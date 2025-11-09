Los Pumas al borde de la clasificación: esto es lo que necesitan los auriazules para clasificarse al Play in

El equipo universitario depende de una victoria contra Cruz Azul para clasificarse al Play-In y tener oportunidades de disputar la liguilla. REUTERS/Eloisa Sanchez

La recta final del torneo Apertura 2025 se encuentra en sus momentos finales y la jornada 17 sitúa a los Pumas de la Universidad en una situación comprometida: la escuadra universitaria, por el momento, permanece fuera de la zona de Play In y presenta la forzosa necesidad de obtener un resultado definitivo para mantener vivas sus aspiraciones.

La victoria de la jornada anterior en el Olímpico Universitario brindó un mesurado aire de esperanza entre la afición, ya que a pesar de la llegada de refuerzos de alto prestigio como Keylor Navas o Aaron Ramsey, el conjunto dirigido por Efraín Juárez no ha logrado despegar desde el inicio del semestre. El triunfo ante Xolos por 4 a 1 sitúa, de momento, a los auriazules en la onceava posición con 18 puntos, por detrás de los gallos blancos del Querétaro.

A una jornada de concluir el torneo regular, el proyecto impulsado por Efraín Juárez no ha logrado despegar, causando incertidumbre a loa aficionados. REUTERS/Eloisa Sanchez

Qué resultados requiere Pumas para clasificarse al Play in

Aunque la distancia respecto a los puestos de reclasificación aún puede revertirse, el margen de error para esta instancia se ha agotado. Con un último boleto por disputarse, el destino de Pumas depende exclusivamente de su propio resultado, que inevitablemente tiene que concluir en victoria frente a Cruz Azul el sábado 8 de noviembre a las 7:00 p.m. en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Los universitarios se juegan la vida en el Estadio Cuauhtémoc ante un Cruz Azul que se mantiene en el liderato del torneo. (Ilustración: Jesús Aviles)

Para acceder al Play In, el equipo debe sumar 3 puntos, ya que Querétaro se encuentra en la décima posición con 20 unidades; mientras que el equipo que ocupa la novena es el Pachuca, con 22 puntos, convirtiéndolo en algo inalcanzable en este sentido. El triunfo del Club Universidad Nacional ante Cruz Azul elevaría su cosecha a 21 puntos, por lo cual para los felinos no hay otro escenario que no sea la victoria.

En caso de clasificarse, los Pumas podrían enfrentarse contra Juárez, Xolos o el propio Pachuca en la disputa de un puesto en el liguilla.

Qué equipos podrían colarse al Paly In en caso de que Pumas no gane

Santos de Torreón es el único equipo que podría entrar a esta disputa por el décimo lugar, sin embargo su escenario es aún más complejo, ya que no sólo dependen de su victoria frente al propio Pachuca el 9 de noviembre, sino que también de una derrota o empate de los universitarios.

Cómo le podría afectar el marcador a Cruz Azul

Por su parte, los celestes, que actualmente se encuentran en la primera posición, igualmente dependen de este triunfo, sólo que en este caso es directamente para asegurar el liderato y las comodidades que este conlleva. El peor de los escenarios para Cruz Azul los sitúa cayendo hasta el cuarto puesto de la tabla.

Aunque los Pumas de la UNAM se reforzaron con incorporaciones de peso, el rendimiento colectivo no ha estado a la altura de las expectativas.

Keylor Navas se ha consolidado como la figura más destacada del equipo, poniéndose la camiseta para devolver al equipo al lugar que considera le pertenece y siendo determinante para evitar derrotas más abultadas. Sin embargo, la falta de respuesta ofensiva en la escuadra se mantiene entre las menos efectivas del campeonato, y el desempeño en condición de local tampoco ha sido algo de destacar.

Keylor Navas ha respaldado el proyecto de Efraín Juárez, convirtiéndose en la máxima figura actual de los Pumas en el proceso. REUTERS/Henry Romero

Mientras que los tropiezos de sus rivales han mantenido abiertas, aunque limitadas, las posibilidades de clasificación, el proyecto estratégico impulsado por Efraín Juárez no ha logrado traducirse en resultados, lo que deja a los felinos en una posición complicada. Cada error propio en el partido del 8 de noviembre ante los celestes podría significar el final del torneo para el plantel y la afición.