incentivos, destaca un premio mayor de 250 mil pesos, así como 321 mil 260 premios que oscilan entre 500 y 20 mil pesos.

Los ganadores recibirán el monto correspondiente mediante un depósito directo en la tarjeta utilizada para la compra.

En cuanto a los comercios, el sorteo contempla la distribución de 100 millones de pesos. El premio principal para este sector será de 260 mil pesos, complementado por 4 mil 987 premios de 20 mil pesos cada uno.

Decenas de personas comenzaron a competir para adquirir productos en oferta. Crédito: YouTube Tiempo La Noticia Digital

En esta fecha el SAT entregará los premios a ganadores de El Buen Fin

Los depósitos se efectuarán directamente en la cuenta bancaria del comercio beneficiado.

Para participar, los establecimientos deben cumplir con varios requisitos: registrarse en https://www.elbuenfin.org antes del 12 de noviembre, contar con un RFC activo y válido, disponer de Buzón Tributario activo y medios de contacto, presentar una Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales positiva, y tener al menos una terminal punto de venta activa para procesar pagos electrónicos.

Además, deben acatar las bases, términos y condiciones que el SAT publique en su portal oficial.

La lista de ganadores estará disponible en el minisitio del sorteo, accesible en el portal del SAT , y los premios se depositarán antes del 6 de enero de 2026.

