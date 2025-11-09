Tras persecución en Culiacán, aseguran a un civil con armas, cargadores, un auto con reporte de robo y ponchallantas

Las autoridades detuvieron a un civil con armas, cartuchos y ponchallantas. (SSP Sinaloa)

Autoridades aseguraron a un civil en un sedán con reporte de robo y en posesión de armas, cargadores abastecidos y ponchallantas, luego de un seguimiento en Culiacán, capital de Sinaloa.

De acuerdo con información emitida por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, las acciones se realizaron a través de un grupo interinstitucional conformado por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Según datos de la misma secretaría, los hechos se registraron durante recorridos preventivos por parte de policías estatales, quienes fueron alertados a través de un reporte al número de emergencias, 911.

De la persecusión al aseguramiento en Culiacán

La detención se logró tras una persecución por las autoridades. (SSP Sinaloa)

Una llamada anónima reportó la presencia, en el área de Tres Ríos, de un civil armado a bordo de un automóvil Jetta GLI de la marca Volkswagen, quien apuntaba a las personas y las ponía en riesgo, razón por la que se inicio un operativo de búsqueda.

Al patrullar la zona indicada, los elementos preventivos observaron un vehículo con características similares al reportado, por lo que se aproximaron al automóvil.

Sin embargo, el conductor se dio a la fuga y realizó detonaciones con arma de fuego, por lo que se inició el seguimiento del sedán y se solicitó apoyo al Grupo Interinstitucional, que acudió de inmediato a reforzar la operación.

Al transitar por la avenida Alfonso Zaragoza Maytorena y tomar el puente Josefa Ortiz rumbo al oriente, el conductor provocó un accidente vial, descendió de la unidad y se dio a la fuga a pie en la colonia Infonavit Humaya, pero fue alcanzado por la autoridad, que le aseguró un arma de fuego corta calibre .45 con un cargador abastecido con 13 cartuchos.

Las armas dentro del automóvil fueron aseguradas tras la detención del civil. (SSP Sinaloa)

Además, en el interior del vehículo se localizó un fusil tipo M4 calibre .223 con dos cargadores, uno abastecido con 21 cartuchos y el otro con 30 cartuchos útiles, así como tres cartuchos útiles calibre 9 mm y una caja que contenía 38 ponchallantas. Tras cotejar los datos del sedán, se corroboró que cuenta con reporte de robo.

Ante tales evidencias, el civil, el vehículo y los demás objetos de delito fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público, a fin de realizar las indagatorias pertinentes. Asimismo, se prestó auxilio a las personas afectadas en el choque múltiple.

Con estas acciones, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado invitaron a la ciudadanía a marcar oportunamente al 911 para cualquier emergencia o al 089 para realizar denuncias anónimas.